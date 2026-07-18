Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқди
Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе компанияси ўзининг Викрам-1 ракетасини муваффақиятли учириб, мамлакат тарихида бутунлай хусусий сектор томонидан ишлаб чиқилган ракета-ташувчи ёрдамида орбитага юк олиб чиқиш бўйича илк миссияни амалга оширди. Ушбу воқеа Ҳиндистон коинот дастури учун бурилиш нуқтаси бўлиб, мамлакатнинг глобал тижорий космик бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аагаман деб номланган синов миссияси Сатиш Дҳаван номидаги коинот марказининг биринчи учиш майдончасидан старт олди. ixbt.com маълумотларига кўра, ракетанинг барча тўрт босқичи белгиланган парвоз дастурига мувофиқ ишлаган. Викрам-1 бортида олтита намойиш юкини олиб чиқди, улар тижорий эксплуатация бошланишидан олдин борт тизимларининг ишлашини текшириш ва парвоз маълумотларини йиғиш учун мўлжалланган.
Хусусий секторнинг коинотдаги ғалабасиМазкур парвоз 2020-йилда Ҳиндистон коинот секторини хусусий компаниялар учун очиб берганидан кейинги энг йирик ютуқ бўлди. Skyroot Аэроспасе ҳозирда Ҳиндистоннинг коинот соҳасидаги илк "уншох" (уникорн) мақомига эга стартапи ҳисобланади. Компания эндиликда паст ер орбитасига аппаратларни тезкор ва индивидуал равишда чиқаришга ихтисослашган кичик сунъий йўлдошлар бозорида етакчилик қилишни кўзламоқда.
Викрам-1 ракетасининг техник имкониятлари ҳам диққатга сазовордир. У 300 килограммгача бўлган фойдали юкни паст ер орбитасига етказиб беришга қодир. Бу каби кичик ҳажмли ракеталар ҳозирда алоқа, навигация ва масофадан зондлаш йўлдошларини учиришда энг кўп талаб қилинаётган технологиялар сирасига киради.
Skyroot бош директори Паван Кумар Чандананинг сўзларига кўра, ушбу илк парвоз ер устидаги синовлар натижаларини тасдиқлаш ва мунтазам парвозларга ўтиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш имконини беради. Компания келажакда парвозлар таннархини пасайтириш ва уларнинг частотасини оширишни режалаштирган.
Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ушбу воқеани мамлакат хусусий коинот саноати учун тарихий ҳодиса деб атади ва Skyroot жамоасини муваффақиятли миссия билан табриклади. Бу ютуқ Ҳиндистоннинг нафақат давлат даражасида, балки хусусий тадбиркорлик орқали ҳам коинот пойгасида етакчи давлатлар билан рақобатлаша олишини исботлади.
…