Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқди

·31·Техно
Ҳиндистон коинот саноатида янги давр: Илк хусусий Викрам-1 ракетаси орбитага чиқди

Ҳиндистоннинг Skyroot Аэроспасе компанияси ўзининг Викрам-1 ракетасини муваффақиятли учириб, мамлакат тарихида бутунлай хусусий сектор томонидан ишлаб чиқилган ракета-ташувчи ёрдамида орбитага юк олиб чиқиш бўйича илк миссияни амалга оширди. Ушбу воқеа Ҳиндистон коинот дастури учун бурилиш нуқтаси бўлиб, мамлакатнинг глобал тижорий космик бозоридаги мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аагаман деб номланган синов миссияси Сатиш Дҳаван номидаги коинот марказининг биринчи учиш майдончасидан старт олди. ixbt.com маълумотларига кўра, ракетанинг барча тўрт босқичи белгиланган парвоз дастурига мувофиқ ишлаган. Викрам-1 бортида олтита намойиш юкини олиб чиқди, улар тижорий эксплуатация бошланишидан олдин борт тизимларининг ишлашини текшириш ва парвоз маълумотларини йиғиш учун мўлжалланган.

Хусусий секторнинг коинотдаги ғалабаси

Мазкур парвоз 2020-йилда Ҳиндистон коинот секторини хусусий компаниялар учун очиб берганидан кейинги энг йирик ютуқ бўлди. Skyroot Аэроспасе ҳозирда Ҳиндистоннинг коинот соҳасидаги илк "уншох" (уникорн) мақомига эга стартапи ҳисобланади. Компания эндиликда паст ер орбитасига аппаратларни тезкор ва индивидуал равишда чиқаришга ихтисослашган кичик сунъий йўлдошлар бозорида етакчилик қилишни кўзламоқда.

Викрам-1 ракетасининг техник имкониятлари ҳам диққатга сазовордир. У 300 килограммгача бўлган фойдали юкни паст ер орбитасига етказиб беришга қодир. Бу каби кичик ҳажмли ракеталар ҳозирда алоқа, навигация ва масофадан зондлаш йўлдошларини учиришда энг кўп талаб қилинаётган технологиялар сирасига киради.

Skyroot бош директори Паван Кумар Чандананинг сўзларига кўра, ушбу илк парвоз ер устидаги синовлар натижаларини тасдиқлаш ва мунтазам парвозларга ўтиш учун зарур бўлган маълумотларни тўплаш имконини беради. Компания келажакда парвозлар таннархини пасайтириш ва уларнинг частотасини оширишни режалаштирган.

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди ушбу воқеани мамлакат хусусий коинот саноати учун тарихий ҳодиса деб атади ва Skyroot жамоасини муваффақиятли миссия билан табриклади. Бу ютуқ Ҳиндистоннинг нафақат давлат даражасида, балки хусусий тадбиркорлик орқали ҳам коинот пойгасида етакчи давлатлар билан рақобатлаша олишини исботлади.

ҲиндистонКоинотВикрам-1Skyroot АэроспасеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаХитойнинг CXMT компанияси хотира бозорида Samsung ва Микрон ўрнини эгалламоқдаБугун, 16:28Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераБугун, 13:55Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди