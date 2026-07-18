Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилди
АҚШ президенти Дональд Трамп Нью-Йоркда ФИФА раҳбари Жанни Инфантино билан ўтказилган матбуот анжуманида 2026 йилги жаҳон чемпионатига баҳо берди. У мусобақани оддий спорт тадбиридан анча кенг воқеа деб атади, шунингдек, Англия терма жамоасининг тактик қарорлари ҳақида ҳам ҳазиломуз фикр билдирди.
Трампнинг сўзларига кўра, мундиал АҚШга ўз имкониятлари ва гўзаллигини бутун дунёга намойиш этиш учун катта майдон берди.
«Америка учун бу катта шараф бўлди»
АҚШ президенти мамлакат мезбонлик қилган жаҳон чемпионатининг халқаро аҳамиятига алоҳида тўхталди.
«Америкаликлар учун ўз мамлакати гўзаллигини бутун дунё билан бўлишиш катта шараф бўлди», — деди Трамп.
У АҚШ айни пайтда ўз тарихидаги энг кучли ва нуфузли даврлардан бирини бошдан кечираётганини таъкидлади.
«Бугун Америка тарихдаги энг кучли, энг бой ва энг нуфузли паллаларидан бирини бошдан кечирмоқда. Сизлар эса бу жараённинг муҳим қисми ҳисобланасиз», — дея қўшимча қилди у.
Трамп мундиални оддий спорт тадбири деб ҳисобламайди
Дональд Трампнинг фикрича, 2026 йилги жаҳон чемпионати майдондаги ўйинлар ва спорт натижаларидан анча кенг аҳамият касб этди.
«Менимча, бу шунчаки спорт тадбири эмас эди. Бу оддий мусобақадан анча катта ва муҳим воқеа бўлди», — деди АҚШ президенти.
Ушбу чемпионат ўзининг кўлами ва таъсири билан тарихда алоҳида ўрин эгаллашига ишонч билдирди.
«Бу мутлақо ўзига хос, алоҳида аҳамиятга эга чемпионат сифатида тарихда қолади», — деди Трамп.
Кейннинг позицияси ҳақида ҳазиломуз фикр айтди
АҚШ раҳбари Англия миллий жамоасининг ўйини ва Гарри Кейндан фойдаланиш масаласига ҳам тўхталди.
«Кейнни ҳимоячи сифатида қўллаш, эҳтимол, хатодир. Ҳужумга ўтиб, энг яхши футболчини орқа чизиққа қайтаришди. Лекин мен мураббийликдан нима тушунаман, ахир?» — деди у.
Трампнинг бу гаплари Англиянинг жаҳон чемпионатидаги тактик қарорларига нисбатан ҳазил аралаш танқид сифатида қабул қилинди.
Балогун масаласида Инфантинони қўллаб-қувватлади
Дональд Трамп АҚШ миллий жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун билан боғлиқ ҳолат ҳақида ҳам фикр билдирди.
Унинг таъкидлашича, Балогуннинг майдонга тушиши мусобақадаги баҳсларга ўрин қолдирмаган.
«Инфантино жуда тўғри қарор қабул қилди. Мен Жаннига қўнғироқ қилиб: “Шикоят билдирмоқчиман”, дедим. Агар Фоларин майдонга тушмаганида, АҚШ: “Энг кучли футболчилар билан ўйнаганимизда ғалаба қозонардик”, дерди», — деди Трамп.
Чемпион 19 июль куни аниқланади
2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳсида Испания ва Аргентина миллий жамоалари тўқнаш келади.
19 июль куни ўтказиладиган финал турнирнинг янги чемпионини аниқлаб беради. Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина, иккинчи томонда эса иккинчи бор кубокни қўлга киритишга интилаётган Испания майдонга тушади.
…