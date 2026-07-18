Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилди

·50·Спорт
Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилди

АҚШ президенти Дональд Трамп Нью-Йоркда ФИФА раҳбари Жанни Инфантино билан ўтказилган матбуот анжуманида 2026 йилги жаҳон чемпионатига баҳо берди. У мусобақани оддий спорт тадбиридан анча кенг воқеа деб атади, шунингдек, Англия терма жамоасининг тактик қарорлари ҳақида ҳам ҳазиломуз фикр билдирди.

Трампнинг сўзларига кўра, мундиал АҚШга ўз имкониятлари ва гўзаллигини бутун дунёга намойиш этиш учун катта майдон берди.

«Америка учун бу катта шараф бўлди»

АҚШ президенти мамлакат мезбонлик қилган жаҳон чемпионатининг халқаро аҳамиятига алоҳида тўхталди.

«Америкаликлар учун ўз мамлакати гўзаллигини бутун дунё билан бўлишиш катта шараф бўлди», — деди Трамп.

У АҚШ айни пайтда ўз тарихидаги энг кучли ва нуфузли даврлардан бирини бошдан кечираётганини таъкидлади.

«Бугун Америка тарихдаги энг кучли, энг бой ва энг нуфузли паллаларидан бирини бошдан кечирмоқда. Сизлар эса бу жараённинг муҳим қисми ҳисобланасиз», — дея қўшимча қилди у.

Трамп мундиални оддий спорт тадбири деб ҳисобламайди

Дональд Трампнинг фикрича, 2026 йилги жаҳон чемпионати майдондаги ўйинлар ва спорт натижаларидан анча кенг аҳамият касб этди.

«Менимча, бу шунчаки спорт тадбири эмас эди. Бу оддий мусобақадан анча катта ва муҳим воқеа бўлди», — деди АҚШ президенти.

Ушбу чемпионат ўзининг кўлами ва таъсири билан тарихда алоҳида ўрин эгаллашига ишонч билдирди.

«Бу мутлақо ўзига хос, алоҳида аҳамиятга эга чемпионат сифатида тарихда қолади», — деди Трамп.

Кейннинг позицияси ҳақида ҳазиломуз фикр айтди

АҚШ раҳбари Англия миллий жамоасининг ўйини ва Гарри Кейндан фойдаланиш масаласига ҳам тўхталди.

«Кейнни ҳимоячи сифатида қўллаш, эҳтимол, хатодир. Ҳужумга ўтиб, энг яхши футболчини орқа чизиққа қайтаришди. Лекин мен мураббийликдан нима тушунаман, ахир?» — деди у.

Трампнинг бу гаплари Англиянинг жаҳон чемпионатидаги тактик қарорларига нисбатан ҳазил аралаш танқид сифатида қабул қилинди.

Балогун масаласида Инфантинони қўллаб-қувватлади

Дональд Трамп АҚШ миллий жамоаси ҳужумчиси Фоларин Балогун билан боғлиқ ҳолат ҳақида ҳам фикр билдирди.

Унинг таъкидлашича, Балогуннинг майдонга тушиши мусобақадаги баҳсларга ўрин қолдирмаган.

«Инфантино жуда тўғри қарор қабул қилди. Мен Жаннига қўнғироқ қилиб: “Шикоят билдирмоқчиман”, дедим. Агар Фоларин майдонга тушмаганида, АҚШ: “Энг кучли футболчилар билан ўйнаганимизда ғалаба қозонардик”, дерди», — деди Трамп.

Чемпион 19 июль куни аниқланади

2026 йилги жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳсида Испания ва Аргентина миллий жамоалари тўқнаш келади.

19 июль куни ўтказиладиган финал турнирнинг янги чемпионини аниқлаб беради. Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина, иккинчи томонда эса иккинчи бор кубокни қўлга киритишга интилаётган Испания майдонга тушади.

Дональд ТрампФИФАЖанни ИнфантиноГарри КейнНью-Йорк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Бугун, 13:35Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 13:30Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди