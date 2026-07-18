«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди

·87·Жамият
«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди

Андижонда ўзини «президент оиласига яқин шахс» сифатида таништириб, лавозим, йирик шартнома ва суд ишларини ҳал қилишни ваъда қилган уюшган гуруҳ аъзоларига ҳукм чиқарилди.

Суд ҳужжатларига кўра, улар бир неча йил давомида турли фуқароларнинг ишончига кириб, юз минглаб доллар маблағни фирибгарлик ва товламачилик йўли билан қўлга киритган. Гуруҳ раҳбари 10 йил 7 ойга озодликдан маҳрум этилди.

Жиноий схема қандай ишлаган?

Kun.uz танишган суд ҳукмида қайд этилишича, гуруҳга Сирдарё вилоятида яшовчи, муқаддам судланган 44 ёшли Ж.Н. раҳбарлик қилган.

Уюшган гуруҳ таркибида андижонлик Ш.М. ва М.З., жиззахлик Д.Ж. ҳамда бошқа шахслар бўлган.

Ж.Н. ўзини «президент оиласига яқин шахс» сифатида кўрсатган. Қолган иштирокчилар эса пул эвазига лавозимга тайинлаш, шартнома олиб бериш, суд ишини ҳал қилиш ёки ер масаласини ўзгартиришни истаган «мижозлар»ни топган.

Сўнг фуқаролар Ж.Н. билан учраштирилиб, масалани юқори даражада ҳал қилиш мумкинлигига ишонтирилган.

Лавозим учун 25 минг доллар сўралган

2021 йил баҳорида гуруҳ М.Д.ни Асака туманидаги корхоналардан бирига раҳбар қилиб тайинлашни ваъда қилган.

Бунинг эвазига ундан 25 минг доллар талаб қилиниб, 10 минг долларини олдиндан бериш шарти қўйилган.

Суд материалларига кўра, Ж.Н. пул берилмаса, фуқаро ва унинг оиласи учун «яхши бўлмаслиги»ни айтиб таҳдид қилган. Натижада М.Д. ўзига тегишли Captiva автомобилини 10 минг долларга сотишга мажбур бўлган.

Олинган маблағ гуруҳ аъзолари томонидан шахсий эҳтиёжларга сарфланган.

280 млрд сўмлик шартнома ваъда қилинган

2022 йил декабрида поезд ва вагонлар учун эҳтиёт қисмлари импорт қилувчи тадбиркор Д.Д. гуруҳ тузоғига тушган.

Унга «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ билан 280 млрд сўмлик шартнома тузиб бериш ваъда қилинган. Шу баҳонада тадбиркордан бўлиб-бўлиб жами 119,5 минг доллар олинган.

2023 йил февраль ойида эса унга Toyota Land Cruiser 200 автомобилини 75 минг долларга сотиш таклиф қилиниб, олдиндан 45 минг доллар олинган.

Янги Тошкентда уй қуриш учун пул олинган

Навбатдаги эпизод Россия фуқароси В.А. билан боғлиқ.

Ж.Н. унга Янги Тошкент ҳудудида ер майдонлари борлигини, у ерда кўп қаватли уйлар қуриб, катта даромад олиш мумкинлигини айтган.

Қурилиш учун рухсатнома ва бошқа ҳужжатларни расмийлаштириш баҳонасида 100 минг доллар сўралган. В.А. харажатлар учун олдиндан 40 минг доллар берган, бироқ маблағ шахсий мақсадларда ишлатилган.

Фермерларга ҳам «ёрдам» ваъда қилинган

Гуруҳ фаолиятида фермер хўжаликлари билан боғлиқ бир нечта эпизод ҳам аниқланган.

2025 йил февраль ойида Хоразм вилояти Гурлан туманидаги фермер хўжалиги раҳбарига ерларни қайтариш бўйича суд ишини ижобий ҳал қилиш ваъда қилинган. Бунинг учун ундан 14 минг доллар олинган.

Бошқа бир фермерга эса хўжалик ерлари ихтисослигини пахтачиликдан шоличиликка ўзгартириш ваъда қилиниб, 44 минг доллар қўлга киритилган.

Гуруҳ раҳбари 10 йил 7 ойга қамалди

Жиноят ишлари бўйича Балиқчи туман судининг 2026 йил 12 мартдаги ҳукми билан судланувчилар товламачилик, фирибгарлик ва пора бериш билан боғлиқ жиноятларни содир этганликда айбли деб топилди.

Уюшган гуруҳ раҳбари Ж.Н.га 10 йил 7 ой озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди. Бошқа судланувчилар ҳам турли муддатларга қамалди.

Апелляция инстанцияси биринчи босқич судининг жазога оид қисмини ўзгаришсиз қолдирди.

АндижонСирдарёЖиззахАсакаКун.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБеҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилиндиБугун, 14:48АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиАҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилиндиБугун, 14:13Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Жазирамада кийимини ечган кекса эркак видеоси кўплаб муҳокамага сабаб бўлди (видео)Бугун, 14:02Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиБугун, 11:32Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Tesla ҳайдовчисига қаттиқ жазо: ҳуқуқидан маҳрум қилинди (видео)Бугун, 11:30Тошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиТошкентда низоли оилалар билан профилактик суҳбатлар ўтказилдиБугун, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда