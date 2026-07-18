Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?

·55·Спорт
Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?

АҚШ президенти Доналд Трумп кутилмаганда футбол оламидаги шов-шувли воқеаларга муносабат билдириб, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухельнинг тактик қарорларини кескин танқид остига олди. Гап шундаки, Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентина терма жамоасига қарши кечган баҳсда инглизлар 1:0 ҳисобида олдинда бораётиб, якунда 1:2 ҳисобида мағлубиятга учрашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Доналд Трумп FIFA президенти Джанни Инфантино билан Трумп Товер биносида учрашган чоғида ушбу ўйин ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Томас Тухель жамоанинг асосий ҳужумчиси ва сардори Гарри Кейнни ўйин охирида ҳаддан ташқари ҳимоявий ролга тушириб юборгани мағлубиятнинг асосий сабабларидан бири бўлган.

"Англияда ажойиб ўйинчи бор, мен у билан гольф ўйнаганман. Гарри Кейн ҳақиқатан ҳам фантастик футболчи. Менимча, улар уни ҳимоячига айлантириб, катта хатога йўл қўйишди. Футбол ҳақида нималарни биламан? Улар ҳисобда олдинда бораётган эди, бироқ энг яхши ўйинчисини олиб, ҳимояга қўйишди. Биз бироз ҳужумкорроқ бўлишимиз керак, шундай эмасми?" — дея таъкидлади Трумп.

Тухельнинг тактик ўзгаришлари ва мағлубият

Атланта шаҳридаги стадионда кечган баҳсда Антонй Гордон Англияни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ Томас Тухель ўйин охирида бешта, кейинчалик эса олтита ҳимоячи билан ўйнашга қарор қилди. Бу эса Аргентина терма жамоасига ташаббусни қўлга олиш имконини берди. Лионель Месси томонидан ташкил этилган ҳужумлар натижасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез голлар уриб, Жанубий америкаликларнинг ғалабасини таъминлади.

Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу тактик ўзгаришлар нафақат мухлислар, балки мутахассислар орасида ҳам катта баҳсларга сабаб бўлган. Гарри Кейн ўйиннинг сўнгги 30 дақиқасида деярли ўз жарима майдончаси атрофида ҳимояланишга мажбур бўлди, бу эса жамоанинг қарши ҳужумга чиқиш имкониятларини йўққа чиқарди.

Мураббийнинг жавоби: "Биз бир жамоа бўлиб ҳимояландик"

Францияга қарши учинчи ўрин учун баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Томас Тухель Доналд Трумпнинг сўзларига киноя билан муносабат билдирди. Германиялик мутахассис ўзининг тактик қарорларини ҳимоя қилиб, замонавий футболда бутун жамоа ҳимояда иштирок этиши шартлигини айтди.

"Сиз Доналд Трумпни гувоҳ сифатида келтиряпсизми? Шунчаки сўраяпман... Гарри Кейн қайси вазиятда жуда чуқур ҳимояда ўйнади? Агар биз блок бўлиб ҳимоялансак, ҳамма бирдек ҳаракат қилади. Бу жамоавий руҳ ва бирдамлик белгисидир. Биз 10 ёки 11 киши бўлиб ҳимояландик, Гарри ҳам бундан мустасно эмас эди", — дея жавоб қайтарди Тухель.

Ушбу воқеа футбол оламида сиёсат ва спортнинг қанчалик ўзаро боғланиб кетганини яна бир бор кўрсатди. Англия терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият навбатдаги катта турнирдаги муваффақиятсизлик сифатида тарихда қоладиган бўлди.

Доналд ТрумпТомас ТухельГарри КейнАнглияЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларДеко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрларБугун, 14:39Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиТрамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиБугун, 14:02Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 13:30Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди