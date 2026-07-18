Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?
АҚШ президенти Доналд Трумп кутилмаганда футбол оламидаги шов-шувли воқеаларга муносабат билдириб, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухельнинг тактик қарорларини кескин танқид остига олди. Гап шундаки, Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентина терма жамоасига қарши кечган баҳсда инглизлар 1:0 ҳисобида олдинда бораётиб, якунда 1:2 ҳисобида мағлубиятга учрашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Доналд Трумп FIFA президенти Джанни Инфантино билан Трумп Товер биносида учрашган чоғида ушбу ўйин ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Томас Тухель жамоанинг асосий ҳужумчиси ва сардори Гарри Кейнни ўйин охирида ҳаддан ташқари ҳимоявий ролга тушириб юборгани мағлубиятнинг асосий сабабларидан бири бўлган.
"Англияда ажойиб ўйинчи бор, мен у билан гольф ўйнаганман. Гарри Кейн ҳақиқатан ҳам фантастик футболчи. Менимча, улар уни ҳимоячига айлантириб, катта хатога йўл қўйишди. Футбол ҳақида нималарни биламан? Улар ҳисобда олдинда бораётган эди, бироқ энг яхши ўйинчисини олиб, ҳимояга қўйишди. Биз бироз ҳужумкорроқ бўлишимиз керак, шундай эмасми?" — дея таъкидлади Трумп.
Тухельнинг тактик ўзгаришлари ва мағлубиятАтланта шаҳридаги стадионда кечган баҳсда Антонй Гордон Англияни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ Томас Тухель ўйин охирида бешта, кейинчалик эса олтита ҳимоячи билан ўйнашга қарор қилди. Бу эса Аргентина терма жамоасига ташаббусни қўлга олиш имконини берди. Лионель Месси томонидан ташкил этилган ҳужумлар натижасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез голлар уриб, Жанубий америкаликларнинг ғалабасини таъминлади.
Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу тактик ўзгаришлар нафақат мухлислар, балки мутахассислар орасида ҳам катта баҳсларга сабаб бўлган. Гарри Кейн ўйиннинг сўнгги 30 дақиқасида деярли ўз жарима майдончаси атрофида ҳимояланишга мажбур бўлди, бу эса жамоанинг қарши ҳужумга чиқиш имкониятларини йўққа чиқарди.
Мураббийнинг жавоби: "Биз бир жамоа бўлиб ҳимояландик"Францияга қарши учинчи ўрин учун баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида Томас Тухель Доналд Трумпнинг сўзларига киноя билан муносабат билдирди. Германиялик мутахассис ўзининг тактик қарорларини ҳимоя қилиб, замонавий футболда бутун жамоа ҳимояда иштирок этиши шартлигини айтди.
"Сиз Доналд Трумпни гувоҳ сифатида келтиряпсизми? Шунчаки сўраяпман... Гарри Кейн қайси вазиятда жуда чуқур ҳимояда ўйнади? Агар биз блок бўлиб ҳимоялансак, ҳамма бирдек ҳаракат қилади. Бу жамоавий руҳ ва бирдамлик белгисидир. Биз 10 ёки 11 киши бўлиб ҳимояландик, Гарри ҳам бундан мустасно эмас эди", — дея жавоб қайтарди Тухель.
Ушбу воқеа футбол оламида сиёсат ва спортнинг қанчалик ўзаро боғланиб кетганини яна бир бор кўрсатди. Англия терма жамоаси учун эса ушбу мағлубият навбатдаги катта турнирдаги муваффақиятсизлик сифатида тарихда қоладиган бўлди.
…