Беҳзод Асроров Тоби Форсайт ўлимига оид ишда гаров билан озод қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
АҚШда коллеж футболчиси Тоби Форсайтнинг ҳалок бўлиши билан боғлиқ ишда ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси Беҳзод Асроров биринчи суд мажлисидан сўнг гаров эвазига озод қилинди, деб хабар берди Uz24.uz.
Ҳодиса Оҳайо штатида юз берган. Марҳум футболчи 21 ёшда бўлгани айтилмоқда. Суд Асроровга электрон кузатув мосламасини таққан ҳолда эркинликда қолишга рухсат берган.
Терговчилар уни авариядан кейин юк машинасидаги видеорегистраторни олиб ташлаганликда гумон қилмоқда. Бу ҳолат иш доирасида алоҳида ўрганилмоқда.
Тергов ҳали якунланмаган. Агар кейинги текширувларда янги ҳолатлар аниқланса, Асроровга нисбатан қўшимча айбловлар қўйилиши эҳтимоли бор.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…