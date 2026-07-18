Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрлар
Футбол олами АҚШ мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси арафасида турибди. Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда бўлиб ўтадиган Аргентина ва Испания терма жамоалари ўртасидаги финал учрашуви нафақат мухлислар, балки профессионал мутахассислар учун ҳам ҳиссиётларга бой воқеликка айланди. Хусусан, Барселона спорт директори Деко ушбу қарама-қаршиликда кимга мухлислик қилиш борасида қийин танлов олдида қолганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталония клуби раҳбари айни дамда финал учрашувини бевосита кузатиш учун АҚШга етиб борган. Унинг учун бу ўйин ўзига хос аҳамиятга эга, чунки майдонда клуб афсонаси Лионель Месси ва айни дамда Барселона шарафини ҳимоя қилаётган бир қатор иқтидорли футболчилар тўп суради. Goal.com нашри хабарига кўра, Деко ҳар икки томон билан ҳам узвий боғлиқлиги сабабли ўзини бироз ноқулай ҳис қилмоқда.
Афсона ва жамоа манфаатлари ўртасидаДеко Копе нашрига берган интервюсида ўзининг ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси нафақат клуб собиқ аъзоси, балки унинг яқин дўсти ҳамдир. Шу билан бирга, Испания терма жамоаси таркибида Барселона академияси тарбияланувчилари ва жамоанинг амалдаги етакчилари ҳаракат қилмоқда. Бу эса спорт директорини икки ўт орасида қолдирмоқда.
"Мен ҳар доим ўз одамларимни қўллаб-қувватлайман, бироқ менинг одамларим ҳозир ҳар икки жамоада ҳам бор. Лео — ҳар доим бизникилардан бири бўлиб қолади. У нафақат дўстим, балки барча Барселона ва футбол мухлислари учун борини берган тирик афсонадир. Унинг ҳозирги ёшида кўрсатаётган ўйини шунчаки ҳайратланарли", — деб таъкидлади собиқ футболчи.
Бошқа томондан, Испания таркибидаги "кўк-анорранглилар"нинг ёш авлоди Декони ғурурлантирмоқда. Унинг фикрича, жамоанинг келажаги бўлган йигитларнинг бундай йирик турнир финалида ўйнаши клуб учун улкан ютуқдир. Шу сабабли у ким ғалаба қозонишидан қатъи назар, Барселона оиласи учун бу катта байрам бўлишини қайд этди.
Финалга йўл ва тактик устунликларИспания терма жамоаси финалга қадар мағлубиятсиз 17 ўйинлик серия билан етиб келди. Ярим финалда Франция устидан қозонилган ғалаба уларнинг тактик жиҳатдан нақадар етук эканлигини кўрсатди. Аргентина эса 14 та ғалабали серия билан финалга чиқди ва чорак финалда Англияни турнирдан чиқариб юборди. Деко ҳар икки жамоанинг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди.
"Испания ярим финалдан сўнг жуда сифатли футбол намойиш этмоқда. Аргентина эса гарчи баъзи ўйинларда қийинчиликка дуч келган бўлса-да, характер ва ирода эвазига ғалаба қозонишда давом этяпти. Лео майдонда мўъжизалар яратмоқда. Ўйлайманки, бизни тактик курашларга бой ва томошабоп финал кутмоқда", — дея қўшимча қилди Деко.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу финал катта қизиқиш уйғотмоқда. Лионель Мессининг навбатдаги чемпионлик сари юриши ва Испаниянинг янги авлоди ўртасидаги тўқнашув футбол тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиши кутилмоқда. Ню-Жерси стадионидаги баҳс кўп нарсага ойдинлик киритади.
…