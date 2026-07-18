Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрлар

·0·Спорт
Деко қийин танлов қаршисида: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан фикрлар

Футбол олами АҚШ мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи баҳси арафасида турибди. Нью-Йоркдаги муҳташам стадионда бўлиб ўтадиган Аргентина ва Испания терма жамоалари ўртасидаги финал учрашуви нафақат мухлислар, балки профессионал мутахассислар учун ҳам ҳиссиётларга бой воқеликка айланди. Хусусан, Барселона спорт директори Деко ушбу қарама-қаршиликда кимга мухлислик қилиш борасида қийин танлов олдида қолганини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталония клуби раҳбари айни дамда финал учрашувини бевосита кузатиш учун АҚШга етиб борган. Унинг учун бу ўйин ўзига хос аҳамиятга эга, чунки майдонда клуб афсонаси Лионель Месси ва айни дамда Барселона шарафини ҳимоя қилаётган бир қатор иқтидорли футболчилар тўп суради. Goal.com нашри хабарига кўра, Деко ҳар икки томон билан ҳам узвий боғлиқлиги сабабли ўзини бироз ноқулай ҳис қилмоқда.

Афсона ва жамоа манфаатлари ўртасида

Деко Копе нашрига берган интервюсида ўзининг ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, Лионель Месси нафақат клуб собиқ аъзоси, балки унинг яқин дўсти ҳамдир. Шу билан бирга, Испания терма жамоаси таркибида Барселона академияси тарбияланувчилари ва жамоанинг амалдаги етакчилари ҳаракат қилмоқда. Бу эса спорт директорини икки ўт орасида қолдирмоқда.

"Мен ҳар доим ўз одамларимни қўллаб-қувватлайман, бироқ менинг одамларим ҳозир ҳар икки жамоада ҳам бор. Лео — ҳар доим бизникилардан бири бўлиб қолади. У нафақат дўстим, балки барча Барселона ва футбол мухлислари учун борини берган тирик афсонадир. Унинг ҳозирги ёшида кўрсатаётган ўйини шунчаки ҳайратланарли", — деб таъкидлади собиқ футболчи.

Бошқа томондан, Испания таркибидаги "кўк-анорранглилар"нинг ёш авлоди Декони ғурурлантирмоқда. Унинг фикрича, жамоанинг келажаги бўлган йигитларнинг бундай йирик турнир финалида ўйнаши клуб учун улкан ютуқдир. Шу сабабли у ким ғалаба қозонишидан қатъи назар, Барселона оиласи учун бу катта байрам бўлишини қайд этди.

Финалга йўл ва тактик устунликлар

Испания терма жамоаси финалга қадар мағлубиятсиз 17 ўйинлик серия билан етиб келди. Ярим финалда Франция устидан қозонилган ғалаба уларнинг тактик жиҳатдан нақадар етук эканлигини кўрсатди. Аргентина эса 14 та ғалабали серия билан финалга чиқди ва чорак финалда Англияни турнирдан чиқариб юборди. Деко ҳар икки жамоанинг кучли ва заиф томонларини таҳлил қилди.

"Испания ярим финалдан сўнг жуда сифатли футбол намойиш этмоқда. Аргентина эса гарчи баъзи ўйинларда қийинчиликка дуч келган бўлса-да, характер ва ирода эвазига ғалаба қозонишда давом этяпти. Лео майдонда мўъжизалар яратмоқда. Ўйлайманки, бизни тактик курашларга бой ва томошабоп финал кутмоқда", — дея қўшимча қилди Деко.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам ушбу финал катта қизиқиш уйғотмоқда. Лионель Мессининг навбатдаги чемпионлик сари юриши ва Испаниянинг янги авлоди ўртасидаги тўқнашув футбол тарихидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлиши кутилмоқда. Ню-Жерси стадионидаги баҳс кўп нарсага ойдинлик киритади.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиБарселонаАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунлайдими: Лионель Скалони муносабат билдирдиБугун, 14:32Лионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиЛионель Месси болалигида англаган энг муҳим сабоқни айтдиБугун, 14:21Трамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиТрамп ЖЧ-2026ни тарихий деб атаб, Гарри Кейн ҳақида ҳазил қилдиБугун, 14:02Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Доналд Трумп Томас Тухельнинг тактикасини танқид қилди: Гарри Кейн нега ҳимояда ўйнади?Бугун, 13:35Арсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаАрсенал Шимолий Лондондаги рақиби Тоттенхем иқтидорини ўз сафига қўшиб олмоқдаБугун, 13:30Лионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиЛионель Скалони: Лионель Месси — футбол тарихидаги энг буюк ўйинчиБугун, 12:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди