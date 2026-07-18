NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилди

·26·Техно
NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилди

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) ҳамда Драпер компанияси Ойнинг орқа томонига қўнишни назарда тутувчи КП-12 миссиясини бекор қилишга келишиб олди. Коммерсиал Лунар Пайлоад Сервисес (КЛПС) дастури доирасидаги ушбу лойиҳанинг тўхтатилишига қурилмани ишлаб чиқишдаги жиддий кечикишлар ва муддатларнинг сурилиб кетиши сабаб бўлган. Дастлаб 2025-йилга режалаштирилган парвоз коинот кемасидаги техник ўзгаришлар туфайли 2030-йилларга қолиб кетган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

2022-йилда имзоланган шартноманинг умумий қиймати 73 миллион долларни ташкил этар эди. Маълумотларга кўра, NASA лойиҳа тўхтатилгунга қадар бажарилган иш босқичлари учун Драпер компаниясига 43 миллион доллар тўлаб берган. Миссия учун қўниш модулини Япониянинг испасе компаниясига қарашли испасе-У.С. бўлинмаси тайёрлаётган эди, бироқ асосий шартнома бекор қилингач, субпудратчи ҳам ўз буюртмасидан маҳрум бўлди.

Техник муаммолар ва муддатларнинг сурилиши

Лойиҳа давомида муҳандислар бир неча бор жиддий тўсиқларга дуч келишди. 2023-йилда аппарат конструкцияси NASA илмий ускуналарига мослаш учун қайта ишланди. 2025-йилга келиб эса двигателни алмаштиришга қарор қилинди, кейинчалик эса ягона Ultra платформасига ўтиш зарурати туғилди. Бундай ўзгаришлар коинот кемасининг тайёр бўлиш муддатини 2030–2031-йилларга суриб юборди, бу эса агентлик режаларига тўғри келмади.

КП-12 миссияси доирасида Ойнинг орқа томонидаги Шредингер ҳавзасига учта муҳим илмий мажмуани етказиш кўзда тутилган эди:

  • Фарсиде Сеисмик Суите (ФСС) — Ой силкинишларини қайд этиш учун;
  • Лунар Интериор Температуре анд Материалс Суите — сирт остидаги иссиқлик оқими ва электр ўтказувчанлигини ўлчаш учун;
  • Лунар Surface Электромагнетикс Эхперимент-Lite (ЛуСEE-Lite) — сиртдаги электр ва магнит майдонларини ўрганиш учун.
NASA ушбу илмий дастурдан бутунлай воз кечмоқчи эмас. Агентлик аллақачон тайёрланган асбоб-ускуналарни келажакдаги Моон Base ва Artemis дастурлари доирасидаги бошқа КЛПС миссияларига бириктиришни режалаштирмоқда. Бироқ, бу осон кечмайди, чунки ҳозирги тижорий аппаратларнинг аксарияти Ойнинг кўринадиган томонига қўниш учун мўлжалланган, бу эса сейсмик станциялар каби махсус жиҳозларни жойлаштиришни қийинлаштиради.

Бу КЛПС дастури доирасидаги биринчи муваффақиятсизлик эмас. Аввалроқ, 2019-йилда Орбит Беёнд компанияси билан шартнома бекор қилинган, 2022-йилда эса Мастен Спасе Сйстеms банкрот бўлиши оқибатида яна бир лойиҳа тўхтатилган эди. Шунга қарамай, испасе компанияси коинот дастурларида иштирок этишда давом этишини ва келажакдаги КЛПС 2.0 тендерларида қатнашиш ниятида эканини маълум қилди.

NASAОйКоинотТеҳнологияКЛПС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиРоботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилдиБугун, 14:52Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераБугун, 13:55Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиБугун, 12:26Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди