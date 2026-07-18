АҚШда футболчи ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи озод қилинди
АҚШда коллеж футболчиси Тобиас Форсайт ўлимига сабаб бўлган ЙТҲдан кейин ўзбекистонлик ҳайдовчи Беҳзод Асраров гаровсиз озод этилди. Суд унга электрон кузатув мосламасини тақиш шартини қўйган.
Ҳалокат 5 июль куни Огайо штатида юз берган. Асраров бошқарган юк машинаси енгил автомобиль билан тўқнашган. Натижада 21 ёшли Тобиас Форсайт ҳаётдан кўз юмган.
Маълум бўлишича, 42 ёшли Беҳзод Асраров 2024 йилда Green Card дастури орқали АҚШга борган. У юк машинасини ҳайдаш учун CDL гувоҳномасига эга бўлган. ЙТҲдан кейин патруль ходимлари билан тил муаммоси сабаб Google Translate орқали гаплашган.
Ҳодисадан сўнг у видеорегистраторни чўнтагига яширгани айтилмоқда. Шу ҳолат бўйича унга ашёвий далилларни яшириш ёки йўқ қилишга уриниш айблови қўйилган.
10 июль куни ўтган суд мажлисида Асраров таржимон ёрдамида қатнашди. Суд уни гаров талаб қилмасдан, электрон кузатув остида қўйиб юборишга қарор қилди.
Тергов ҳали якунланмаган. Унинг натижаларига кўра, ҳайдовчига нисбатан қўшимча айбловлар илгари сурилиши эҳтимоли бор.
…