Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилди
Технологиялар олами янги босқичга кўтарилмоқда: Хитойнинг Шенчжен шаҳрида дунёдаги илк эркин услубдаги гуманоид роботлар жанги — Ултимате Робот Кнокк-оут Легенд (УРКЛ) турнири бўлиб ўтди. Ушбу мусобақа шунчаки томоша эмас, балки сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги энг сўнгги ютуқларни реал шароитда синовдан ўтказиш майдонига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Турнирда дунёнинг турли мамлакатларидан келган 32 та жамоа иштирок этди. Қизиғи шундаки, барча иштирокчилар ягона техник платформа — ЭнгинеАИ T800 роботидан фойдаланишди. Бу эса ғолибни аниқлашда роботнинг аппарат қисми эмас, балки уни бошқарувчи алгоритмлар ва дастурий таъминотнинг мукаммаллиги асосий рол ўйнашини таъминлади.
Темир паҳлавонларнинг шафқатсиз тўқнашувиЖанглар октагон ичида ўта шиддатли кечди. ЭнгинеАИ T800 роботи бўйи 1,73 метр бўлиб, у нафақат оддий ҳаракатларни, балки мураккаб жанговар усулларни ҳам бажара олади. Томошабинлар роботларнинг апперкот зарбалари, айланма тепишлар ва ҳатто сакраб берилган зарбаларини кузатишга муваффақ бўлишди. Энг ҳайратланарли ҳолатлардан бири сакраб берилган зарба натижасида роботлардан бирининг боши узилиб кетишига бир баҳя қолгани бўлди.
ixbt.com маълумотига кўра, жанглардан бирида кучли зарба натижасида роботнинг боши жонсиз ҳолатда осилиб қолган бўлса-да, у курашни давом эттиришга муваффақ бўлди. Бу гуманоиднинг асосий "мияси" ва датчиклари унинг тана қисмида жойлашгани билан изоҳланади. Бу каби ҳолатлар роботларнинг экстремал вазиятларда ҳам ўз функционаллигини сақлаб қолиш қобилиятини намойиш этди.
Ғолиб қандай аниқланади?Ҳакамлар ҳайъати ғолибни аниқлашда фақатгина зарба кучига эътибор қаратишмади. Қуйидаги мезонлар асосий ўринни эгаллади:
- Ҳужумларнинг аниқлиги ва техник мукаммаллиги;
- Зарбалардан қочиш ва мувозанатни сақлаш қобилияти;
- Йиқилгандан сўнг тезда оёққа туриш тезлиги;
- Роботнинг умумий чидамлилиги ва алгоритмларнинг мослашувчанлиги.
ЭнгинеАИ компанияси вакилларининг таъкидлашича, бундай мусобақалар гуманоид роботларнинг лаборатория прототипларидан кундалик ҳаётдаги тижорий маҳсулотларга айланиш жараёнини тезлаштиради. Жанг майдонидаги мураккаб вазиятлар муҳандисларга бошқарув алгоритмларини такомиллаштириш ва датчиклар координациясини яхшилаш учун қимматли маълумотларни тақдим этади.
Ушбу турнир робототехника соҳасида янги давр бошланганидан далолат беради. Агар илгари роботлар фақат секин ҳаракатланувчи машиналар сифатида кўрилган бўлса, энди улар инсон каби чаққон ва чидамли бўлиб бормоқда. Келажакда бундай технологиялар қутқарув ишларида ёки инсон ҳаёти учун хавфли бўлган бошқа соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда.
…