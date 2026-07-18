Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилди

·0·Техно
Роботлар жанги: Шенчженда ЭнгинеАИ T800 гуманоидлари ўртасида илк турнир ўтказилди

Технологиялар олами янги босқичга кўтарилмоқда: Хитойнинг Шенчжен шаҳрида дунёдаги илк эркин услубдаги гуманоид роботлар жанги — Ултимате Робот Кнокк-оут Легенд (УРКЛ) турнири бўлиб ўтди. Ушбу мусобақа шунчаки томоша эмас, балки сунъий интеллект ва робототехника соҳасидаги энг сўнгги ютуқларни реал шароитда синовдан ўтказиш майдонига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Турнирда дунёнинг турли мамлакатларидан келган 32 та жамоа иштирок этди. Қизиғи шундаки, барча иштирокчилар ягона техник платформа — ЭнгинеАИ T800 роботидан фойдаланишди. Бу эса ғолибни аниқлашда роботнинг аппарат қисми эмас, балки уни бошқарувчи алгоритмлар ва дастурий таъминотнинг мукаммаллиги асосий рол ўйнашини таъминлади.

Темир паҳлавонларнинг шафқатсиз тўқнашуви

Жанглар октагон ичида ўта шиддатли кечди. ЭнгинеАИ T800 роботи бўйи 1,73 метр бўлиб, у нафақат оддий ҳаракатларни, балки мураккаб жанговар усулларни ҳам бажара олади. Томошабинлар роботларнинг апперкот зарбалари, айланма тепишлар ва ҳатто сакраб берилган зарбаларини кузатишга муваффақ бўлишди. Энг ҳайратланарли ҳолатлардан бири сакраб берилган зарба натижасида роботлардан бирининг боши узилиб кетишига бир баҳя қолгани бўлди.

ixbt.com маълумотига кўра, жанглардан бирида кучли зарба натижасида роботнинг боши жонсиз ҳолатда осилиб қолган бўлса-да, у курашни давом эттиришга муваффақ бўлди. Бу гуманоиднинг асосий "мияси" ва датчиклари унинг тана қисмида жойлашгани билан изоҳланади. Бу каби ҳолатлар роботларнинг экстремал вазиятларда ҳам ўз функционаллигини сақлаб қолиш қобилиятини намойиш этди.

Ғолиб қандай аниқланади?

Ҳакамлар ҳайъати ғолибни аниқлашда фақатгина зарба кучига эътибор қаратишмади. Қуйидаги мезонлар асосий ўринни эгаллади:
  • Ҳужумларнинг аниқлиги ва техник мукаммаллиги;
  • Зарбалардан қочиш ва мувозанатни сақлаш қобилияти;
  • Йиқилгандан сўнг тезда оёққа туриш тезлиги;
  • Роботнинг умумий чидамлилиги ва алгоритмларнинг мослашувчанлиги.

ЭнгинеАИ компанияси вакилларининг таъкидлашича, бундай мусобақалар гуманоид роботларнинг лаборатория прототипларидан кундалик ҳаётдаги тижорий маҳсулотларга айланиш жараёнини тезлаштиради. Жанг майдонидаги мураккаб вазиятлар муҳандисларга бошқарув алгоритмларини такомиллаштириш ва датчиклар координациясини яхшилаш учун қимматли маълумотларни тақдим этади.

Ушбу турнир робототехника соҳасида янги давр бошланганидан далолат беради. Агар илгари роботлар фақат секин ҳаракатланувчи машиналар сифатида кўрилган бўлса, энди улар инсон каби чаққон ва чидамли бўлиб бормоқда. Келажакда бундай технологиялар қутқарув ишларида ёки инсон ҳаёти учун хавфли бўлган бошқа соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда.

РобототехникаЭнгинеАИСунъий ИнтеллектШенчженТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиNASA Ойнинг орқа томонига парвозни бекор қилди: 73 миллион долларлик лойиҳа тўхтатилдиБугун, 14:28Honor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераHonor ўзига хос Робот Пҳоне учун буюртма олишни бошлади: Титанли робот-камераБугун, 13:55Amazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиAmazon Веб Сервисес тизимидаги хатолик: Мижозларга триллионлаб долларлик ҳисоблар келдиБугун, 13:21SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг қувватли кран ёрдамида Мечазилла минорасини қурмоқдаБугун, 12:59Эрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиЭрон АҚШнинг Баҳрайндаги сунъий интеллект маркази йўқ қилинганини эълон қилдиБугун, 12:26Илон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинИлон Маскнинг Колоссус суперкомпьютери АҚШ Мудофаа вазирлиги хизматига ўтиши мумкинБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди