Ламине Ямал нега Испания терма жамоасида 10-рақамни олмади?

·60·Спорт
Ламине Ямал нега Испания терма жамоасида 10-рақамни олмади?

Барселона юлдузи Дани Олмо 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун таркиб рақамлари эълон қилинганидан кейин Испания терма жамоаси ичидаги гўёки мавжуд келишмовчиликлар ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди. Глобал миқёсда юлдузга айланганига қарамай, ўсмир иқтидор Ламине Ямал Шимолий Америкадаги турнирда рамзий 10-рақамли либосда майдонга тушмайдиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Рожа навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, рақамларнинг тақсимланиши мухлислар ва ОАВ ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Кўпчилик нуфузли 10-рақамни Ламине Ямал эгаллашини кутган эди, бироқ бу рақам Дани Олмо да қолди. 18 ёшли вингер эса клуб миқёсида ҳам фойдаланадиган 19-рақамни танлашга қарор қилди.

Дани Олмо матбуот анжумани чоғида ушбу қарор ҳеч қандай ички можаросиз қабул қилинганини ва кийиниш хонасидаги муҳит ҳамон аъло даражада эканини таъкидлади. "Парда ортида ҳеч қандай муаммо йўқ, 10-рақам масаласида ҳеч қандай жанжал бўлгани йўқ. Буларнинг барчаси ташқаридаги асоссиз миш-мишлар холос", — деди Барселона ярим ҳимоячиси.

Олмо учун 10-рақамни сақлаб қолиш шунчаки шахсий хоҳиш ва одат билан боғлиқ. У Испаниянинг Евро 2024 ғалабасида марказий фигуралардан бири бўлган эди ва Луис де ла Фуенте жамоаси Жаҳон чемпионатига йўл олаётган бир пайтда нимадир ўзгартиришга эҳтиёж сезмади. "Бу мен аввал ҳам кийган, биз Европа чемпиони бўлган рақам. Менга бу рақам ёқади, ҳамма нарса яхши кетаётган бир пайтда уни нега ўзгартиришим керак?" — дея қўшимча қилди у.

Ламине Ямал нинг 19-рақамда қолиши асосий мавзу бўлган бўлса-да, таркибдаги бошқа рақамлар ҳам ижтимоий тармоқларда ҳайратга сабаб бўлди. Хусусан, ярим ҳимоячи Гави га рамзий 9-рақам топширилди. Одатда Фернандо Торрес каби соф ҳужумчиларга тегишли бўлган ушбу рақам эндиликда Барселона нинг курашувчан майдон маркази вакили томонидан кийилади.

ИспанияЛамине ЯмалДани ОлмоБарселонаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди