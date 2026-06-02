Ламине Ямал нега Испания терма жамоасида 10-рақамни олмади?
Барселона юлдузи Дани Олмо 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун таркиб рақамлари эълон қилинганидан кейин Испания терма жамоаси ичидаги гўёки мавжуд келишмовчиликлар ҳақидаги миш-мишларга чек қўйди. Глобал миқёсда юлдузга айланганига қарамай, ўсмир иқтидор Ламине Ямал Шимолий Америкадаги турнирда рамзий 10-рақамли либосда майдонга тушмайдиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Рожа навбатдаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, рақамларнинг тақсимланиши мухлислар ва ОАВ ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлди. Кўпчилик нуфузли 10-рақамни Ламине Ямал эгаллашини кутган эди, бироқ бу рақам Дани Олмо да қолди. 18 ёшли вингер эса клуб миқёсида ҳам фойдаланадиган 19-рақамни танлашга қарор қилди.
Дани Олмо матбуот анжумани чоғида ушбу қарор ҳеч қандай ички можаросиз қабул қилинганини ва кийиниш хонасидаги муҳит ҳамон аъло даражада эканини таъкидлади. "Парда ортида ҳеч қандай муаммо йўқ, 10-рақам масаласида ҳеч қандай жанжал бўлгани йўқ. Буларнинг барчаси ташқаридаги асоссиз миш-мишлар холос", — деди Барселона ярим ҳимоячиси.
Олмо учун 10-рақамни сақлаб қолиш шунчаки шахсий хоҳиш ва одат билан боғлиқ. У Испаниянинг Евро 2024 ғалабасида марказий фигуралардан бири бўлган эди ва Луис де ла Фуенте жамоаси Жаҳон чемпионатига йўл олаётган бир пайтда нимадир ўзгартиришга эҳтиёж сезмади. "Бу мен аввал ҳам кийган, биз Европа чемпиони бўлган рақам. Менга бу рақам ёқади, ҳамма нарса яхши кетаётган бир пайтда уни нега ўзгартиришим керак?" — дея қўшимча қилди у.
Ламине Ямал нинг 19-рақамда қолиши асосий мавзу бўлган бўлса-да, таркибдаги бошқа рақамлар ҳам ижтимоий тармоқларда ҳайратга сабаб бўлди. Хусусан, ярим ҳимоячи Гави га рамзий 9-рақам топширилди. Одатда Фернандо Торрес каби соф ҳужумчиларга тегишли бўлган ушбу рақам эндиликда Барселона нинг курашувчан майдон маркази вакили томонидан кийилади.
…