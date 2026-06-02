«Реал» Дензел Думфрис трансфери бўйича фаол музокараларга киришди
Европанинг трансфер бозорида ҳақиқий "доввул" бошланиш арафасида турибди. Мадриднинг «Реал» клуби ўнг қанот мудофаа чизиғини янада мустаҳкамлаш ва ушбу позицияга юқори савияли ижрочини олиб келиш устида жиддий иш бошлади. "Қаймоқранглилар"нинг бу галги нишони — Миланнинг «Интер» клуби ва Нидерландия миллий терма жамоасининг маҳоратли аъзоси Дензел Думфрис бўлиб турибди.
Дунёга машҳур ва нуфузли The Athletic нашри тарқатган сўнгги қайноқ хабарларга кўра, айнан нидерландиялик ушбу учқур ҳимоячи Мадрид грандининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бирига айланган.
Шахсий шартнома тайёр, товон пули ҳам маълум
Манба берган ишончли маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» вакиллари аллақачон футболчининг агентлари билан тўғридан-тўғри алоқага чиқиб, дастлабки музокараларни ўтказишга улгуришган. Қувонарлиси, мадридликлар учун Дензел Думфриснинг шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришиш ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди — футболчининг ўзи ҳам фаолиятини "Сантьяго Бернабеу"да давом эттиришга тўлиқ рози.
Айни пайтда Дензел Думфриснинг «Интер» билан амалдаги шартномасида кўрсатилган расмий товон пули 25 миллион еврони ташкил этади. Замонавий футбол бозори учун бундай юқори савияли ҳимоячининг ушбу нархда баҳоланиши «Реал Мадрид» раҳбариятини жуда қониқтирмоқда.
Переснинг катта режаси: Трансфер қачон эълон қилинади?
Инсайдерларнинг таъкидлашича, ушбу трансфернинг расмийлаштирилиши Мадрид клубидаги ички сиёсий жараёнларга бевосита боғлиқ. «Реал Мадрид» клуби президенти Флорентино Перес бўлажак президентлик сайловларида навбатдаги ғалабасини қўлга киритган тақдирда, клуб ушбу трансферни расман амалга оширишни режалаштирган.
Агар ҳаммаси кўнгилдагидек кечса, "лос-бланкос" мухлислари 7 июнь санасидан кейин Дензел Думфриснинг «Реал Мадрид» футболчисига айлангани ҳақидаги расмий хушхабарни эшитишлари мумкин бўлади. Бундай кучли ва жисмонан баҳайбат ҳимоячининг келиши Мадрид жамоаси мухлисларига ҳақиқий байрам туҳфа қилиши аниқ! Ушбу оламшумул трансфер тафсилотларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…