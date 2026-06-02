«Реал» Дензел Думфрис трансфери бўйича фаол музокараларга киришди

·110·Спорт
«Реал» Дензел Думфрис трансфери бўйича фаол музокараларга киришди

Европанинг трансфер бозорида ҳақиқий "доввул" бошланиш арафасида турибди. Мадриднинг «Реал» клуби ўнг қанот мудофаа чизиғини янада мустаҳкамлаш ва ушбу позицияга юқори савияли ижрочини олиб келиш устида жиддий иш бошлади. "Қаймоқранглилар"нинг бу галги нишони — Миланнинг «Интер» клуби ва Нидерландия миллий терма жамоасининг маҳоратли аъзоси Дензел Думфрис бўлиб турибди.

Дунёга машҳур ва нуфузли The Athletic нашри тарқатган сўнгги қайноқ хабарларга кўра, айнан нидерландиялик ушбу учқур ҳимоячи Мадрид грандининг ёзги трансфер ойнасидаги энг асосий ва устувор мақсадларидан бирига айланган.

Шахсий шартнома тайёр, товон пули ҳам маълум

Манба берган ишончли маълумотларга қараганда, «Қироллик клуби» вакиллари аллақачон футболчининг агентлари билан тўғридан-тўғри алоқага чиқиб, дастлабки музокараларни ўтказишга улгуришган. Қувонарлиси, мадридликлар учун Дензел Думфриснинг шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришиш ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди — футболчининг ўзи ҳам фаолиятини "Сантьяго Бернабеу"да давом эттиришга тўлиқ рози.

Айни пайтда Дензел Думфриснинг «Интер» билан амалдаги шартномасида кўрсатилган расмий товон пули 25 миллион еврони ташкил этади. Замонавий футбол бозори учун бундай юқори савияли ҳимоячининг ушбу нархда баҳоланиши «Реал Мадрид» раҳбариятини жуда қониқтирмоқда.

Переснинг катта режаси: Трансфер қачон эълон қилинади?

Инсайдерларнинг таъкидлашича, ушбу трансфернинг расмийлаштирилиши Мадрид клубидаги ички сиёсий жараёнларга бевосита боғлиқ. «Реал Мадрид» клуби президенти Флорентино Перес бўлажак президентлик сайловларида навбатдаги ғалабасини қўлга киритган тақдирда, клуб ушбу трансферни расман амалга оширишни режалаштирган.

Агар ҳаммаси кўнгилдагидек кечса, "лос-бланкос" мухлислари 7 июнь санасидан кейин Дензел Думфриснинг «Реал Мадрид» футболчисига айлангани ҳақидаги расмий хушхабарни эшитишлари мумкин бўлади. Бундай кучли ва жисмонан баҳайбат ҳимоячининг келиши Мадрид жамоаси мухлисларига ҳақиқий байрам туҳфа қилиши аниқ! Ушбу оламшумул трансфер тафсилотларини Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди