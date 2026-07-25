Фьюри Вахни тўхтатди: энди катта жанг яқинми? (видео)
Тайсон Фьюри Таиланддаги қайтиш жангини ишончли ғалаба билан якунлади. 46 ёшли Мариуш Вах етти раунд давомида тик турган бўлса-да, саккизинчи раундга чиқмади — аммо бу оқшомнинг асосий интригаси рингдаги натижадан кейин бошланди.
Британиялик собиқ жаҳон чемпиони навбатда Энтони Жошуа билан кутилган мега-жанг томон яна бир қадам ташлади. Энди ушбу тўқнашувнинг тақдири иккинчи британ юлдузининг натижасига боғлиқ бўлиб турибди.
Вах саккизинчи раундга чиқмади
24 июль куни Паттайя шаҳридаги Max Muay Thai Stadium аренасида ўтказилган ўн раундлик жангда Фьюри биринчи дақиқалардан устунликни қўлга олди.
Британиялик боксчи джеб орқали масофани назорат қилди, турли стойкаларда ҳаракатланди ва рақибининг боши ҳамда танасига кетма-кет зарбалар йўллади. Вах нокаутга учрамади, аммо еттинчи раунддан кейин унинг бурчаги жангни давом эттирмасликка қарор қилди. Шу тариқа Фьюрига техник нокаут орқали ғалаба берилди.
Вахнинг секундантлари уни саккизинчи раундга чиқаришдан бош тортди.
Жанг телевидение орқали жонли намойиш этилмади. Паттайядаги бокс оқшомини тахминан 1,5 минг томошабин аренадан кузатди.
Рақамларда Фьюрининг навбатдаги ғалабаси
Кўрсаткич
Тайсон Фьюри
Мариуш Вах
Ёши
37
46
Профессионал рекорди
36–2–1
39–14
Нокаутли ғалабалари
25
20
Жанг натижаси
Техник нокаут
Мағлубият
Жанг якунланган пайт
7-раунддан кейин
8-раундга чиқмади
Бу Фьюрининг 2026 йилдаги кетма-кет иккинчи ғалабаси бўлди. У апрель ойида Арсланбек Махмудовни очколар ҳисобига мағлуб этган ва 16 ойлик танаффусдан кейин фаолиятини қайта тиклаган эди.
Паттайядаги натижа яна бир жиҳати билан аҳамиятли: бу Фьюрининг Дерек Чисорани 2022 йил декабрида тўхтатганидан кейинги илк муддатидан аввалги ғалабаси бўлди.
Фьюрининг ғалати ҳаракати ҳам муҳокама қилинди
Жанг бир томонлама кечган бўлса-да, олтинчи раунддаги кутилмаган ҳолат ижтимоий тармоқларда тез тарқалди. Клинч вақтида Фьюри рақибини ўпгандек ҳаракат қилди ва ҳакам уларни ажратишга мажбур бўлди.
Бу ҳаракат Фьюрининг рингдаги шоу услубининг бир қисми сифатида қабул қилинди. Аммо асосий спорт натижаси ўзгармади: британиялик боксчи жанг суръатини тўлиқ бошқарди, Вах эса сўнгги раундларда тобора камроқ жавоб қайтара бошлади.
Аслида бу жанг нима учун ташкил қилинди?
Вахга қарши тўқнашув Фьюри учун чемпионлик жанги эмас, балки каттароқ баҳс олдидан тайёргарлик вазифасини бажарди.
Британиялик боксчининг асосий мақсади — узоқ йиллардан бери муҳокама қилинаётган Энтони Жошуага қарши жанг. Фьюри ғалаба қозониб, ўз вазифасини бажарди. Энди Жошуа Саудия Арабистонида Кристиан Пренгага қарши учрашувдан муваффақиятли ўтиши керак.
Фьюри жангдан кейин катта тўқнашув бўйича музокаралар тез орада якунига етишига умид билдирди:
«Дам олиб, куч тўплайман. Умид қиламанки, битим келаси ҳафта имзоланади».
У эҳтимолий жанг Лондон, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Ирландия ёки ҳатто Паттайяда ўтказилиши мумкинлигини ҳам айтди.
Ҳал қилувчи синов энди Жошуани кутмоқда
Фьюрининг Вах устидан ғалабаси сенсация бўлмади. Поляк боксчиси сўнгги йилларда кўп мағлубиятга учраган ва бу жангда яққол аутсайдер сифатида қаралган эди. Шу боис ҳақиқий савол Фьюри ғалаба қозонадими, деган масала эмасди — у катта жанг олдидан қандай ҳолатда экани муҳим эди.
Фьюри рингда фаол ҳаракат қилди, етти раунд давомида босимни пасайтирмади ва танаффусдан кейин жанг ритмини қайта топаётганини кўрсатди. Бироқ Вахнинг ҳозирги даражаси Энтони Жошуа каби рақибга қарши ҳақиқий тайёргарликни тўлиқ баҳолаш имконини бермайди.
Энди барча эътибор Жошуанинг навбатдаги жангига қаратилади. У ҳам ғалаба қозонса, Британия бокси тарихидаги энг катта тўқнашувлардан бирини ўтказиш учун охирги катта тўсиқ қолмайди.
Сизнингча, Тайсон Фьюри ва Энтони Жошуа жангида ким ғалаба қозонади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram’да бокс мухлислари билан улашинг.
…