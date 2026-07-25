SpaceX тарихий бурилиш остонасида: Starship кемасини ҳавода тутиб олиш режалаштирилмоқда

·46·Техно
SpaceX тарихий бурилиш остонасида: Starship кемасини ҳавода тутиб олиш режалаштирилмоқда

Илон Маск бошчилигидаги SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлида навбатдаги инқилобий қадамни ташлашга тайёрланмоқда. Муваффақиятли якунланган 13-синов парвозидан сўнг, компания энди Starship космик кемасининг 50 метрлик юқори босқичини бевосита ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу мураккаб технологик жараён август ойида амалга оширилиши кутилаётган Фlight 14 миссияси доирасида синаб кўрилиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

SpaceX асосчиси Илон Маск ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида маълум қилишича, агар ўтказилган сўнгги парвоз маълумотлари таҳлили ҳеч қандай жиддий муаммоларни кўрсатмаса, компания навбатдаги уринишда Starship V3 кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиб олишга ҳаракат қилади. Бу коинот техникасини қайта ишлатиш борасидаги энг муҳим ютуқлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Мечазилла ва "чўпча"лар технологияси

Ҳозирга қадар Starship кемасининг барча синов парвозлари унинг океанга қўниши билан якунланган эди. Масалан, 12-синовда кема сувга тушиши билан портлаб кетган бўлса, 13-парвозда Starship V3 илк бор Ҳинд океанига юmsҳоқ қўнишни амалга оширди. ixbt.com нашрининг ёзишича, кема ўз яхлитлигини сақлаб қолган ва сув устида сузиб юрган ҳолда телеметрия маълумотларини узатишда давом этган. SpaceX муҳандислари буни дастур тарихидаги "энг юmsҳоқ қўниш" деб баҳолашди.

Фlight 14 миссиясида эса кема океанга эмас, балки тўғридан-тўғри старт майдончасига қайтиб келиши керак. Бу ерда уни Мечазилла деб номланувчи улкан хизмат кўрсатиш минораси кутиб олади. Минора ўзининг "чопстиккс" (овқатланиш чўпчалари) деб аталувчи иккита гигант механик манипуляторлари ёрдамида 50 метрлик кемани ҳавонинг ўзида тутиб олади.

Тўлиқ кўп марта фойдаланиладиган тизим сари

Таъкидлаш жоизки, SpaceX аввалроқ Super Heavy деб номланувчи биринчи босқич (тезлаткич)ни худди шу усулда муваффақиятли тутиб олишга эришган эди. Бироқ, Starship кемасининг ўзи (юқори босқич) ҳали ҳеч қачон бундай усулда қайтарилмаган. Агар август ойидаги синов муваффақиятли ўтса, бу тўлиқ кўп марта фойдаланиладиган ўта оғир космик тизимни яратиш йўлидаги асосий тўсиқни олиб ташлайди.

Ушбу технологиянинг асосий афзаллиги шундаки, кема ва тезлаткич қўнгандан сўнг мураккаб тиклаш ишларига ёки океандан қидириб топишга эҳтиёж қолмайди. Улар дарҳол старт майдончасида техник кўрикдан ўтказилиб, қисқа вақт ичида қайта парвозга тайёрланиши мумкин бўлади. Бу эса коинотга юк ташиш харажатларини кескин камайтириш ва парвозлар частотасини ошириш имконини беради.

Ўзбекистонлик космик технологиялар ишқибозлари учун ҳам ушбу янгилик катта аҳамиятга эга, зеро Starship келажакда Ойни ўзлаштириш ва Марсга илк инсонларни етказиш учун мўлжалланган асосий транспорт воситаси ҳисобланади. Август ойидаги синовлар бутун дунё каби минтақамиздаги технология ихлосмандлари диққат марказида бўлиши шубҳасиз.

SpaceXStarshipElon MuskМечазиллаКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб