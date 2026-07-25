GeForce RTX 5060 нархи кескин кўтарила бошлади: Хитой бозорида 16 фоизлик ўсиш
График процессорлар бозорида навбатдаги нархлар тўлқини бошланаётган кўринади. Хитойда NVIDIA компаниясининг янги авлод видеокарталари, хусусан, GeForce RTX 5060 моделлари нархи бир неча кун ичида сезиларли даражада қимматлашди. Ушбу ўзгариш нафақат Осиё бозорига, балки глобал технология сегментига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Гигабйте бренди остидаги GeForce RTX 5060 Эагле ОК СФФ 8 GB модели бир ҳафта олдин 2600–2700 юан (тахминан 400 доллар) атрофида сотилаётган эди. Бироқ сўнгги кунларда ушбу қурилманинг нархи 3215 юанга (тахминан 475 доллар) етди. Бу бор-йўғи бир неча кун ичида нархнинг 16 фоизга ёки нақд 75 долларга ошганини англатади.
Нархлар ошишининг асосий сабаблариМутахассисларнинг фикрича, бундай кескин сакрашга NVIDIA компаниясининг ўз ҳамкорларини GPU ва хотира модуллари (GDDR6 ҳамда GDDR7) нархи ошиши ҳақида огоҳлантиргани сабаб бўлган. Ишлаб чиқариш занжиридаги харажатларнинг ортиши бевосита якуний маҳсулот таннархига таъсир кўрсатмоқда.
Бундан ташқари, жаҳон бозорида микросхемаларнинг етишмовчилиги ва хотира чиплари нархининг барқарор ўсиб бораётгани вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Ҳозирча нархлар ошиши асосан Хитой бозорида кузатилаётган бўлса-да, бу тенденция тез орада бошқа минтақаларга ҳам етиб бориши эҳтимоли юқори.
Глобал бозорга таъсири ва Ўзбекистон сегментиТаққослаш учун, айни пайтда АҚШ бозорида GeForce RTX 5060 карталарини ҳали ҳам 350 доллар атрофида топиш мумкин. Бироқ логистика ва ишлаб чиқарувчиларнинг янги нарх сиёсати туфайли Ғарб бозорларида ҳам яқин ҳафталарда нархлар қайта кўриб чиқилиши кутилмоқда.
Ўзбекистондаги техника дўконлари ва ритейлерлар асосан БАА ва Хитой бозорларига таянади. Шу сабабли, Хитойдаги нарх ўзгаришлари маҳаллий бозордаги видеокарталар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Компьютер йиғишни режалаштирган фойдаланувчилар учун бу нохуш хабар бўлиши табиий.
Ҳозирча NVIDIA расмий равишда глобал нархлар ошиши бўйича баёнот бермади, аммо бозор иштирокчилари тақчиллик ва хомашё нархи ошиши фонида арзонлашувни кутмаслик кераклигини таъкидламоқда. Яқин ойларда GeForce RTX 50 сериясининг бошқа моделлари ҳам шундай босим остида қолиши мумкин.
…