GeForce RTX 5060 нархи кескин кўтарила бошлади: Хитой бозорида 16 фоизлик ўсиш

·59·Техно
GeForce RTX 5060 нархи кескин кўтарила бошлади: Хитой бозорида 16 фоизлик ўсиш

График процессорлар бозорида навбатдаги нархлар тўлқини бошланаётган кўринади. Хитойда NVIDIA компаниясининг янги авлод видеокарталари, хусусан, GeForce RTX 5060 моделлари нархи бир неча кун ичида сезиларли даражада қимматлашди. Ушбу ўзгариш нафақат Осиё бозорига, балки глобал технология сегментига ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Гигабйте бренди остидаги GeForce RTX 5060 Эагле ОК СФФ 8 GB модели бир ҳафта олдин 2600–2700 юан (тахминан 400 доллар) атрофида сотилаётган эди. Бироқ сўнгги кунларда ушбу қурилманинг нархи 3215 юанга (тахминан 475 доллар) етди. Бу бор-йўғи бир неча кун ичида нархнинг 16 фоизга ёки нақд 75 долларга ошганини англатади.

Нархлар ошишининг асосий сабаблари

Мутахассисларнинг фикрича, бундай кескин сакрашга NVIDIA компаниясининг ўз ҳамкорларини GPU ва хотира модуллари (GDDR6 ҳамда GDDR7) нархи ошиши ҳақида огоҳлантиргани сабаб бўлган. Ишлаб чиқариш занжиридаги харажатларнинг ортиши бевосита якуний маҳсулот таннархига таъсир кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, жаҳон бозорида микросхемаларнинг етишмовчилиги ва хотира чиплари нархининг барқарор ўсиб бораётгани вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Ҳозирча нархлар ошиши асосан Хитой бозорида кузатилаётган бўлса-да, бу тенденция тез орада бошқа минтақаларга ҳам етиб бориши эҳтимоли юқори.

Глобал бозорга таъсири ва Ўзбекистон сегменти

Таққослаш учун, айни пайтда АҚШ бозорида GeForce RTX 5060 карталарини ҳали ҳам 350 доллар атрофида топиш мумкин. Бироқ логистика ва ишлаб чиқарувчиларнинг янги нарх сиёсати туфайли Ғарб бозорларида ҳам яқин ҳафталарда нархлар қайта кўриб чиқилиши кутилмоқда.

Ўзбекистондаги техника дўконлари ва ритейлерлар асосан БАА ва Хитой бозорларига таянади. Шу сабабли, Хитойдаги нарх ўзгаришлари маҳаллий бозордаги видеокарталар нархига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши мумкин. Компьютер йиғишни режалаштирган фойдаланувчилар учун бу нохуш хабар бўлиши табиий.

Ҳозирча NVIDIA расмий равишда глобал нархлар ошиши бўйича баёнот бермади, аммо бозор иштирокчилари тақчиллик ва хомашё нархи ошиши фонида арзонлашувни кутмаслик кераклигини таъкидламоқда. Яқин ойларда GeForce RTX 50 сериясининг бошқа моделлари ҳам шундай босим остида қолиши мумкин.

NVIDIAGeForce RTX 5060ВидеокартаТехнологияНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб