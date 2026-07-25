Реал Мадрид трансфер бозорида навбатдаги “бомба”ни тайёрламоқда: 120 миллион евролик режа
Испаниянинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида ўзига хос стратегик юришни амалга оширмоқда. "Қироллик клуби" Майкл Олисе атрофидаги миш-мишлардан ниқоб сифатида фойдаланиб, аслида Германиянинг РБ Леипзиг жамоаси юлдузи Ян Диоманде трансфери бўйича жиддий музокараларни бошлаб юборган. Ушбу келашувнинг умумий қиймати 120 миллион еврога етиши кутилмоқда, бу эса Мадрид клубининг молиявий қудрати ва таркибни ёшартириш сиёсати нақадар қатъий эканлигини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Диарио АС нашри хабар беришича, Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият 19 ёшли кот-дъивуарлик вингер учун курашда барча рақибларини ортда қолдирган. Ян Диоманде ўтган жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари орқали Европанинг энг кўзга кўринган иқтидорларидан бирига айланди. Ҳозирда Мадрид клуби ушбу трансферни якунлашга жуда яқин турибди ва бу Лос Бланкос учун ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги катта баёнот бўлиши шубҳасиз.
Трансфер ортидаги махфий стратегияҚизиқарли жиҳати шундаки, Реал Мадрид матбуот эътиборини Майкл Олисе томон йўналтириб, Ян Диоманде бўйича музокараларни парда ортида олиб борди. ОАВ Бавария юлдузи ҳақида ёзаётган бир пайтда, Мадрид расмийлари Германияда РБ Леипзиг раҳбарияти билан учрашиб, трансфернинг сўнгги деталларини муҳокама қилишган. Бу трансфер бозоридаги ўзига хос "мастер-класс" сифатида баҳоланмоқда.
Ян Диоманде учун курашда Пари Сен-Жермен ва Ливерпул каби грандлар ҳам бор эди. Хусусан, Париж клуби июн ойи охиридаёқ футболчи билан шахсий шартнома борасида келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ Леипзиг билан трансфер суммаси борасида келиша олмагани сабабли, Реал Мадрид вазиятдан унумли фойдаланиб қолди. Футболчининг ўзи ҳам Испания футболи билан таниш экани, хусусан, аввалроқ Леганес сафида тўп сургани музокаралар жараёнини осонлаштирди.
Молиявий тафсилотлар ва натижаларРБ Леипзиг учун бу битим улкан фойда келтиради. Германия клуби атиги бир йил аввал футболчини Леганесдан 20 миллион еврога сотиб олган эди. Эндиликда улар 115-120 миллион евро атрофида даромад кўришлари кутилмоқда. Диоманденинг Леипзиг билан 2030-йилгача шартномаси борлиги сабабли немислар нархни максимал даражада ушлаб туришди, бироқ Реал Мадриднинг молиявий таклифи уларни қониқтирган.
Ян Диоманденинг ўтган мавсумдаги статистикаси ҳам таҳсинга лойиқ:
- Барча мусобақаларда 36 та учрашув;
- 13 та урилган гол;
- 10 та самарали голли узатма;
- Жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига қўшган улкан ҳиссаси.
Ҳозирда томонлар трансфернинг сўнгги техник жиҳатларини кўриб чиқишмоқда. Агар кутилмаган тўсиқлар юзага келмаса, яқин кунларда Ян Диоманде расман Реал Мадрид футболчиси сифатида таништирилади. Бу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футболидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…