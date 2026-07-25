Реал Мадрид трансфер бозорида навбатдаги “бомба”ни тайёрламоқда: 120 миллион евролик режа

·56·Спорт
Реал Мадрид трансфер бозорида навбатдаги “бомба”ни тайёрламоқда: 120 миллион евролик режа

Испаниянинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида ўзига хос стратегик юришни амалга оширмоқда. "Қироллик клуби" Майкл Олисе атрофидаги миш-мишлардан ниқоб сифатида фойдаланиб, аслида Германиянинг РБ Леипзиг жамоаси юлдузи Ян Диоманде трансфери бўйича жиддий музокараларни бошлаб юборган. Ушбу келашувнинг умумий қиймати 120 миллион еврога етиши кутилмоқда, бу эса Мадрид клубининг молиявий қудрати ва таркибни ёшартириш сиёсати нақадар қатъий эканлигини англатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Диарио АС нашри хабар беришича, Флорентино Перез бошчилигидаги раҳбарият 19 ёшли кот-дъивуарлик вингер учун курашда барча рақибларини ортда қолдирган. Ян Диоманде ўтган жаҳон чемпионатидаги ёрқин ўйинлари орқали Европанинг энг кўзга кўринган иқтидорларидан бирига айланди. Ҳозирда Мадрид клуби ушбу трансферни якунлашга жуда яқин турибди ва бу Лос Бланкос учун ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги катта баёнот бўлиши шубҳасиз.

Трансфер ортидаги махфий стратегия

Қизиқарли жиҳати шундаки, Реал Мадрид матбуот эътиборини Майкл Олисе томон йўналтириб, Ян Диоманде бўйича музокараларни парда ортида олиб борди. ОАВ Бавария юлдузи ҳақида ёзаётган бир пайтда, Мадрид расмийлари Германияда РБ Леипзиг раҳбарияти билан учрашиб, трансфернинг сўнгги деталларини муҳокама қилишган. Бу трансфер бозоридаги ўзига хос "мастер-класс" сифатида баҳоланмоқда.

Ян Диоманде учун курашда Пари Сен-Жермен ва Ливерпул каби грандлар ҳам бор эди. Хусусан, Париж клуби июн ойи охиридаёқ футболчи билан шахсий шартнома борасида келишувга эришгани айтилган эди. Бироқ Леипзиг билан трансфер суммаси борасида келиша олмагани сабабли, Реал Мадрид вазиятдан унумли фойдаланиб қолди. Футболчининг ўзи ҳам Испания футболи билан таниш экани, хусусан, аввалроқ Леганес сафида тўп сургани музокаралар жараёнини осонлаштирди.

Молиявий тафсилотлар ва натижалар

РБ Леипзиг учун бу битим улкан фойда келтиради. Германия клуби атиги бир йил аввал футболчини Леганесдан 20 миллион еврога сотиб олган эди. Эндиликда улар 115-120 миллион евро атрофида даромад кўришлари кутилмоқда. Диоманденинг Леипзиг билан 2030-йилгача шартномаси борлиги сабабли немислар нархни максимал даражада ушлаб туришди, бироқ Реал Мадриднинг молиявий таклифи уларни қониқтирган.

Ян Диоманденинг ўтган мавсумдаги статистикаси ҳам таҳсинга лойиқ:

  • Барча мусобақаларда 36 та учрашув;
  • 13 та урилган гол;
  • 10 та самарали голли узатма;
  • Жамоасининг Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишига қўшган улкан ҳиссаси.
Реал Мадрид жорий ёзда аллақачон Марк Кукурелла, Дензел Думфриес, Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби юлдузларни ўз сафига қўшиб олди. Ян Диоманде трансфери ушбу занжирнинг мантиқий давоми бўлади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёш ва иқтидорли футболчиларнинг жалб этилиши Мадрид клубининг келгуси ўн йилликдаги гегемонлигини таъминлашга хизмат қилади.

Ҳозирда томонлар трансфернинг сўнгги техник жиҳатларини кўриб чиқишмоқда. Агар кутилмаган тўсиқлар юзага келмаса, яқин кунларда Ян Диоманде расман Реал Мадрид футболчиси сифатида таништирилади. Бу трансфер нафақат Испания, балки бутун Европа футболидаги кучлар нисбатига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Реал МадридТрансферЯн ДиомандеРБ ЛеипзигФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди