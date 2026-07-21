Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этди

·30·Техно
Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этди

Авиация технологиялари соҳасида етакчи бўлган Арчер Авиатион компанияси мудофаа технологиялари стартапи Anduril билан ҳамкорликда янги Тундер вертикал учиш ва қўниш (ВТОЛ) аппаратини намойиш этди. Буюк Британиядаги Фарнбороугҳ Аиршов авиакўргазмасида тақдим этилган ушбу қурилма нафақат ҳарбий мақсадлар, балки бизнес логистикаси учун ҳам янги имкониятларни очиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа шаҳар аэротаксилари ва ҳарбий конвертопланлар ўртасидаги гибрид ечим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тундер аппаратининг асосий ўзига хослиги унинг куч қурилмасидадир. Агар Арчер компаниясининг аввалги Миднигҳт аэротаксиси тўлиқ электр қуввати билан ишлаган бўлса, янги Тундер модели кетма-кет гибрид тизимига эга. Ундаги ички ёнув двигатели электр моторлар учун энергия ишлаб чиқаради. Бундай ёндашув парвоз масофасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади, бу эса узоқ масофали миссиялар учун жуда муҳимдир.

Ҳарбий ва тижорий мақсадлар уйғунлиги

Anduril компанияси ушбу аппаратни тўлиқ автоном зарбдор винтли учиш қурилмаси сифатида таърифламоқда. Дастлабки версия учувчисиз вазифаларни бажариш ва бошқариладиган самолётлар билан ҳамкорликда ишлаш учун мўлжалланган. Бироқ Арчер вакилларининг таъкидлашича, яқин кунларда платформанинг тижорий версияси ҳам кенг омма эътиборига ҳавола этилади. Бу эса технологиянинг қамров доираси кенглигидан далолат беради.

Тундер фақатгина ҳарбий соҳа билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқувчилар ушбу аппаратдан қуйидаги йўналишларда фойдаланишни режалаштирмоқда:

  • Юк ташиш ва логистика хизматлари;
  • Бориш қийин бўлган ҳудудларга тезкор етказиб бериш;
  • Узоқ масофали масофавий операциялар;
  • Фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш.
Ҳозирги вақтда аэротакси бозори маълум молиявий қийинчиликларни бошдан кечирмоқда, чунки кўплаб мамлакатларда тижорий парвозлар учун зарур рухсатномалар ҳали олинмаган. Масалан, Арчер 2026-йилнинг биринчи чорагида 217,7 миллион доллар зарар кўрганини маълум қилди. Шу сабабли, компаниянинг мудофаа секторига кириб бориши ва гибрид технологияларга ўтиши стратегик жиҳатдан ўзини оқлаши мумкин.

Ўзбекистон каби тоғли ва кенг ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам бундай гибрид ВТОЛ аппаратлари келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Тўлиқ электр билан ишлайдиган қурилмалардан фарқли ўлароқ, гибрид тизимлар инфратузилма чекланган жойларда узоқроқ ва самаралироқ хизмат кўрсатиш имконини беради. Арчер ва Anduril ўртасидаги ушбу ҳамкорлик авиация саноатида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган муҳим қадамдир.

Арчер АвиатионAndurilТундерВТОЛАвиация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 01:50Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда