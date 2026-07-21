Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этди
Авиация технологиялари соҳасида етакчи бўлган Арчер Авиатион компанияси мудофаа технологиялари стартапи Anduril билан ҳамкорликда янги Тундер вертикал учиш ва қўниш (ВТОЛ) аппаратини намойиш этди. Буюк Британиядаги Фарнбороугҳ Аиршов авиакўргазмасида тақдим этилган ушбу қурилма нафақат ҳарбий мақсадлар, балки бизнес логистикаси учун ҳам янги имкониятларни очиши кутилмоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа шаҳар аэротаксилари ва ҳарбий конвертопланлар ўртасидаги гибрид ечим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тундер аппаратининг асосий ўзига хослиги унинг куч қурилмасидадир. Агар Арчер компаниясининг аввалги Миднигҳт аэротаксиси тўлиқ электр қуввати билан ишлаган бўлса, янги Тундер модели кетма-кет гибрид тизимига эга. Ундаги ички ёнув двигатели электр моторлар учун энергия ишлаб чиқаради. Бундай ёндашув парвоз масофасини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади, бу эса узоқ масофали миссиялар учун жуда муҳимдир.
Ҳарбий ва тижорий мақсадлар уйғунлигиAnduril компанияси ушбу аппаратни тўлиқ автоном зарбдор винтли учиш қурилмаси сифатида таърифламоқда. Дастлабки версия учувчисиз вазифаларни бажариш ва бошқариладиган самолётлар билан ҳамкорликда ишлаш учун мўлжалланган. Бироқ Арчер вакилларининг таъкидлашича, яқин кунларда платформанинг тижорий версияси ҳам кенг омма эътиборига ҳавола этилади. Бу эса технологиянинг қамров доираси кенглигидан далолат беради.
Тундер фақатгина ҳарбий соҳа билан чекланиб қолмайди. Ишлаб чиқувчилар ушбу аппаратдан қуйидаги йўналишларда фойдаланишни режалаштирмоқда:
- Юк ташиш ва логистика хизматлари;
- Бориш қийин бўлган ҳудудларга тезкор етказиб бериш;
- Узоқ масофали масофавий операциялар;
- Фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш.
Ўзбекистон каби тоғли ва кенг ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам бундай гибрид ВТОЛ аппаратлари келажакда катта аҳамият касб этиши мумкин. Тўлиқ электр билан ишлайдиган қурилмалардан фарқли ўлароқ, гибрид тизимлар инфратузилма чекланган жойларда узоқроқ ва самаралироқ хизмат кўрсатиш имконини беради. Арчер ва Anduril ўртасидаги ушбу ҳамкорлик авиация саноатида янги даврни бошлаб бериши кутилаётган муҳим қадамдир.
…