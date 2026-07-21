Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)

·26·Жамият
Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)

Ўзбекистонлик сувоқчи кутилмаганда интернет фойдаланувчилари орасида танилди. У кундалик иши давомида қўшиқ айтишни яхши кўради. Навбатдаги сувоқ жараёнида у Эйконнинг "Lonely" қўшиғини ижро этган.

Устанинг дўсти унинг куйлаётганини телефонга тасвирга олиб, видеони интернетда тарқатган. Ролик фойдаланувчиларга манзур бўлиб, ҳозирга қадар 50 миллион марта томоша қилинди.

Видео остидаги шарҳларда кўпчилик сувоқчининг овози ва инглизча талаффузини мақтамоқда. Иш кийимида, девор суваётган пайтида қўшиқ айтган уста шу видео орқали тармоқ юлдузига айланди.

АконЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиБугун, 01:02«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилдиКеча, 22:12Қашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалдиҚашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалдиКеча, 22:01Жиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиЖиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиКеча, 20:50Қибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиҚибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиКеча, 19:31Аббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиАббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиКеча, 18:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди