Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонлик сувоқчи кутилмаганда интернет фойдаланувчилари орасида танилди. У кундалик иши давомида қўшиқ айтишни яхши кўради. Навбатдаги сувоқ жараёнида у Эйконнинг "Lonely" қўшиғини ижро этган.
Устанинг дўсти унинг куйлаётганини телефонга тасвирга олиб, видеони интернетда тарқатган. Ролик фойдаланувчиларга манзур бўлиб, ҳозирга қадар 50 миллион марта томоша қилинди.
Видео остидаги шарҳларда кўпчилик сувоқчининг овози ва инглизча талаффузини мақтамоқда. Иш кийимида, девор суваётган пайтида қўшиқ айтган уста шу видео орқали тармоқ юлдузига айланди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…