Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқда
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Рома ҳамда Франция терма жамоаси аъзоси Ману Коне учун курашга жиддий киришди. Айни пайтда "қизил иблислар" ушбу футболчи учун пойгада ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Лондоннинг Арсенал клубидан бир қадам олдинда бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли ярим ҳимоячи фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр ва ўзини Англия Премер-лигасида синаб кўрмоқчи. Манчестер Юнайтед раҳбарияти Конени 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан кейинги давр учун марказий чизиқдаги асосий нишон сифатида белгилаб олган. Футболчининг ўзи ҳам Англиянинг шимолий қисмига кўчиб ўтиш ғоясига ижобий муносабат билдирмоқда.
Премер-лига клублари ўртасидаги рақобатАрсенал бир неча ойлардан буён собиқ Тулузалик ўйинчи билан музокаралар олиб бораётган бўлса-да, ҳозирги босқичда Манчестер Юнайтеднинг таклифи ва лойиҳаси футболчида кўпроқ қизиқиш уйғотган. Олд Траффорд клуби учун Ману Коне трансфер бозоридаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Гарчи Италиянинг Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдирган бўлса-да, Премер-лиганинг молиявий қудрати ва нуфузи француз ярим ҳимоячисини ўзига кўпроқ жалб этмоқда.
Ману Коне Италия пойтахтида ўтказган икки мавсуми давомида Рома сафида 82 та учрашувда майдонга тушди. У жамоанинг А Серияда 73 очко тўплаб, учинчи ўринни эгаллашида муҳим рол ўйнади. Эндиликда у ўз даражасини янада юқори босқичга кўтариш ва топ-клублар сафида совринлар учун курашишни мақсад қилган.
Трансфер тафсилотлари ва кутилмаларМанчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни амалга оширишда шошқалоқликка йўл қўймасликни ва футболчи учун ҳаддан ташқари кўп маблағ сарфламасликни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Коне клубнинг қисқа рўйхатидаги энг юқори поғоналардан бирини эгаллаб турибди. Футболчининг истаги – келажаги борасидаги қарор имкон қадар тезроқ қабул қилиниши, бироқ Жаҳон чемпионатидан кейинги трансфер ойнаси ўзига хос мураккабликларга эга бўлиши мумкин.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, боиси Ману Коне каби жисмонан бақувват ва техник жиҳатдан шаклланган ярим ҳимоячилар Премер-лиганинг шиддатли ўйин услубига тез мослашиб кетишади. Агар келишув амалга ошса, Манчестер Юнайтед марказда катта ҳажмдаги ишни бажарадиган ишончли ижрочига эга бўлади.
…