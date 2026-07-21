Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқда

·16·Спорт
Манчестер Юнайтед Ману Коне трансфери борасида Арсенални ортда қолдирмоқда

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Рома ҳамда Франция терма жамоаси аъзоси Ману Коне учун курашга жиддий киришди. Айни пайтда "қизил иблислар" ушбу футболчи учун пойгада ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Лондоннинг Арсенал клубидан бир қадам олдинда бормоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ЛЪEқуипе нашри тарқатган маълумотларга кўра, 25 ёшли ярим ҳимоячи фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр ва ўзини Англия Премер-лигасида синаб кўрмоқчи. Манчестер Юнайтед раҳбарияти Конени 2026-йилги Жаҳон чемпионатидан кейинги давр учун марказий чизиқдаги асосий нишон сифатида белгилаб олган. Футболчининг ўзи ҳам Англиянинг шимолий қисмига кўчиб ўтиш ғоясига ижобий муносабат билдирмоқда.

Премер-лига клублари ўртасидаги рақобат

Арсенал бир неча ойлардан буён собиқ Тулузалик ўйинчи билан музокаралар олиб бораётган бўлса-да, ҳозирги босқичда Манчестер Юнайтеднинг таклифи ва лойиҳаси футболчида кўпроқ қизиқиш уйғотган. Олд Траффорд клуби учун Ману Коне трансфер бозоридаги устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Гарчи Италиянинг Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдирган бўлса-да, Премер-лиганинг молиявий қудрати ва нуфузи француз ярим ҳимоячисини ўзига кўпроқ жалб этмоқда.

Ману Коне Италия пойтахтида ўтказган икки мавсуми давомида Рома сафида 82 та учрашувда майдонга тушди. У жамоанинг А Серияда 73 очко тўплаб, учинчи ўринни эгаллашида муҳим рол ўйнади. Эндиликда у ўз даражасини янада юқори босқичга кўтариш ва топ-клублар сафида совринлар учун курашишни мақсад қилган.

Трансфер тафсилотлари ва кутилмалар

Манчестер Юнайтед раҳбарияти ушбу трансферни амалга оширишда шошқалоқликка йўл қўймасликни ва футболчи учун ҳаддан ташқари кўп маблағ сарфламасликни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Коне клубнинг қисқа рўйхатидаги энг юқори поғоналардан бирини эгаллаб турибди. Футболчининг истаги – келажаги борасидаги қарор имкон қадар тезроқ қабул қилиниши, бироқ Жаҳон чемпионатидан кейинги трансфер ойнаси ўзига хос мураккабликларга эга бўлиши мумкин.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли бўлиши аниқ, боиси Ману Коне каби жисмонан бақувват ва техник жиҳатдан шаклланган ярим ҳимоячилар Премер-лиганинг шиддатли ўйин услубига тез мослашиб кетишади. Агар келишув амалга ошса, Манчестер Юнайтед марказда катта ҳажмдаги ишни бажарадиган ишончли ижрочига эга бўлади.

Манчестер ЮнайтедАрсеналРомаМану КонеТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиPSJ Айёуб Боуадди учун курашдан чиқди: Реал Мадрид ва Барселона учун йўл очилдиБугун, 02:34Гундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиГундўған Родрини ЖЧ–2026нинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 02:21Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди