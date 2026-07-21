Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқда
Сунъий интеллект технологиялари нафақат кучли нейротармоқлар, балки уларнинг ташқи маълумотлар билан боғланишини таъминловчи мураккаб инфратузилмалар устига қурилади. Ана шундай муҳим пойдеворлардан бири бўлган Модел Контехт Протокол (МКП) яқин кунларда катта янгиланишга эга бўлади. Бу ўзгариш оддий фойдаланувчилар кўзига дарров ташланмаса-да, AI тизимларининг ишлаш тезлиги ва кўламига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
МКП протоколи сунъий интеллект моделларига тақвимлар, маълумотлар базалари ёки ички корпоратив воситаларга хавфсиз кириш имконини берувчи ўзига хос "муҳандислик қувури" ҳисобланади. Аркаде компанияси томонидан берилган тушунтиришларга кўра, янги талқинда тизимнинг сеанс идентификаторлари (сессион ИДс) билан ишлаш тартиби тубдан ўзгаради. Бу эса AI серверларига миллионлаб фойдаланувчилар билан бир вақтда, узилишларсиз мулоқот қилиш имконини беради.
Масштаб муаммоси ва янги ечимҲозирги тизимда Claude каби мижоз-дастур серверга уланганда, у ўзининг версияси ва имкониятлари ҳақида маълумот беради. Сервер эса бунга жавобан махсус сеанс идентификаторини тақдим этади. Бироқ, миллионлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатувчи йирик компаниялар учун бу усул жиддий қийинчилик туғдирмоқда. Чунки сўровлар турли ҳудудлардаги ўнлаб серверларга тақсимланганда, ҳар бир машина фойдаланувчининг аввалги идентификаторини "эслаб қолиши" қийин кечади.
Янги тизимда МКП протоколи "стателесс" (ҳолатга боғланмаган) ёндашувга ўтади. Бу худди замонавий веб-сайтларнинг ишлаш принципига ўхшаб кетади. Натижада, тизимни сақлаш осонлашади ва йирик масштабдаги лойиҳаларни ишга тушириш харажатлари камаяди. Мутахассисларнинг фикрича, айнан шу техник тўсиқ туфайли кўплаб компаниялар шу пайтгача кенг кўламли AI-агентларни жорий этишга шошилмаётган эди.
Инфратузилма ривожи ва келажакГарчи сунъий интеллект моделларини ўқитиш жараёни шиддат билан илгарилаб бораётган бўлса-да, уларнинг техник инфратузилмаси ва стандартлари бироз секинроқ шаклланмоқда. МКП янгиланиши бу соҳадаги бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, янги спецификациялар устидаги ишлар май ойидан бери давом этаётган эди ва келаси ҳафтадан бошлаб амалиётга жорий этилиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, ушбу техник янгиланиш AI экотизимининг янада барқарор ва мослашувчан бўлишига ёрдам беради. Келажакда биз ChatGPT ёки Claude каби ботларнинг шахсий маълумотларимиз ва ишчи воситаларимиз билан янада ақлли ва тезкор интеграциялашувига гувоҳ бўламиз. Бу эса рақамли ёрдамчиларнинг кундалик ҳаётимиздаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.
…