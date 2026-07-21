Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқда

Сунъий интеллект технологиялари нафақат кучли нейротармоқлар, балки уларнинг ташқи маълумотлар билан боғланишини таъминловчи мураккаб инфратузилмалар устига қурилади. Ана шундай муҳим пойдеворлардан бири бўлган Модел Контехт Протокол (МКП) яқин кунларда катта янгиланишга эга бўлади. Бу ўзгариш оддий фойдаланувчилар кўзига дарров ташланмаса-да, AI тизимларининг ишлаш тезлиги ва кўламига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

МКП протоколи сунъий интеллект моделларига тақвимлар, маълумотлар базалари ёки ички корпоратив воситаларга хавфсиз кириш имконини берувчи ўзига хос "муҳандислик қувури" ҳисобланади. Аркаде компанияси томонидан берилган тушунтиришларга кўра, янги талқинда тизимнинг сеанс идентификаторлари (сессион ИДс) билан ишлаш тартиби тубдан ўзгаради. Бу эса AI серверларига миллионлаб фойдаланувчилар билан бир вақтда, узилишларсиз мулоқот қилиш имконини беради.

Масштаб муаммоси ва янги ечим

Ҳозирги тизимда Claude каби мижоз-дастур серверга уланганда, у ўзининг версияси ва имкониятлари ҳақида маълумот беради. Сервер эса бунга жавобан махсус сеанс идентификаторини тақдим этади. Бироқ, миллионлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатувчи йирик компаниялар учун бу усул жиддий қийинчилик туғдирмоқда. Чунки сўровлар турли ҳудудлардаги ўнлаб серверларга тақсимланганда, ҳар бир машина фойдаланувчининг аввалги идентификаторини "эслаб қолиши" қийин кечади.

Янги тизимда МКП протоколи "стателесс" (ҳолатга боғланмаган) ёндашувга ўтади. Бу худди замонавий веб-сайтларнинг ишлаш принципига ўхшаб кетади. Натижада, тизимни сақлаш осонлашади ва йирик масштабдаги лойиҳаларни ишга тушириш харажатлари камаяди. Мутахассисларнинг фикрича, айнан шу техник тўсиқ туфайли кўплаб компаниялар шу пайтгача кенг кўламли AI-агентларни жорий этишга шошилмаётган эди.

Инфратузилма ривожи ва келажак

Гарчи сунъий интеллект моделларини ўқитиш жараёни шиддат билан илгарилаб бораётган бўлса-да, уларнинг техник инфратузилмаси ва стандартлари бироз секинроқ шаклланмоқда. МКП янгиланиши бу соҳадаги бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотларига кўра, янги спецификациялар устидаги ишлар май ойидан бери давом этаётган эди ва келаси ҳафтадан бошлаб амалиётга жорий этилиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу техник янгиланиш AI экотизимининг янада барқарор ва мослашувчан бўлишига ёрдам беради. Келажакда биз ChatGPT ёки Claude каби ботларнинг шахсий маълумотларимиз ва ишчи воситаларимиз билан янада ақлли ва тезкор интеграциялашувига гувоҳ бўламиз. Бу эса рақамли ёрдамчиларнинг кундалик ҳаётимиздаги ўрнини янада мустаҳкамлайди.

Сунъий ИнтеллектТехнологияМКПClaudeДастурлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда