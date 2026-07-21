Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирди

·23·Спорт
Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирди

Германиянинг энг совриндор клуби Бавария ўз таркибидаги энг кўп қиррали ва меҳнаткаш футболчилардан бири, Австрия терма жамоаси аъзоси Конрад Лаимер билан амалдаги келишувни узайтиришга муваффақ бўлди. Бир неча ой давом этган мураккаб музокаралардан сўнг, томонлар ниҳоят якуний тўхтамга келишди ва футболчи Мюнхен клуби сафида қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

29 ёшли универсал футболчи Аллианз Арена стадионида яна уч мавсум давомида тўп суриш мажбуриятини ўз зиммасига олди. Ушбу келишув клуб атрофидаги узоқ вақт давом этган маъмурий ноаниқликларга чек қўйди. Музокаралар жараёни бир муддат боши берк кўчага кириб қолган бўлса-да, томонларнинг ўзаро ён босиши натижасида якуний бреактроугҳ (ютуқ)га эришилди.

Музокаралардаги қийинчиликлар ва Ули Ҳоэнесснинг кескин муносабати

Музокаралар жараёни осон кечмади, бунга клубнинг қатъий иш ҳақи сиёсати сабаб бўлган. Май ойида Бавария фахрий президенти Ули Ҳоэнесс футболчининг маош борасидаги талабларига нисбатан ўзининг кескин фикрларини билдирган эди. У Конрад Лаимернинг меҳнатини қадрлашини, аммо у клубнинг энг юқори маош олувчи юлдузлари даражасида эмаслигини очиқчасига айтган.

Ҳоэнесс ДAZН телеканалига берган интервюсида: "Мен Коннини қадрлайман, у ажойиб меҳнат қилади, лекин у Диего Марадона эмас. У каби футболчилар таркибдаги ўрнидан қатъи назар, клубда аниқ иш ҳақи чекловлари борлигини тушунишлари керак. У биз учун муҳим ўйинчи, лекин у барибир Гарри Кейн эмас", — дея таъкидлаган эди. Бу баёнот музокараларнинг якуний босқичида ҳал қилувчи рол ўйнади.

Конрад Лаимер Жахон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг ўз қийматини яна бир бор исботлади. Австрия терма жамоаси сафида у турнирнинг нимчорак финалигача бўлган барча ўйинларда бир дақиқа ҳам дам олмасдан ҳаракат қилди. Унинг жисмоний ҳолати ва чидамлилиги Бавария мураббийлар штабини уни жамоада олиб қолиш зарурлигига яна бир бор ишонтирди.

Янги шартнома ҳақида гапирар экан, футболчининг ўзи Мюнхенда бахтли эканини таъкидлади. "Бавария либосида майдонга тушиш мен учун ўзгача фахр. Мен Мюнхенда ўзимни жуда яхши ҳис қиламан ва бу жамоада ўйнашдан завқ оламан. Мен майдоннинг турли нуқталарида жамоага ёрдам бера оламан ва ҳар бир сонияда боримни беришга тайёрман", — дейди Конрад Лаимер.

Клуб спорт директори Чристопҳ Фреунд ҳам ушбу келишувдан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Лаимер нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки кийиниш хонасидаги етакчилик хислатлари билан ҳам қадрлидир. У ҳеч қачон курашдан тўхтамайдиган ва доимий равишда ўз устида ишлайдиган намуна сифатида кўрилади.

Бавария учун ушбу шартнома стратегик аҳамиятга эга. Салзбургда туғилган ярим ҳимоячини текинга ёки арзон нархга қўйиб юбориш жамоанинг тактик схемаларида катта бўшлиқни юзага келтириши мумкин эди. Якунда футболчи ўзининг молиявий талабларини бироз пасайтирди, клуб эса ўзининг асосий "ишчи кучи"ни сақлаб қолди.

БаварияКонрад ЛаимерТрансферМюнхенФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинУнаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинБугун, 00:54Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиБугун, 00:37Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди