Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирди
Германиянинг энг совриндор клуби Бавария ўз таркибидаги энг кўп қиррали ва меҳнаткаш футболчилардан бири, Австрия терма жамоаси аъзоси Конрад Лаимер билан амалдаги келишувни узайтиришга муваффақ бўлди. Бир неча ой давом этган мураккаб музокаралардан сўнг, томонлар ниҳоят якуний тўхтамга келишди ва футболчи Мюнхен клуби сафида қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
29 ёшли универсал футболчи Аллианз Арена стадионида яна уч мавсум давомида тўп суриш мажбуриятини ўз зиммасига олди. Ушбу келишув клуб атрофидаги узоқ вақт давом этган маъмурий ноаниқликларга чек қўйди. Музокаралар жараёни бир муддат боши берк кўчага кириб қолган бўлса-да, томонларнинг ўзаро ён босиши натижасида якуний бреактроугҳ (ютуқ)га эришилди.
Музокаралардаги қийинчиликлар ва Ули Ҳоэнесснинг кескин муносабатиМузокаралар жараёни осон кечмади, бунга клубнинг қатъий иш ҳақи сиёсати сабаб бўлган. Май ойида Бавария фахрий президенти Ули Ҳоэнесс футболчининг маош борасидаги талабларига нисбатан ўзининг кескин фикрларини билдирган эди. У Конрад Лаимернинг меҳнатини қадрлашини, аммо у клубнинг энг юқори маош олувчи юлдузлари даражасида эмаслигини очиқчасига айтган.
Ҳоэнесс ДAZН телеканалига берган интервюсида: "Мен Коннини қадрлайман, у ажойиб меҳнат қилади, лекин у Диего Марадона эмас. У каби футболчилар таркибдаги ўрнидан қатъи назар, клубда аниқ иш ҳақи чекловлари борлигини тушунишлари керак. У биз учун муҳим ўйинчи, лекин у барибир Гарри Кейн эмас", — дея таъкидлаган эди. Бу баёнот музокараларнинг якуний босқичида ҳал қилувчи рол ўйнади.
Конрад Лаимер Жахон чемпионатидаги ёрқин иштирокидан сўнг ўз қийматини яна бир бор исботлади. Австрия терма жамоаси сафида у турнирнинг нимчорак финалигача бўлган барча ўйинларда бир дақиқа ҳам дам олмасдан ҳаракат қилди. Унинг жисмоний ҳолати ва чидамлилиги Бавария мураббийлар штабини уни жамоада олиб қолиш зарурлигига яна бир бор ишонтирди.
Янги шартнома ҳақида гапирар экан, футболчининг ўзи Мюнхенда бахтли эканини таъкидлади. "Бавария либосида майдонга тушиш мен учун ўзгача фахр. Мен Мюнхенда ўзимни жуда яхши ҳис қиламан ва бу жамоада ўйнашдан завқ оламан. Мен майдоннинг турли нуқталарида жамоага ёрдам бера оламан ва ҳар бир сонияда боримни беришга тайёрман", — дейди Конрад Лаимер.
Клуб спорт директори Чристопҳ Фреунд ҳам ушбу келишувдан мамнунлигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Лаимер нафақат майдондаги ҳаракатлари, балки кийиниш хонасидаги етакчилик хислатлари билан ҳам қадрлидир. У ҳеч қачон курашдан тўхтамайдиган ва доимий равишда ўз устида ишлайдиган намуна сифатида кўрилади.
Бавария учун ушбу шартнома стратегик аҳамиятга эга. Салзбургда туғилган ярим ҳимоячини текинга ёки арзон нархга қўйиб юбориш жамоанинг тактик схемаларида катта бўшлиқни юзага келтириши мумкин эди. Якунда футболчи ўзининг молиявий талабларини бироз пасайтирди, клуб эса ўзининг асосий "ишчи кучи"ни сақлаб қолди.
…