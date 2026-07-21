Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маиший гаджетлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания эркаклар учун мўлжалланган, юқори самарадорлик ва ҳамёнбоп нархни ўзида мужассам этган янги авлод Mijia Электрик Шоуер электр бритвасини намойиш қилди. Қурилма нафақат ихчам дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел айни пайтда Xiaomi Ёупин платформасида краудфандинг босқичида сотувга чиқарилган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг инновацион ҳалқасимон тутқич конструкциясидир. Ушбу технология соқол толаларини тиғлар томон аниқ йўналтиришга ёрдам беради ва юзнинг қийин қисмларида ҳам туклар қолиб кетиш эҳтимолини кескин камайтиради.

Юқори тезлик ва ақлли тизим

Mijia Электрик Шоуер учта тиғли қўшалоқ қирқиш тизими билан жиҳозланган. Қурилма ичидаги юқори тезликда ишловчи мотор дақиқасига 5 миллион мартагача ҳаракатланиш қувватига эга. Бундай кўрсаткич соқол олиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва терининг таъсирланишини олдини олади. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, мазкур конструкция тукларнинг қисилиб қолиши ёки юлиниши каби нохуш ҳолатларга чек қўяди.

Шунингдек, бритвага интеллектуал адаптив қувватни бошқариш тизими ўрнатилган. Бу функция соқолнинг қалинлиги ва зичлигига қараб мотор тезлигини автоматик равишда мослаштиради. Бу эса энергияни тежаш билан бирга, ҳар бир фойдаланувчи учун индивидуал ёндашувни таъминлайди.

Автономлик ва ҳимоя

Янги гаджетнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Бир марта тўлиқ қувватлантирилган қурилма 90 кунгача автоном режимда ишлаши мумкин. Бу эса уни узоқ сафарлар ва саёҳатлар учун идеал ҳамроҳга айлантиради. Фойдаланувчи деярли уч ой давомида қувватлагич ҳақида қайғурмаса ҳам бўлади.

Гигиена ва чидамлилик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Mijia Электрик Шоуер корпуси IPX7 стандарти бўйича сувдан ҳимояланган. Бу фойдаланувчиларга бритвадан фойдаланиб бўлгач, уни бемалол оқар сув остида ювиш имконини беради. Шунингдек, қурилма ҳам қуруқ, ҳам нам соқол олиш усуллари учун бирдек мос келади.

Ҳозирда янги маҳсулот акция доирасида тахминан 30 доллар атрофида таклиф этилмоқда. Сотувларнинг асосий босқичи бошлангач, унинг чакана нархи 35 долларни ташкил этиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларининг оммабоплигини ҳисобга олсак, тез орада ушбу модел маҳаллий ритейллар расталарида пайдо бўлишини тахмин қилиш мумкин.

XiaomiMijiaТехнологияГаджетСмарт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59OpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларOpenAI очиқ кодли сунъий интеллект моделларидан хавфсирамоқда: АҚШда янги баҳсларБугун, 00:57Х ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиХ ижтимоий тармоғи Android фойдаланувчилари учун иловани нолдан қайта ишлаб чиқдиБугун, 00:52AMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиAMD Zen 6 процессори Geekbench тестида мобил x86 чиплари орасида рекорд ўрнатдиБугун, 00:28Сунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллект агентлари учун янги тўлов тизими: Натурал стартапи 30 миллион доллар жалб қилдиБугун, 00:26Тайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаТайван ҳукумати TSMC компаниясини ўзини мустақил энергия билан таъминлашга мажбурламоқдаКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда