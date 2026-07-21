Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi ўзининг маиший гаджетлар экотизимини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу гал компания эркаклар учун мўлжалланган, юқори самарадорлик ва ҳамёнбоп нархни ўзида мужассам этган янги авлод Mijia Электрик Шоуер электр бритвасини намойиш қилди. Қурилма нафақат ихчам дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги модел айни пайтда Xiaomi Ёупин платформасида краудфандинг босқичида сотувга чиқарилган. Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг инновацион ҳалқасимон тутқич конструкциясидир. Ушбу технология соқол толаларини тиғлар томон аниқ йўналтиришга ёрдам беради ва юзнинг қийин қисмларида ҳам туклар қолиб кетиш эҳтимолини кескин камайтиради.
Юқори тезлик ва ақлли тизимMijia Электрик Шоуер учта тиғли қўшалоқ қирқиш тизими билан жиҳозланган. Қурилма ичидаги юқори тезликда ишловчи мотор дақиқасига 5 миллион мартагача ҳаракатланиш қувватига эга. Бундай кўрсаткич соқол олиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва терининг таъсирланишини олдини олади. Xiaomi муҳандисларининг таъкидлашича, мазкур конструкция тукларнинг қисилиб қолиши ёки юлиниши каби нохуш ҳолатларга чек қўяди.
Шунингдек, бритвага интеллектуал адаптив қувватни бошқариш тизими ўрнатилган. Бу функция соқолнинг қалинлиги ва зичлигига қараб мотор тезлигини автоматик равишда мослаштиради. Бу эса энергияни тежаш билан бирга, ҳар бир фойдаланувчи учун индивидуал ёндашувни таъминлайди.
Автономлик ва ҳимояЯнги гаджетнинг энг кучли жиҳатларидан бири унинг аккумуляторидир. Бир марта тўлиқ қувватлантирилган қурилма 90 кунгача автоном режимда ишлаши мумкин. Бу эса уни узоқ сафарлар ва саёҳатлар учун идеал ҳамроҳга айлантиради. Фойдаланувчи деярли уч ой давомида қувватлагич ҳақида қайғурмаса ҳам бўлади.
Гигиена ва чидамлилик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Mijia Электрик Шоуер корпуси IPX7 стандарти бўйича сувдан ҳимояланган. Бу фойдаланувчиларга бритвадан фойдаланиб бўлгач, уни бемалол оқар сув остида ювиш имконини беради. Шунингдек, қурилма ҳам қуруқ, ҳам нам соқол олиш усуллари учун бирдек мос келади.
Ҳозирда янги маҳсулот акция доирасида тахминан 30 доллар атрофида таклиф этилмоқда. Сотувларнинг асосий босқичи бошлангач, унинг чакана нархи 35 долларни ташкил этиши кутилмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маҳсулотларининг оммабоплигини ҳисобга олсак, тез орада ушбу модел маҳаллий ритейллар расталарида пайдо бўлишини тахмин қилиш мумкин.
…