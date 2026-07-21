Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашади
Alphabet холдингига тегишли Google компанияси ўзининг Gemini сунъий интеллект моделлари самарадорлигини кескин оширишга қаратилган янги сервер процессорини ишлаб чиқмоқда. "Фрозен v2" махфий коди остида яратилаётган ушбу чип сунъий интеллект тизимларининг ишлаш тезлигини ошириш билан бирга, энергия сарфини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Мазкур лойиҳа технология гигантининг аппарат таъминоти бўйича мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Те Информатион нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, янги чип 2028-йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Фрозен v2 ҳозирги мавжуд Google чипларидан 6 баравардан 10 бараваргача самаралироқ бўлади. Бу кўрсаткич ҳар бир сарфланган энергия бирлигига тўғри келадиган генерация қилинган токенлар сони билан ўлчанади.
Технологик мустақиллик ва NVIDIA рақобатиҲозирги вақтда жаҳон сунъий интеллект бозори NVIDIA чипларига қаттиқ боғланиб қолган. Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ушбу боғлиқликни камайтириш ва ўз дастурий таъминотларига максимал даражада мослаштирилган чипларни яратишга интилмоқда. Ўз чипларини ишлаб чиқариш Google учун нафақат харажатларни камайтириш, балки глобал ҳисоблаш қувватлари танқислиги шароитида барқарорликни таъминлаш имконини беради.
Google вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида ушбу лойиҳани тўғридан-тўғри тасдиқламаган бўлса-да, рад ҳам этишмади. Компания ўз фойдаланувчилари учун максимал унумдорликни таъминлаш мақсадида доимий равишда янги инновациялар устида тажриба ўтказишини маълум қилди. Бундай ёндашув аппарат ва дастурий таъминотни бир вақтда лойиҳалаш орқали тизимларни реал иш юкламалари учун оптималлаштиришга хизмат қилади.
Бозордаги вазият ва инвесторлар муносабатиСунъий интеллект соҳасидаги пойга фақат Google билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, июн ойида OpenAI ўзининг Жалапенё деб номланган илк процессорини эълон қилган эди. Шунингдек, Anthropic компанияси Samsung билан чип ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорликни муҳокама қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалган. Бу каби ҳаракатлар соҳа етакчилари ўртасида аппарат таъминоти учун кураш кучайганини кўрсатади.
Инвесторлар узоқ вақтдан бери Alphabet компаниясининг сунъий интеллект стратегияси учун режалаштирган улкан харажатларидан хавотирда эди. Жорий йилда Google ушбу соҳага 180-190 миллиард доллар атрофида маблағ сарфлашни режалаштирган. Фрозен v2 ҳақидаги янгиликлар эса инвесторларда ушбу инвестициялар ўзини оқлашига бўлган ишончни оширди. Хабарлар ортидан душанба куни эрталаб компания акциялари қиймати қарийб 3 фоизга кўтарилди.
Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бундай янгиликлар аҳамиятли. Google хизматлари ва Gemini нейротармоғининг самарадорлиги ошиши, келажакда маҳаллий дастурчилар ва фойдаланувчилар учун сунъий интеллектга асосланган ечимларнинг янада арзонроқ ва тезроқ бўлишига замин яратади. Бу эса ўз навбатида рақамли иқтисодиёт ривожига ижобий таъсир кўрсатади.
…