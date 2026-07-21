Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашади

·20·Техно
Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашади

Alphabet холдингига тегишли Google компанияси ўзининг Gemini сунъий интеллект моделлари самарадорлигини кескин оширишга қаратилган янги сервер процессорини ишлаб чиқмоқда. "Фрозен v2" махфий коди остида яратилаётган ушбу чип сунъий интеллект тизимларининг ишлаш тезлигини ошириш билан бирга, энергия сарфини сезиларли даражада камайтириши кутилмоқда. Мазкур лойиҳа технология гигантининг аппарат таъминоти бўйича мустақилликка эришиш йўлидаги муҳим қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Те Информатион нашрининг аноним манбаларга таяниб хабар беришича, янги чип 2028-йилда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Фрозен v2 ҳозирги мавжуд Google чипларидан 6 баравардан 10 бараваргача самаралироқ бўлади. Бу кўрсаткич ҳар бир сарфланган энергия бирлигига тўғри келадиган генерация қилинган токенлар сони билан ўлчанади.

Технологик мустақиллик ва NVIDIA рақобати

Ҳозирги вақтда жаҳон сунъий интеллект бозори NVIDIA чипларига қаттиқ боғланиб қолган. Google, Microsoft ва OpenAI каби компаниялар ушбу боғлиқликни камайтириш ва ўз дастурий таъминотларига максимал даражада мослаштирилган чипларни яратишга интилмоқда. Ўз чипларини ишлаб чиқариш Google учун нафақат харажатларни камайтириш, балки глобал ҳисоблаш қувватлари танқислиги шароитида барқарорликни таъминлаш имконини беради.

Google вакиллари TechCrunch нашрига берган изоҳида ушбу лойиҳани тўғридан-тўғри тасдиқламаган бўлса-да, рад ҳам этишмади. Компания ўз фойдаланувчилари учун максимал унумдорликни таъминлаш мақсадида доимий равишда янги инновациялар устида тажриба ўтказишини маълум қилди. Бундай ёндашув аппарат ва дастурий таъминотни бир вақтда лойиҳалаш орқали тизимларни реал иш юкламалари учун оптималлаштиришга хизмат қилади.

Бозордаги вазият ва инвесторлар муносабати

Сунъий интеллект соҳасидаги пойга фақат Google билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, июн ойида OpenAI ўзининг Жалапенё деб номланган илк процессорини эълон қилган эди. Шунингдек, Anthropic компанияси Samsung билан чип ишлаб чиқариш бўйича ҳамкорликни муҳокама қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалган. Бу каби ҳаракатлар соҳа етакчилари ўртасида аппарат таъминоти учун кураш кучайганини кўрсатади.

Инвесторлар узоқ вақтдан бери Alphabet компаниясининг сунъий интеллект стратегияси учун режалаштирган улкан харажатларидан хавотирда эди. Жорий йилда Google ушбу соҳага 180-190 миллиард доллар атрофида маблағ сарфлашни режалаштирган. Фрозен v2 ҳақидаги янгиликлар эса инвесторларда ушбу инвестициялар ўзини оқлашига бўлган ишончни оширди. Хабарлар ортидан душанба куни эрталаб компания акциялари қиймати қарийб 3 фоизга кўтарилди.

Ўзбекистон технология бозори учун ҳам бундай янгиликлар аҳамиятли. Google хизматлари ва Gemini нейротармоғининг самарадорлиги ошиши, келажакда маҳаллий дастурчилар ва фойдаланувчилар учун сунъий интеллектга асосланган ечимларнинг янада арзонроқ ва тезроқ бўлишига замин яратади. Бу эса ўз навбатида рақамли иқтисодиёт ривожига ижобий таъсир кўрсатади.

GoogleGeminiСунъий ИнтеллектAlphabetТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиNVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилдиБугун, 02:28Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиАрчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиБугун, 01:55Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 01:50Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда