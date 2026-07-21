Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқарди
Ўзбекистон U20 миллий жамоаси Иорданиядаги ўқув-машғулот йиғини доирасида иккинчи назорат учрашувини ўтказди. Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги ёшлар Иордания тенгдошлари билан 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.
Ўзбекистон жамоасини мағлубиятдан захирадан майдонга тушган Даврон Тўлаганов қутқарди. У учрашувнинг 90-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳснинг якуний ҳисобини ўрнатди.
Тенглик сўнгги дақиқада тикланди
Назорат учрашувида Иордания U20 жамоаси узоқ вақт ҳисобда олдинда борди. Ўзбекистон ёшлари эса ўйин якунига қадар курашни тўхтатмади ва сўнгги дақиқаларда ўз имкониятидан фойдаланди.
90-дақиқада Даврон Тўлаганов гол уриб, Ўзбекистон U20га дуранг натижани олиб берди. У дастлабки таркибда майдонга тушмаган, аммо захирадан ўйинга қўшилиб, учрашув тақдирига бевосита таъсир кўрсатган.
Ўртоқлик учрашуви
Иордания U20 — Ўзбекистон U20 — 1:1
Гол: Даврон Тўлаганов, 90.
Ўзбекистоннинг бошланғич таркиби
Жамолиддин Раҳматуллаев учрашувни қуйидаги футболчилар билан бошлади:
Шокиров, Расулжонов, Баҳодирхонов, Эрманов, Жумадиллаев, Файзуллаев, Нажмиддинов, Сайдалиев, Дилшодбеков, Эримбетов ва Алиев.
Захирада эса Рустамжонов, Одинаев, Шораҳмедов, Абдуғаниев, Абдусаттаров, Тўлаганов, Солиев, Тожибоев, Олимов, Файзуллаев, Закиржонов ва Ҳакимов қолдирилди.
Йиғин ёш футболчиларни синаш имконини бермоқда
Иорданиядаги йиғин Ўзбекистон U20 мураббийлар штабига турли футболчиларнинг имкониятларини баҳолаш, янги тактик ечимларни синаб кўриш ва таркибдаги рақобатни кучайтириш имконини бермоқда.
Назорат учрашувларида натижа билан бирга футболчиларнинг жисмоний ҳолати, ўзаро тушуниш даражаси ва босим остидаги ҳаракатлари ҳам муҳим аҳамият касб этади.
Иорданияга қарши баҳсда Ўзбекистон ёшлари охирги дақиқагача курашиб, мағлубиятдан қутулиб қолди. Даврон Тўлагановнинг кечки голи эса йиғин доирасидаги иккинчи учрашувнинг энг муҳим воқеаси бўлди.
…