Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқарди

·29·Спорт
Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқарди

Ўзбекистон U20 миллий жамоаси Иорданиядаги ўқув-машғулот йиғини доирасида иккинчи назорат учрашувини ўтказди. Жамолиддин Раҳматуллаев бошқарувидаги ёшлар Иордания тенгдошлари билан 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди.

Ўзбекистон жамоасини мағлубиятдан захирадан майдонга тушган Даврон Тўлаганов қутқарди. У учрашувнинг 90-дақиқасида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, баҳснинг якуний ҳисобини ўрнатди.

Тенглик сўнгги дақиқада тикланди

Назорат учрашувида Иордания U20 жамоаси узоқ вақт ҳисобда олдинда борди. Ўзбекистон ёшлари эса ўйин якунига қадар курашни тўхтатмади ва сўнгги дақиқаларда ўз имкониятидан фойдаланди.

90-дақиқада Даврон Тўлаганов гол уриб, Ўзбекистон U20га дуранг натижани олиб берди. У дастлабки таркибда майдонга тушмаган, аммо захирадан ўйинга қўшилиб, учрашув тақдирига бевосита таъсир кўрсатган.

Ўртоқлик учрашуви

Иордания U20 — Ўзбекистон U20 — 1:1

Гол: Даврон Тўлаганов, 90.

Ўзбекистоннинг бошланғич таркиби

Жамолиддин Раҳматуллаев учрашувни қуйидаги футболчилар билан бошлади:

Шокиров, Расулжонов, Баҳодирхонов, Эрманов, Жумадиллаев, Файзуллаев, Нажмиддинов, Сайдалиев, Дилшодбеков, Эримбетов ва Алиев.

Захирада эса Рустамжонов, Одинаев, Шораҳмедов, Абдуғаниев, Абдусаттаров, Тўлаганов, Солиев, Тожибоев, Олимов, Файзуллаев, Закиржонов ва Ҳакимов қолдирилди.

Йиғин ёш футболчиларни синаш имконини бермоқда

Иорданиядаги йиғин Ўзбекистон U20 мураббийлар штабига турли футболчиларнинг имкониятларини баҳолаш, янги тактик ечимларни синаб кўриш ва таркибдаги рақобатни кучайтириш имконини бермоқда.

Назорат учрашувларида натижа билан бирга футболчиларнинг жисмоний ҳолати, ўзаро тушуниш даражаси ва босим остидаги ҳаракатлари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Иорданияга қарши баҳсда Ўзбекистон ёшлари охирги дақиқагача курашиб, мағлубиятдан қутулиб қолди. Даврон Тўлагановнинг кечки голи эса йиғин доирасидаги иккинчи учрашувнинг энг муҳим воқеаси бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...Бугун, 01:11Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинУнаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинБугун, 00:54Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиБугун, 00:37Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди