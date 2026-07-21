NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилди
Дунё технология оламининг энг нуфузли шахсларидан бири, NVIDIA корпорацияси асосчиси ва раҳбари Женсен Ҳуангнинг ўзига хос услуби рамзи ҳисобланган чарм курткаси Сотебйъс кимошди савдосида кутилмаган нархда сотилди. Ушбу савдо нафақат технология ишқибозлари, балки коллекционерлар орасида ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Том Ford брендига мансуб ва Женсен Ҳуангнинг шахсий имзоси туширилган ушбу кийим якунда 960 000 АҚШ долларига баҳоланди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, лотнинг максимал нархи 60 000 доллар атрофида бўлиши тахмин қилинган эди, бироқ якуний сумма кутилганидан 16 баравар ошиб кетди.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур аукционда жами 65 нафар харидор иштирок этиб, ўзаро қизғин рақобат олиб боришган. Женсен Ҳуангнинг чарм курткалари узоқ йиллардан бери унинг визит карточкаси ҳисобланади ва у деярли барча йирик тақдимотларда, жумладан, янги NVIDIA чиплари намойишида айнан шундай кийимда кўриниш беради.
Хайрия мақсадлари ва технологик қиёсСотебйъс вакилларининг таъкидлашича, сотувдан тушган барча маблағлар хайрия мақсадларига йўналтирилади. Хусусан, бу маблағлар технология, фан, маданият ва турли инновацион соҳаларда фаолият юритаётган мутахассислар учун махсус стипендиялар, грантлар ва резидентлик дастурларини молиялаштиришга сарфланади.
Ушбу нархни технологик жиҳатдан қиёслайдиган бўлсак, бир дона куртка учун тўланган пулга ҳозирги кунда бозордаги энг кучли ва қимматбаҳо видеокарталардан бири — GeForce RTX 5090 моделидан тахминан 250 дона сотиб олиш мумкин. Бу эса лотнинг нақадар юқори қийматга эга эканлигини кўрсатади.
Ҳозирча ушбу ноёб экспонатни ким сотиб олгани ҳақида маълумотлар очиқланмаган. Харидор ўз шахсини сир сақлашни афзал кўрган. Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Женсен Ҳуанг бошчилигидаги NVIDIA компанияси сунъий интеллект бумидан сўнг дунёнинг энг қиммат компаниялари рейтингида етакчилик қилмоқда.
Ўзбекистонда ҳам NVIDIA маҳсулотлари, айниқса GeForce сериясидаги видеокарталар геймерлар ва график дизайнерлар орасида жуда машҳур. Женсен Ҳуангнинг шахсий буюми бундай нархда сотилиши, унинг нафақат бизнесмен, балки замонавий технология оламининг ҳақиқий иконаси эканлигини яна бир бор тасдиқлади.
…