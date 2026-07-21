NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилди

·23·Техно
NVIDIA раҳбари Женсен Ҳуангнинг чарм курткаси аукционда қарийб 1 миллион долларга сотилди

Дунё технология оламининг энг нуфузли шахсларидан бири, NVIDIA корпорацияси асосчиси ва раҳбари Женсен Ҳуангнинг ўзига хос услуби рамзи ҳисобланган чарм курткаси Сотебйъс кимошди савдосида кутилмаган нархда сотилди. Ушбу савдо нафақат технология ишқибозлари, балки коллекционерлар орасида ҳам катта шов-шувга сабаб бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Том Ford брендига мансуб ва Женсен Ҳуангнинг шахсий имзоси туширилган ушбу кийим якунда 960 000 АҚШ долларига баҳоланди. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, лотнинг максимал нархи 60 000 доллар атрофида бўлиши тахмин қилинган эди, бироқ якуний сумма кутилганидан 16 баравар ошиб кетди.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур аукционда жами 65 нафар харидор иштирок этиб, ўзаро қизғин рақобат олиб боришган. Женсен Ҳуангнинг чарм курткалари узоқ йиллардан бери унинг визит карточкаси ҳисобланади ва у деярли барча йирик тақдимотларда, жумладан, янги NVIDIA чиплари намойишида айнан шундай кийимда кўриниш беради.

Хайрия мақсадлари ва технологик қиёс

Сотебйъс вакилларининг таъкидлашича, сотувдан тушган барча маблағлар хайрия мақсадларига йўналтирилади. Хусусан, бу маблағлар технология, фан, маданият ва турли инновацион соҳаларда фаолият юритаётган мутахассислар учун махсус стипендиялар, грантлар ва резидентлик дастурларини молиялаштиришга сарфланади.

Ушбу нархни технологик жиҳатдан қиёслайдиган бўлсак, бир дона куртка учун тўланган пулга ҳозирги кунда бозордаги энг кучли ва қимматбаҳо видеокарталардан бири — GeForce RTX 5090 моделидан тахминан 250 дона сотиб олиш мумкин. Бу эса лотнинг нақадар юқори қийматга эга эканлигини кўрсатади.

Ҳозирча ушбу ноёб экспонатни ким сотиб олгани ҳақида маълумотлар очиқланмаган. Харидор ўз шахсини сир сақлашни афзал кўрган. Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Женсен Ҳуанг бошчилигидаги NVIDIA компанияси сунъий интеллект бумидан сўнг дунёнинг энг қиммат компаниялари рейтингида етакчилик қилмоқда.

Ўзбекистонда ҳам NVIDIA маҳсулотлари, айниқса GeForce сериясидаги видеокарталар геймерлар ва график дизайнерлар орасида жуда машҳур. Женсен Ҳуангнинг шахсий буюми бундай нархда сотилиши, унинг нафақат бизнесмен, балки замонавий технология оламининг ҳақиқий иконаси эканлигини яна бир бор тасдиқлади.

NVIDIAЖенсен ҲуангАукционТехнологияGeForce
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиХитой авиация саноатида инқилоб: КОМАК C929 лайнери Boeing ва Аирбус билан рақобатлашадиБугун, 02:55Google янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиGoogle янги авлод Фрозен v2 чиплари устида ишламоқда: Gemini янада тезлашадиБугун, 02:25Арчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиАрчер ва Anduril янги Тундер гибрид учиш аппаратини тақдим этдиБугун, 01:55Сунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаСунъий интеллект оламида муҳим бурилиш: МКП протоколи янги босқичга кўтарилмоқдаБугун, 01:50Xiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиXiaomi ҳамёнбоп ва қуввати 90 кунга етадиган янги Mijia Электрик Шоуерни тақдим этдиБугун, 01:23Boeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликBoeing 787 двигатели рекорд ўрнатди: 50 миллион соатлик парвоз ва мислсиз ишончлиликБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда