Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...

·27·Спорт
Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...

Италия футбол федерацияси Пеп Гвардиолани миллий жамоа бош мураббийлигига олиб келиш орқали «Скуадра адзурра»ни инқироздан чиқаришни режалаштирган. Бироқ Барселонада ўтказилган музокаралардан кейин испаниялик мутахассиснинг таклифни қабул қилиш эҳтимоли жуда пасайгани айтилмоқда.

La Gazzetta dello Sport маълумотига кўра, Гвардиола ҳозирча мураббийлик фаолиятига қайтишга шошилмаяпти. Унинг асосий мақсади — бир муддат иш босимидан узоқлашиб, оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш.

Мальдини Барселонада Гвардиола билан учрашди

Италия футбол федерацияси техник директори Паоло Мальдини ўтган ҳафта охирида Барселонага бориб, Гвардиола билан шахсан музокара ўтказган.

Учрашувда испаниялик мутахассисни Женнаро Гаттузонинг вориси сифатида тайинлаш ва Италия миллий жамоасини узоқ муддатли лойиҳа асосида қайта қуриш имконияти муҳокама қилинган.

Федерация вакиллари Гвардиоланинг ўйин фалсафаси, ёш футболчилар билан ишлаш қобилияти ва жамоа услубини тубдан ўзгартира олишига катта умид боғлаган.

Учрашув унинг қарорини ўзгартирмади

Манбага кўра, Мальдини тақдим этган режа Гвардиолада қизиқиш уйғотган бўлиши мумкин, аммо унинг ҳозирги позициясини ўзгартирмаган.

«Манчестер Сити»ни тарк этганидан кейин мутахассис бир муддат футболдан четда қолиш истагини билдирган. У янги клуб ёки миллий жамоани қабул қилишдан аввал дам олиш, оиласи билан вақт ўтказиш ва доимий босимдан халос бўлишни хоҳламоқда.

Шу сабаб Италия томонининг таклифи қанчалик жиддий бўлмасин, Гвардиоланинг яқин вақт ичида розилик билдириши даргумон бўлиб турибди.

Италияда инқироз чуқурлашган

Италия миллий жамоаси кетма-кет учта — 2018, 2022 ва 2026 йилги жаҳон чемпионатларига йўлланма ололмаган.

Бундай натижа тўрт карра жаҳон чемпиони бўлган мамлакат футболи учун жиддий зарба бўлди. Федерация энди фақат мураббийни алмаштириш эмас, балки миллий жамоа тизимини қайта қуриш зарур деб ҳисобламоқда.

Янги лойиҳа доирасида таркибни ёшартириш, замонавий ўйин услубини жорий қилиш ва Италияни яна йирик турнирларнинг асосий даъвогарларидан бирига айлантириш мақсад қилинган.

Гвардиола варианти бутунлай ёпилган эмас

Нашр Гвардиоланинг фикри кейинчалик ўзгариши мумкинлигини истисно қилмаган. Бироқ ҳозирги вазиятда унинг Италия миллий жамоасини бошқаришга рози бўлиш эҳтимоли жуда паст баҳоланмоқда.

Шу боис федерация бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқишига тўғри келади. Гвардиола варианти орзу қилинган ечим бўлиб қолмоқда, аммо Италия вақти йўқота олмайди — жамоани қайта тиклаш жараёнини тез орада бошлаш зарур.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиТўлагановнинг 90-дақиқадаги голи Ўзбекистон U20ни мағлубиятдан қутқардиБугун, 01:18Бавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБавария ўзининг энг меҳнаткаш футболчиси Конрад Лаимер билан шартномани узайтирдиБугун, 01:12Лионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиЛионель Месси ЖЧ-2026 финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор баёнот бердиБугун, 00:59Унаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинУнаи Эмерй собиқ шогирдини Англияга чорламоқда: Астон Вилла ва Милан келишувга яқинБугун, 00:54Роналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиРоналдо Назарио Криштиану Роналдунинг 2030-йилги Жаҳон чемпионатидаги иштирокига шубҳа қилдиБугун, 00:37Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Месси ва 9 нафар футболчи Аргентинага қайтмади: сабаби маълум...Кеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди