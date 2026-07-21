Гвардиола Италияга рад жавобини бердими? Имконият пасайди...
Италия футбол федерацияси Пеп Гвардиолани миллий жамоа бош мураббийлигига олиб келиш орқали «Скуадра адзурра»ни инқироздан чиқаришни режалаштирган. Бироқ Барселонада ўтказилган музокаралардан кейин испаниялик мутахассиснинг таклифни қабул қилиш эҳтимоли жуда пасайгани айтилмоқда.
La Gazzetta dello Sport маълумотига кўра, Гвардиола ҳозирча мураббийлик фаолиятига қайтишга шошилмаяпти. Унинг асосий мақсади — бир муддат иш босимидан узоқлашиб, оиласи билан кўпроқ вақт ўтказиш.
Мальдини Барселонада Гвардиола билан учрашди
Италия футбол федерацияси техник директори Паоло Мальдини ўтган ҳафта охирида Барселонага бориб, Гвардиола билан шахсан музокара ўтказган.
Учрашувда испаниялик мутахассисни Женнаро Гаттузонинг вориси сифатида тайинлаш ва Италия миллий жамоасини узоқ муддатли лойиҳа асосида қайта қуриш имконияти муҳокама қилинган.
Федерация вакиллари Гвардиоланинг ўйин фалсафаси, ёш футболчилар билан ишлаш қобилияти ва жамоа услубини тубдан ўзгартира олишига катта умид боғлаган.
Учрашув унинг қарорини ўзгартирмади
Манбага кўра, Мальдини тақдим этган режа Гвардиолада қизиқиш уйғотган бўлиши мумкин, аммо унинг ҳозирги позициясини ўзгартирмаган.
«Манчестер Сити»ни тарк этганидан кейин мутахассис бир муддат футболдан четда қолиш истагини билдирган. У янги клуб ёки миллий жамоани қабул қилишдан аввал дам олиш, оиласи билан вақт ўтказиш ва доимий босимдан халос бўлишни хоҳламоқда.
Шу сабаб Италия томонининг таклифи қанчалик жиддий бўлмасин, Гвардиоланинг яқин вақт ичида розилик билдириши даргумон бўлиб турибди.
Италияда инқироз чуқурлашган
Италия миллий жамоаси кетма-кет учта — 2018, 2022 ва 2026 йилги жаҳон чемпионатларига йўлланма ололмаган.
Бундай натижа тўрт карра жаҳон чемпиони бўлган мамлакат футболи учун жиддий зарба бўлди. Федерация энди фақат мураббийни алмаштириш эмас, балки миллий жамоа тизимини қайта қуриш зарур деб ҳисобламоқда.
Янги лойиҳа доирасида таркибни ёшартириш, замонавий ўйин услубини жорий қилиш ва Италияни яна йирик турнирларнинг асосий даъвогарларидан бирига айлантириш мақсад қилинган.
Гвардиола варианти бутунлай ёпилган эмас
Нашр Гвардиоланинг фикри кейинчалик ўзгариши мумкинлигини истисно қилмаган. Бироқ ҳозирги вазиятда унинг Италия миллий жамоасини бошқаришга рози бўлиш эҳтимоли жуда паст баҳоланмоқда.
Шу боис федерация бошқа номзодларни ҳам кўриб чиқишига тўғри келади. Гвардиола варианти орзу қилинган ечим бўлиб қолмоқда, аммо Италия вақти йўқота олмайди — жамоани қайта тиклаш жараёнини тез орада бошлаш зарур.
…