Альваро Арбелоа Баер Леверкузенга рад жавобини олди

·100·Спорт
Альваро Арбелоа Баер Леверкузенга рад жавобини олди

Реал Мадрид жамоасининг собиқ мураббийи Альваро Арбелоа фаолиятини Германияда давом эттириш истагида Баер Леверкузенга ўз хизматларини таклиф қилди, бироқ клуб раҳбарияти бу таклифни рад этди. Sport Bild нашрининг хабар беришича, 43 ёшли мутахассис ўз менежменти орқали 2024-йилги дубл соҳиблари сафига қўшилишга ҳаракат қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Леверкузен клуби Арбелоанинг Реал Мадрид ёшлар жамоасидаги фаолиятини юқори баҳолаган бўлса-да, уни ҳозирги босқичда асосий жамоага бош мураббий этиб тайинлашга тайёр эмаслигини билдирди. Клуб раҳбарияти Арбелоанинг мураббий сифатидаги тажрибаси жамоани яна юқори чўққиларга олиб чиқиш учун етарли эмас деб ҳисобламоқда.

Эслатиб ўтамиз, Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгандан сўнг Реал Мадрид бошқарувини қўлга олган эди. Бироқ, у жамоани совринсиз мавсумдан қутқариб қола олмади. Мавсум якунланиши арафасида у клубни тарк этишини тасдиқлади ва Мадрид клуби унинг ўрнига Жозе Моуринью келишини эълон қилди.

Баер Леверкузен айни дамда Каспер Хьюлманн ўрнига янги мураббий қидирмоқда. Клубнинг асосий нишони Андони Ираола эди, бироқ Ливерпул Арне Слотни истеъфога чиқаргач, Ираола Мерсисайд клуби билан келишувга эришгани айтилмоқда. Эндиликда немис клуби бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур.

Реал МадридБаер ЛеверкузенАльваро АрбелоаТрансферларФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11CIES дунёнинг энг қимматбаҳо футболчилари рейтингини эълон қилдиБугун, 07:07Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтмоқдами? Флорентино Перезнинг шов-шувли видеосиБугун, 06:59Энрике Рикельме сайловда ғалаба қозонса, Эрлинг Холандни олиб келадиБугун, 06:58Флорентино Перес сайловда ғалаба қозонса, Жоау Невешни сотиб олмоқчиБугун, 06:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди