Альваро Арбелоа Баер Леверкузенга рад жавобини олди
Реал Мадрид жамоасининг собиқ мураббийи Альваро Арбелоа фаолиятини Германияда давом эттириш истагида Баер Леверкузенга ўз хизматларини таклиф қилди, бироқ клуб раҳбарияти бу таклифни рад этди. Sport Bild нашрининг хабар беришича, 43 ёшли мутахассис ўз менежменти орқали 2024-йилги дубл соҳиблари сафига қўшилишга ҳаракат қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Леверкузен клуби Арбелоанинг Реал Мадрид ёшлар жамоасидаги фаолиятини юқори баҳолаган бўлса-да, уни ҳозирги босқичда асосий жамоага бош мураббий этиб тайинлашга тайёр эмаслигини билдирди. Клуб раҳбарияти Арбелоанинг мураббий сифатидаги тажрибаси жамоани яна юқори чўққиларга олиб чиқиш учун етарли эмас деб ҳисобламоқда.
Эслатиб ўтамиз, Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо истеъфога чиқарилгандан сўнг Реал Мадрид бошқарувини қўлга олган эди. Бироқ, у жамоани совринсиз мавсумдан қутқариб қола олмади. Мавсум якунланиши арафасида у клубни тарк этишини тасдиқлади ва Мадрид клуби унинг ўрнига Жозе Моуринью келишини эълон қилди.
Баер Леверкузен айни дамда Каспер Хьюлманн ўрнига янги мураббий қидирмоқда. Клубнинг асосий нишони Андони Ираола эди, бироқ Ливерпул Арне Слотни истеъфога чиқаргач, Ираола Мерсисайд клуби билан келишувга эришгани айтилмоқда. Эндиликда немис клуби бошқа номзодларни кўриб чиқишга мажбур.
…