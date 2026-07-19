Хитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирди

·34·Дунё
Хитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирди

Шинжон-Уйғур автоном районининг Текес шаҳрида олинган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди. Унда сайёҳ аёл йўл полицияси ходими билан суҳбатлашади ва ходим қозоқ тилида эркин жавоб беради.

Суҳбатда қиз бу ҳудудда кўп тиллилик оддий ҳол саналишини айтади. Унинг таъкидлашича, маҳаллий аҳоли орасида мандарин, қозоқ ва уйғур тилларини билиш кенг тарқалган.

Бу ҳолат Шинжонда яшовчи турли миллат вакилларининг кундалик ҳаётда бир нечта тилдан фойдаланишини кўрсатади. Айниқса, сайёҳлар билан мулоқотда бундай тил билиш кўникмаси муҳим аҳамиятга эга бўлади.

ХитойТекесШинжон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиЛамин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиБугун, 05:55Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиПольшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилдиБугун, 05:51Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиИкки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиБугун, 00:03Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Кеча, 23:48Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кеча, 23:43АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиКеча, 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?