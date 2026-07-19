Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилинди
Смартфонлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган Oppo компанияси ўзининг шўъба брендлари — Realme ва OnePlus фаолиятини тубдан ислоҳ қилишини маълум қилди. Ушбу кенг кўламли реструктуризациядан кўзланган асосий мақсад операцияларни оптималлаштириш, такрорланувчи функцияларни қисқартириш ва ҳар бир брендга глобал бозорда ўзининг энг кучли жиҳатларига эътибор қаратиш имконини беришдир. Бу ҳақда ixbt.com нашри расмий маълумотларга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги стратегияга кўра, Realme бренди эндиликда деярли бутунлай халқаро бозорларга эътибор қаратади. Бу шуни англатадики, янги маҳсулотларнинг тақдимоти ва дастурий таъминот янгиланишлари биринчи навбатда хорижий фойдаланувчилар, жумладан, Ўзбекистон ва қўшни давлатлар бозори учун мўлжалланади. Хитой ички бозорида эса Realme бренди остидаги маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш вақтинча тўхтатилади.
Бозорларнинг тақсимланиши ва янги йўналишларOnePlus бренди эса Realme'нинг аксига, ўзининг асосий эътиборини Хитой ички бозорига қаратади. Компания Ҳиндистондаги фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлашда давом этса-да, Европа ва Шимолий Америка бозорларида янги смартфонлар чиқаришни тўхтатиши кутилмоқда. Бундай аниқ меҳнат тақсимоти ББК Electronикс гуруҳи таркибидаги брендлар ўртасидаги ўзаро рақобатни камайтиришга хизмат қилади.
Ушбу ўзгаришларнинг энг қизиқарли жиҳати дастурий таъминот билан боғлиқ. Келажакда бутун дунё бўйлаб Realme ва OnePlus қурилмалари Oppo томонидан ишлаб чиқилган КолорОС қобиғига ўтказилади. Oppo компанияси ўзининг учта асосий Android интерфейсини — КолорОС, ОхйгенОС ва реалме УИ тизимларини ягона платформага бирлаштиришни мақсад қилган.
Ягона экотизим ва дастурий таъминот келажагиМаълум қилинишича, барча фаол OnePlus қурилмалари Android 17 талқинидан бошлаб тўлиқ КолорОС тизимига ўтади. Келгусида барча учта бренд остида чиқариладиган янги смартфонлар қадоқданоқ ягона КолорОС қобиғи билан тақдим этилиши кутилмоқда. Бу фойдаланувчилар учун тизим янгиланишларини тезроқ қабул қилиш ва ягона экотизим имкониятларидан фойдаланиш шароитини яратади.
Ўзбекистон смартфон бозорида Realme бренди ўзининг ҳамёнбоп ва унумдор моделлари билан мустаҳкам ўринга эга. Компаниянинг асосий эътиборни халқаро бозорга қаратиши маҳаллий истеъмолчилар учун янги моделларнинг тезроқ етиб келиши ва техник қўллаб-қувватлаш сифатининг ошишини англатиши мумкин. OnePlus ишқибозлари учун эса Европа бозоридан чиқиш қарори келажакда глобал версиядаги қурилмаларни топишда бироз қийинчиликлар туғдириши эҳтимолдан холи эмас.
Ушбу стратегик юриш Oppo компаниясига ресурсларни тежаш ва Apple ҳамда Samsung каби гигантлар билан рақобатда янада самаралироқ ҳаракат қилиш имконини беради. Брендларнинг ихтисослашуви ва дастурий таъминотнинг унификацияси яқин йилларда смартфонлар бозоридаги кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин.
…