Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилинди

·17·Техно
Oppo, Realme ва OnePlus брендлари бирлашмоқда: Стратегик ўзгаришлар эълон қилинди

Смартфонлар бозорининг етакчи иштирокчиларидан бири бўлган Oppo компанияси ўзининг шўъба брендлари — Realme ва OnePlus фаолиятини тубдан ислоҳ қилишини маълум қилди. Ушбу кенг кўламли реструктуризациядан кўзланган асосий мақсад операцияларни оптималлаштириш, такрорланувчи функцияларни қисқартириш ва ҳар бир брендга глобал бозорда ўзининг энг кучли жиҳатларига эътибор қаратиш имконини беришдир. Бу ҳақда ixbt.com нашри расмий маълумотларга таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги стратегияга кўра, Realme бренди эндиликда деярли бутунлай халқаро бозорларга эътибор қаратади. Бу шуни англатадики, янги маҳсулотларнинг тақдимоти ва дастурий таъминот янгиланишлари биринчи навбатда хорижий фойдаланувчилар, жумладан, Ўзбекистон ва қўшни давлатлар бозори учун мўлжалланади. Хитой ички бозорида эса Realme бренди остидаги маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш вақтинча тўхтатилади.

Бозорларнинг тақсимланиши ва янги йўналишлар

OnePlus бренди эса Realme'нинг аксига, ўзининг асосий эътиборини Хитой ички бозорига қаратади. Компания Ҳиндистондаги фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлашда давом этса-да, Европа ва Шимолий Америка бозорларида янги смартфонлар чиқаришни тўхтатиши кутилмоқда. Бундай аниқ меҳнат тақсимоти ББК Electronикс гуруҳи таркибидаги брендлар ўртасидаги ўзаро рақобатни камайтиришга хизмат қилади.

Ушбу ўзгаришларнинг энг қизиқарли жиҳати дастурий таъминот билан боғлиқ. Келажакда бутун дунё бўйлаб Realme ва OnePlus қурилмалари Oppo томонидан ишлаб чиқилган КолорОС қобиғига ўтказилади. Oppo компанияси ўзининг учта асосий Android интерфейсини — КолорОС, ОхйгенОС ва реалме УИ тизимларини ягона платформага бирлаштиришни мақсад қилган.

Ягона экотизим ва дастурий таъминот келажаги

Маълум қилинишича, барча фаол OnePlus қурилмалари Android 17 талқинидан бошлаб тўлиқ КолорОС тизимига ўтади. Келгусида барча учта бренд остида чиқариладиган янги смартфонлар қадоқданоқ ягона КолорОС қобиғи билан тақдим этилиши кутилмоқда. Бу фойдаланувчилар учун тизим янгиланишларини тезроқ қабул қилиш ва ягона экотизим имкониятларидан фойдаланиш шароитини яратади.

Ўзбекистон смартфон бозорида Realme бренди ўзининг ҳамёнбоп ва унумдор моделлари билан мустаҳкам ўринга эга. Компаниянинг асосий эътиборни халқаро бозорга қаратиши маҳаллий истеъмолчилар учун янги моделларнинг тезроқ етиб келиши ва техник қўллаб-қувватлаш сифатининг ошишини англатиши мумкин. OnePlus ишқибозлари учун эса Европа бозоридан чиқиш қарори келажакда глобал версиядаги қурилмаларни топишда бироз қийинчиликлар туғдириши эҳтимолдан холи эмас.

Ушбу стратегик юриш Oppo компаниясига ресурсларни тежаш ва Apple ҳамда Samsung каби гигантлар билан рақобатда янада самаралироқ ҳаракат қилиш имконини беради. Брендларнинг ихтисослашуви ва дастурий таъминотнинг унификацияси яқин йилларда смартфонлар бозоридаги кучлар нисбатини ўзгартириши мумкин.

OppoRealmeOnePlusКолорОССмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиКоинотда инқилобий кашфиёт: Ҳаёт мавжуд бўлиши мумкин бўлган илк тошлоқ сайёра топилдиБугун, 02:51Сан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиСан-Францискода Ваймо роботаксилари фаолияти вақтинча тўхтатилдиБугун, 00:50Астрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиАстрономлар кутилмаган кашфиёт қилишди: 1998 SH2 астероиди аслида комета бўлиб чиқдиБугун, 00:20Хитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиХитойнинг Кими модели дунё технология бозорини ларзага келтирдиКеча, 23:51Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиTesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этдиКеча, 22:19АҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиАҚШ электромобиллар бозорида таназзул: Honda ва Sony лойиҳалари тўхтатилдиКеча, 21:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда