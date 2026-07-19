Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқди

·20·Спорт
Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқди

Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади, аммо Майкл Олисе мундиаллар тарихида янги саҳифа очди. 24 ёшли вингер Англияга қарши бронза баҳсида иккита голли узатма бериб, Пеленинг ярим асрдан ортиқ сақланган рекордини янгилади.

Олисе бир жаҳон чемпионатида еттита ассист қайд этган илк футболчига айланди. Шу тариқа француз футболчиси 1970 йилги мундиалда олтита голли узатма амалга оширган бразилиялик афсонани ортда қолдирди.

Мбаппенинг голлари Олисени тарихга олиб кирди

Франция биринчи бўлимдан кейин Англияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Танаффусдан сўнг Дидье Дешам жамоаси кескин фаоллашди ва рақиб дарвозасига босимни оширди.

Олисе 48-дақиқада Килиан Мбаппенинг биринчи голига узатма берди. 66-дақиқада эса уларнинг ҳамкорлиги яна иш бериб, Франция ҳисобни 4:3 кўринишига келтирди. Бу Олисени турнирдаги еттинчи ассистига олиб келди.

Олисенинг ЖЧ–2026даги натижаси:

  • 7 та голли узатма;

  • бир мундиалдаги янги рекорд;

  • Мбаппега берилган 5 та ассист.

Opta маълумотига кўра, бир футболчининг битта жаҳон чемпионатида муайян жамоадошига беш марта голли узатма бериши ҳам 1966 йилдан буён қайд этилган энг юқори натижадир.

Пеленинг 56 йиллик натижаси янгиланди

Ассистлар бўйича мундиал статистикаси 1966 йилдан бошлаб тўлиқ ҳисоблаб борилади. Бу даврда Пеленинг 1970 йилги жаҳон чемпионатида қайд этган олтита голли узатмаси мутлақ рекорд бўлиб келаётганди.

Мексикада ўтказилган ўша турнирда Пеле Бразилиянинг чемпион бўлишида ҳал қилувчи рол ўйнаган. Олисе эса 56 йилдан кейин еттита ассист билан янги чўққини белгилади.

Қизиғи, яримфиналгача Олисе ҳисобида бешта ассист бор эди. Франциянинг Испанияга қарши баҳсида у натижали узатма бера олмади, аммо бронза учун ўйинда икки марта жамоадошини голли вазиятга чиқариб, рекордни бирданига янгилади.

Тарихий натижа бронза учун етарли бўлмади

Франция иккинчи бўлимда катта қайтишни амалга оширганига қарамай, учрашувни қутқара олмади. Англия якунда 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг бронза медалларини қўлга киритди. Бу мундиаллар тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди.

Олисе эса Франциянинг мағлубияти фонида ҳам турнирнинг энг ёрқин футболчиларидан бири сифатида тарихда қолди. Унинг еттита ассистлик натижаси келажакдаги мундиалларда янги нишонга айланади.

Франция бронзасиз қолди, аммо 24 ёшли Олисе жаҳон футболига оддий вингер эмас, янги авлоднинг энг кучли плеймейкерларидан бири эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиЖаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиБугун, 04:36ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди