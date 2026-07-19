Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқди
Франция миллий жамоаси ЖЧ–2026ни медалсиз якунлади, аммо Майкл Олисе мундиаллар тарихида янги саҳифа очди. 24 ёшли вингер Англияга қарши бронза баҳсида иккита голли узатма бериб, Пеленинг ярим асрдан ортиқ сақланган рекордини янгилади.
Олисе бир жаҳон чемпионатида еттита ассист қайд этган илк футболчига айланди. Шу тариқа француз футболчиси 1970 йилги мундиалда олтита голли узатма амалга оширган бразилиялик афсонани ортда қолдирди.
Мбаппенинг голлари Олисени тарихга олиб кирди
Франция биринчи бўлимдан кейин Англияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Танаффусдан сўнг Дидье Дешам жамоаси кескин фаоллашди ва рақиб дарвозасига босимни оширди.
Олисе 48-дақиқада Килиан Мбаппенинг биринчи голига узатма берди. 66-дақиқада эса уларнинг ҳамкорлиги яна иш бериб, Франция ҳисобни 4:3 кўринишига келтирди. Бу Олисени турнирдаги еттинчи ассистига олиб келди.
Олисенинг ЖЧ–2026даги натижаси:
7 та голли узатма;
бир мундиалдаги янги рекорд;
Мбаппега берилган 5 та ассист.
Opta маълумотига кўра, бир футболчининг битта жаҳон чемпионатида муайян жамоадошига беш марта голли узатма бериши ҳам 1966 йилдан буён қайд этилган энг юқори натижадир.
Пеленинг 56 йиллик натижаси янгиланди
Ассистлар бўйича мундиал статистикаси 1966 йилдан бошлаб тўлиқ ҳисоблаб борилади. Бу даврда Пеленинг 1970 йилги жаҳон чемпионатида қайд этган олтита голли узатмаси мутлақ рекорд бўлиб келаётганди.
Мексикада ўтказилган ўша турнирда Пеле Бразилиянинг чемпион бўлишида ҳал қилувчи рол ўйнаган. Олисе эса 56 йилдан кейин еттита ассист билан янги чўққини белгилади.
Қизиғи, яримфиналгача Олисе ҳисобида бешта ассист бор эди. Франциянинг Испанияга қарши баҳсида у натижали узатма бера олмади, аммо бронза учун ўйинда икки марта жамоадошини голли вазиятга чиқариб, рекордни бирданига янгилади.
Тарихий натижа бронза учун етарли бўлмади
Франция иккинчи бўлимда катта қайтишни амалга оширганига қарамай, учрашувни қутқара олмади. Англия якунда 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, жаҳон чемпионатининг бронза медалларини қўлга киритди. Бу мундиаллар тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳси бўлди.
Олисе эса Франциянинг мағлубияти фонида ҳам турнирнинг энг ёрқин футболчиларидан бири сифатида тарихда қолди. Унинг еттита ассистлик натижаси келажакдаги мундиалларда янги нишонга айланади.
Франция бронзасиз қолди, аммо 24 ёшли Олисе жаҳон футболига оддий вингер эмас, янги авлоднинг энг кучли плеймейкерларидан бири эканини кўрсатди.
…