Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилди

·27·Дунё
Польшанинг Плоцк шаҳрида камайиб бораётган тапир боласи биринчи марта оммага кўрсатилди

Польшадаги Плоцк ҳайвонот боғида ноёб чепрак тапир боласи туғилди. Бу мамлакат ҳайвонот боғлари учун биринчи шундай ҳолат сифатида қайд этилмоқда.

Тапир боласи 17 июнь куни дунёга келган. Бироқ маъмурият хабарни эълон қилишга шошилмаган, чунки ходимлар унинг дастлабки оғир даврдан соғ-саломат ўтиб олишини кутган. Орадан бир неча ҳафта ўтиб, болача онаси Крисса билан очиқ қафасга чиқарилди.

Чепрак тапир табиатда камайиб бораётган жониворлардан. Жануби-Шарқий Осиёда ёввойи ҳолда яшайдиган вояга етган тапирлар сони 2,5 мингтадан кам экани айтилмоқда.

Сўнгги бир йилда дунё ҳайвонот боғларида бор-йўғи 7 та шундай тапир боласи туғилган. Улардан 3 таси Европа ҳайвонот боғларида дунёга келган. Шу боис Плоцкдаги туғилиш халқаро селекция дастури учун муҳим натижа саналади.

Боланинг ота-онаси Нидерландиядаги икки турли ҳайвонот боғидан Плоцкка олиб келинган. Онаси 5 ёшда, отаси 3 ёшда. Ҳомиладорлик 13 ой 10 кун давом этган.

Янги туғилган тапир 10,5 килограмм вазнда бўлган. Ҳозир унинг вазни деярли 30 килограммга етган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиЛамин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда бердиБугун, 05:55Хитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиХитойда йўл полицияси ходими қозоқ тилида гаплашиб, сайёҳни лол қолдирдиБугун, 05:44Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиИкки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишдиБугун, 00:03Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Зеленский Сирскийни бўшатадими? Киевда янги босим кучайди...Кеча, 23:48Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кения президенти сайти бузилди: ҳакерлар қандай талаб қўйди?Кеча, 23:43АҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиАҚШ мактабида дарсларда илк бор одамсимон робот иш бошлайдиКеча, 23:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?