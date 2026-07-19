Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтди

·27·Спорт
Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтди

Жаҳон чемпионатининг «тасалли ўйини» футбол тарихида қоладиган ҳақиқий шоуга айланди. Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди, Букайо Сака эса хет-трик қайд этиб, афсонавий Жефф Херстдан кейин ноёб натижага эришди.

Ушбу ғалаба инглизларга ЖЧ–1966дан буён илк мундиал медалини олиб келди. Сака эса 10 та гол урилган драматик баҳснинг асосий қаҳрамони бўлди.

Сака Францияни биринчи бўлимда ларзага келтирди

Англия учрашувнинг дастлабки қисмини жуда фаол ўтказиб, танаффусга қадар тўртта жавобсиз гол урди. Сака 37-дақиқада ўзининг биринчи голини киритган бўлса, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда яна бир бор Майк Менян дарвозасини ишғол қилди.

Деклан Райс ва Эзри Конса ҳам биринчи бўлимда гол урди. Шу тариқа Томас Тухель шогирдлари танаффусга 4:0 ҳисобидаги улкан устунлик билан чиқди.

Иккинчи бўлимда Франция Килиан Мбаппе бошчилигида катта қайтишни бошлади. Бироқ Сака 87-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, хет-тригини расмийлаштирди. Кейинроқ Жуд Беллингем Англиянинг олтинчи голини урди — 6:4.

Херстдан кейинги иккинчи футболчи

Сака Англия миллий жамоаси тарихида жаҳон чемпионати плей-офф босқичида хет-трик қайд этган иккинчи футболчи бўлди.

Бунга қадар ушбу натижага фақат Жефф Херст эришган эди. У 1966 йилги жаҳон чемпионати финалида Германия Федератив Республикаси дарвозасига учта гол уриб, Англияга тарихидаги ягона мундиал чемпионлигини келтирган.

Херстнинг қўшимча вақтда урган голларидан бири ҳалигача футбол тарихидаги энг баҳсли эпизодлардан ҳисобланади. Тўп дарвоза тўсинига тегиб, чизиқ яқинига тушган ва ҳакам голни ҳисобга олганди. Ўша машҳур эпизод кейинчалик «фантом гол» номи билан тарихга кирди.

6:4 — мундиалнинг янги рекорди

Англия ва Франция ўртасидаги баҳс учинчи ўрин учун ўйинлар тарихидаги энг сермаҳсул учрашувга айланди.

Аввалги рекорд 1958 йилда Франция Ғарбий Германияни 6:3 ҳисобида мағлуб этган баҳсга тегишли эди. Майамидаги учрашувда эса жамоалар жами 10 та гол уриб, 68 йиллик натижани янгилади. Бу, шунингдек, 1982 йилдан буён жаҳон чемпионатида 10 ёки ундан ортиқ гол қайд этилган илк ўйин бўлди.

Англия 1966 йилдан кейин яна медаль олди

Англия аввалги икки ярим финалда — 1990 ва 2018 йилларда тўртинчи ўрин билан кифояланган эди. Франция устидан қозонилган ғалаба жамоага 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши натижани тақдим этди.

Бронза медали жаҳон чемпионлигининг ўрнини босмайди. Аммо ярим финалда Аргентинага қарши оғриқли мағлубиятдан кейин инглизлар турнирни ғалаба билан якунлашга ва 60 йиллик медалсиз даврга нуқта қўйишга муваффақ бўлди.

Букайо Сака эса бир кечанинг ўзида ҳам хет-трик муаллифига, ҳам Херстдан кейин Англиянинг мундиал плей-оффида учта гол урган илк футболчига айланди. Бронза баҳси «ҳеч ким ўйнашни истамайдиган учрашув» дейилади, аммо Сака уни ўз фаолиятидаги энг унутилмас кечалардан бирига айлантирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?Бугун, 05:36Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиЖаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиБугун, 04:36ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди