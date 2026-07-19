Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтди
Жаҳон чемпионатининг «тасалли ўйини» футбол тарихида қоладиган ҳақиқий шоуга айланди. Англия Францияни 6:4 ҳисобида мағлуб этди, Букайо Сака эса хет-трик қайд этиб, афсонавий Жефф Херстдан кейин ноёб натижага эришди.
Ушбу ғалаба инглизларга ЖЧ–1966дан буён илк мундиал медалини олиб келди. Сака эса 10 та гол урилган драматик баҳснинг асосий қаҳрамони бўлди.
Сака Францияни биринчи бўлимда ларзага келтирди
Англия учрашувнинг дастлабки қисмини жуда фаол ўтказиб, танаффусга қадар тўртта жавобсиз гол урди. Сака 37-дақиқада ўзининг биринчи голини киритган бўлса, биринчи бўлимга қўшиб берилган вақтда яна бир бор Майк Менян дарвозасини ишғол қилди.
Деклан Райс ва Эзри Конса ҳам биринчи бўлимда гол урди. Шу тариқа Томас Тухель шогирдлари танаффусга 4:0 ҳисобидаги улкан устунлик билан чиқди.
Иккинчи бўлимда Франция Килиан Мбаппе бошчилигида катта қайтишни бошлади. Бироқ Сака 87-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, хет-тригини расмийлаштирди. Кейинроқ Жуд Беллингем Англиянинг олтинчи голини урди — 6:4.
Херстдан кейинги иккинчи футболчи
Сака Англия миллий жамоаси тарихида жаҳон чемпионати плей-офф босқичида хет-трик қайд этган иккинчи футболчи бўлди.
Бунга қадар ушбу натижага фақат Жефф Херст эришган эди. У 1966 йилги жаҳон чемпионати финалида Германия Федератив Республикаси дарвозасига учта гол уриб, Англияга тарихидаги ягона мундиал чемпионлигини келтирган.
Херстнинг қўшимча вақтда урган голларидан бири ҳалигача футбол тарихидаги энг баҳсли эпизодлардан ҳисобланади. Тўп дарвоза тўсинига тегиб, чизиқ яқинига тушган ва ҳакам голни ҳисобга олганди. Ўша машҳур эпизод кейинчалик «фантом гол» номи билан тарихга кирди.
6:4 — мундиалнинг янги рекорди
Англия ва Франция ўртасидаги баҳс учинчи ўрин учун ўйинлар тарихидаги энг сермаҳсул учрашувга айланди.
Аввалги рекорд 1958 йилда Франция Ғарбий Германияни 6:3 ҳисобида мағлуб этган баҳсга тегишли эди. Майамидаги учрашувда эса жамоалар жами 10 та гол уриб, 68 йиллик натижани янгилади. Бу, шунингдек, 1982 йилдан буён жаҳон чемпионатида 10 ёки ундан ортиқ гол қайд этилган илк ўйин бўлди.
Англия 1966 йилдан кейин яна медаль олди
Англия аввалги икки ярим финалда — 1990 ва 2018 йилларда тўртинчи ўрин билан кифояланган эди. Франция устидан қозонилган ғалаба жамоага 1966 йилги чемпионликдан кейинги энг яхши натижани тақдим этди.
Бронза медали жаҳон чемпионлигининг ўрнини босмайди. Аммо ярим финалда Аргентинага қарши оғриқли мағлубиятдан кейин инглизлар турнирни ғалаба билан якунлашга ва 60 йиллик медалсиз даврга нуқта қўйишга муваффақ бўлди.
Букайо Сака эса бир кечанинг ўзида ҳам хет-трик муаллифига, ҳам Херстдан кейин Англиянинг мундиал плей-оффида учта гол урган илк футболчига айланди. Бронза баҳси «ҳеч ким ўйнашни истамайдиган учрашув» дейилади, аммо Сака уни ўз фаолиятидаги энг унутилмас кечалардан бирига айлантирди.
…