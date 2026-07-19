Ламин Ямал Испания чемпион бўлса, бир ой соқол олмасликка ваъда берди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ламин Ямал Испания терма жамоаси чемпион бўлса, бир ой давомида соқол олмасликка ваъда берди. Ёш футболчи, шунингдек, мухлислари учун ҳам алоҳида совға тайёрлашини айтган.
Унинг сўзларига кўра, агар Испания турнирда бош совринни қўлга киритса, у 100 нафар мухлисига Beats қулоқчинларини совға қилади.
Бу ваъда финал олдидан Испания мухлислари орасида қизиқиш уйғотди. Ямал ЖЧ-2026 давомида Испания таркибида эътибор марказида бўлиб келмоқда ва ҳал қилувчи ўйин олдидан унинг ҳар бир чиқиши муҳокама қилинмоқда.
Испания финалда Аргентинага қарши майдонга тушади. Ямал учун бу баҳс нафақат жамоавий соврин, балки мухлисларига берган ваъдаси билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга бўлади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…