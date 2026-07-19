Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)

·19·Маданият
Қизил либос, хина ва тилла: Шаҳло Салаеванинг тўй олди маросими тармоқларда муҳокама қилинмоқда ( видео)

Хонанда Шаҳло Салаева турмуш қуриш олдидан Туркия урф-одатларига хос хина қўйиш маросимини ўтказди. У ушбу маросимдан олинган сурат ва видеоларни ижтимоий тармоқларда эълон қилди.

Маросимда хонанда қизил кўйлакда кўриниш берган. Турк одатига кўра, келиннинг қўлларига хина суртилади. Салаеванинг қўлига хинани қайнсинглиси сургани, устидан тилла қўйилиб, қўли ёпилгани айтилмоқда.

Хонанда бу лаҳзалар ҳақида ҳиссиётларини ҳам ёзган. У “Қандай гўзал одат экан, Худойим доимо бахтдан йиғлашни насиб этсин”, дея изоҳ қолдирган.

Маросим давомида Шаҳло Салаева ҳаяжонланиб, йиғлаб юборган. Унинг ушбу ҳолати мухлислари томонидан илиқ қабул қилинди.

Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчилар хонандани табриклаб, унга бахтли оилавий ҳаёт тиламоқда.

Шахло Салаева
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!Бугун, 05:40Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)Фаридам янги қўшиғидан парча улашди (видео)Кеча, 23:52“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошланди“Одиссея” премьераси рекорд даромад билан бошландиКеча, 21:31Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Жан-Клод Ван Дамм мусулмон бўлганми: тармоқдаги хабарлар нимаси билан баҳсли?Кеча, 17:41 Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео) Дилнознинг қизига бағишланган “Қизим” таронаси премьера қилинди (видео)Кеча, 16:26“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)“Жанимде” қисқа фурсатда мухлислар қалбидан жой олди (видео)Кеча, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)