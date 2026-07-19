Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?

·43·Спорт
Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?

ЖЧ–2026 бронза медаллари Англияга насиб этди, аммо 10 та гол урилган ақлбовар қилмас баҳснинг энг катта тарихий натижаси Килиан Мбаппега тегишли бўлди. Франция сардори икки марта дарвозани ишғол қилиб, жаҳон чемпионатларининг янги рекордчисiga айланди.

Бироқ бу рекорднинг тақдири ҳали тўлиқ ҳал бўлгани йўқ. Чунки Лионель Мессида Испанияга қарши финалда яна бир имконият бор.

Иккинчи бўлимда бошланган тарихий қайтиш

Франция биринчи бўлимдан кейин Англияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Мбаппе 48-дақиқада жамоасининг биринчи голини урди, 66-дақиқада эса чап оёқдаги зарбаси билан иккинчи бор Англия дарвозасини ишғол қилди.

Бу икки гол Францияни ўйинга қайтарган бўлса-да, Дидье Дешам шогирдлари ҳисобни тенглаштира олмади. Англия 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ–2026 бронза медалларини қўлга киритди.

22 ўйинда 22 гол — Мбаппе янги чўққида

27 ёшли Мбаппенинг жаҳон чемпионатларидаги голлари сони 22 тага етди. У бу натижага атиги 22 та учрашувда эришди ва мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.

Франциялик ҳужумчи Лионель Мессининг 21 голлик натижасини ортда қолдирди. Аргентина сардори бу кўрсаткични 33 та ўйинда қайд этган.

Мбаппенинг мундиаллардаги натижаси:

  • ЖЧ–2018 — 4 та гол;

  • ЖЧ–2022 — 8 та гол;

  • ЖЧ–2026 — 10 та гол.

Шу тариқа у учта жаҳон чемпионатида ўртача ҳар бир ўйинга биттадан гол уришдек фантастик кўрсаткичга эришди.

«Олтин бутса» учун асосий даъвогар

Мбаппе ЖЧ–2026даги голлари сонини 10 тага етказиб, турнир тўпурарлари пойгасида якка пешқадамга айланди. У финал олдидан 8 та гол урган Мессидан икки тўпга олдинда бормоқда.

Франциялик юлдуз рекорддан мамнунлигини яширмади, аммо жамоавий натижа унга муҳимроқ эканини таъкидлади.

«Энг яхши тўпурар бўлмасдан, эртанги финалда ўйнашни афзал кўрардим. Бу мерос учун яхши, аммо ҳозир хаёлимдаги биринчи нарса эмас», — деди Мбаппе.

Рекорд финалда яна ўзгариши мумкин

Мбаппе ҳозирча жаҳон чемпионатларининг мутлақ рекордчиси. Бироқ Месси Испанияга қарши финалда битта гол урса, франциялик ҳужумчига тенглашади, дубль қайд этса, рекордни яна ўз номига қайтаради.

Шу сабабли мундиаллар тарихидаги тўпурарлик пойгасининг сўнгги нуқтаси ҳали қўйилгани йўқ. Мбаппе ўз вазифасини бажарди — энди навбат финалга чиқаётган Мессида.

Англия бронза, Мбаппе эса тарих билан қайтди

Англия сафида Букайо Сака хет-трик қайд этди. Учрашув ЖЧ тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳсига, шунингдек 1982 йилдан кейинги энг кўп гол урилган мундиал ўйинига айланди.

Франция бронзасиз қолди, аммо Мбаппе футбол тарихидаги энг нуфузли шахсий рекордлардан бирини қўлга киритди. Энди асосий интрига — бу натижа бир кундан кўпроқ сақланадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Букайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБукайо Сака 60 йиллик тарихни янгилади: Англия бронза билан қайтдиБугун, 06:04Майкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиМайкл Олисе 10 голли драматик баҳсдан тарихий рекорд билан чиқдиБугун, 05:51Англия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиАнглия Францияни мағлуб этиб, ЖЧ-2026da учинчи ўринни қўлга киритдиБугун, 04:44Жаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиЖаҳон чемпионати: Англия ва Франция ўртасидаги ўйинда 10 та гол урилдиБугун, 04:36ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...ЖЧ-2026нинг энг катта омадсизлари: Роналду, Неймар ва яна кимлар...Бугун, 01:38Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Соболев сўнгги дақиқада қутқарди: «Зенит» — Россия Суперкубоги соҳиби!Бугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди