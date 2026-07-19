Мбаппе Мессини ортда қолдирди: янги рекорд қанча яшайди?
ЖЧ–2026 бронза медаллари Англияга насиб этди, аммо 10 та гол урилган ақлбовар қилмас баҳснинг энг катта тарихий натижаси Килиан Мбаппега тегишли бўлди. Франция сардори икки марта дарвозани ишғол қилиб, жаҳон чемпионатларининг янги рекордчисiga айланди.
Бироқ бу рекорднинг тақдири ҳали тўлиқ ҳал бўлгани йўқ. Чунки Лионель Мессида Испанияга қарши финалда яна бир имконият бор.
Иккинчи бўлимда бошланган тарихий қайтиш
Франция биринчи бўлимдан кейин Англияга 0:4 ҳисобида мағлуб бўлаётган эди. Мбаппе 48-дақиқада жамоасининг биринчи голини урди, 66-дақиқада эса чап оёқдаги зарбаси билан иккинчи бор Англия дарвозасини ишғол қилди.
Бу икки гол Францияни ўйинга қайтарган бўлса-да, Дидье Дешам шогирдлари ҳисобни тенглаштира олмади. Англия 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, ЖЧ–2026 бронза медалларини қўлга киритди.
22 ўйинда 22 гол — Мбаппе янги чўққида
27 ёшли Мбаппенинг жаҳон чемпионатларидаги голлари сони 22 тага етди. У бу натижага атиги 22 та учрашувда эришди ва мундиаллар тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.
Франциялик ҳужумчи Лионель Мессининг 21 голлик натижасини ортда қолдирди. Аргентина сардори бу кўрсаткични 33 та ўйинда қайд этган.
Мбаппенинг мундиаллардаги натижаси:
ЖЧ–2018 — 4 та гол;
ЖЧ–2022 — 8 та гол;
ЖЧ–2026 — 10 та гол.
Шу тариқа у учта жаҳон чемпионатида ўртача ҳар бир ўйинга биттадан гол уришдек фантастик кўрсаткичга эришди.
«Олтин бутса» учун асосий даъвогар
Мбаппе ЖЧ–2026даги голлари сонини 10 тага етказиб, турнир тўпурарлари пойгасида якка пешқадамга айланди. У финал олдидан 8 та гол урган Мессидан икки тўпга олдинда бормоқда.
Франциялик юлдуз рекорддан мамнунлигини яширмади, аммо жамоавий натижа унга муҳимроқ эканини таъкидлади.
«Энг яхши тўпурар бўлмасдан, эртанги финалда ўйнашни афзал кўрардим. Бу мерос учун яхши, аммо ҳозир хаёлимдаги биринчи нарса эмас», — деди Мбаппе.
Рекорд финалда яна ўзгариши мумкин
Мбаппе ҳозирча жаҳон чемпионатларининг мутлақ рекордчиси. Бироқ Месси Испанияга қарши финалда битта гол урса, франциялик ҳужумчига тенглашади, дубль қайд этса, рекордни яна ўз номига қайтаради.
Шу сабабли мундиаллар тарихидаги тўпурарлик пойгасининг сўнгги нуқтаси ҳали қўйилгани йўқ. Мбаппе ўз вазифасини бажарди — энди навбат финалга чиқаётган Мессида.
Англия бронза, Мбаппе эса тарих билан қайтди
Англия сафида Букайо Сака хет-трик қайд этди. Учрашув ЖЧ тарихидаги энг сермаҳсул учинчи ўрин баҳсига, шунингдек 1982 йилдан кейинги энг кўп гол урилган мундиал ўйинига айланди.
Франция бронзасиз қолди, аммо Мбаппе футбол тарихидаги энг нуфузли шахсий рекордлардан бирини қўлга киритди. Энди асосий интрига — бу натижа бир кундан кўпроқ сақланадими?
…