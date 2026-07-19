Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилди

·35·Техно
Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилди

Хитойнинг авиация саноати глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам ташлади. Мамлакатнинг КОМАК корпорацияси томонидан ишлаб чиқилган C909 минтақавий йўловчи самолётлари илк бор хорижий авиакомпанияга сотилди. Бу келишув Хитой самолётсозлик тарихидаги янги даврнинг бошланиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, Камбоджанинг Камбодиа Аирвайс авиакомпанияси КОМАК билан 20 дона C909 самолётини сотиб олиш бўйича расмий шартнома имзолади. Бу мазкур русумдаги лайнерларнинг хорижий байроқ остида парвоз қиладиган илк ҳолати бўлади. Келишувга кўра, самолётларнинг биринчи партиясини етказиб бериш 2026-йилнинг иккинчи ярмидан бошланиши режалаштирилган.

Минтақавий парвозлар учун янги имкониятлар

C909 самолёти, илгари ARJ21 номи билан танилган бўлиб, у бутунлай Хитойда ишлаб чиқилган биринчи минтақавий реактив лайнер ҳисобланади. Ушбу ҳаво кемаси 78 нафардан 97 нафаргача йўловчини ташишга мўлжалланган. Унинг парвоз масофаси модификациясига қараб 2225 километрдан 3700 километргача етади, бу эса уни қисқа ва ўрта масофали йўналишлар учун идеал танловга айлантиради.

Камбодиа Аирвайс ушбу янги техникаларни ўз паркига қўшиш орқали йўналишлар тармоғини кенгайтиришни ва йўловчи ташиш қувватини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Шунингдек, ушбу харид Камбоджа миллий ташувчисининг минтақадаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Boeing ва Аирбус учун жиддий рақобатчими?

Гарчи C909 ҳозирча Boeing ва Аирбус компанияларининг йирик лайнерлари билан тўлиқ рақобатлаша олмаса-да, минтақавий сегментда уларнинг ўрнини эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. КОМАК маълумотларига кўра, ҳозирги кунга қадар ушбу русумдаги 186 та самолёт буюртмачиларга етказиб берилган. Ҳозирда улар ўндан ортиқ авиакомпания томонидан 860 дан зиёд йўналишларда муваффақиятли фойдаланилмоқда.

Статистик маълумотлар ҳам ушбу моделнинг ишончлилигини тасдиқламоқда:

  • Самолётлар ҳар куни 500 дан ортиқ рейсларни амалга оширади;
  • Улар дунёнинг 180 дан ортиқ шаҳарларини ўзаро боғлайди;
  • Эксплуатация даврида жами 37 миллиондан ортиқ йўловчи ташилган.
C909 лойиҳаси 2014-йилда тур сертификатини олган бўлса, 2017-йилдан бошлаб серияли ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Камбоджа билан тузилган ушбу шартнома Хитой авиация техникасининг халқаро хавфсизлик ва сифат стандартларига жавоб беришини яна бир бор исботлади. Келажакда Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон бозорида ҳам арзонроқ ва самаралироқ бўлган Хитой лайнерларига қизиқиш ортиши эҳтимолдан холи эмас.

ХитойКОМАКАвиацияC909Камбоджа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиАҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулландиБугун, 14:24Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиИлон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиБугун, 11:54Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиХитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиБугун, 11:30Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда