Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилди
Хитойнинг авиация саноати глобал бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам ташлади. Мамлакатнинг КОМАК корпорацияси томонидан ишлаб чиқилган C909 минтақавий йўловчи самолётлари илк бор хорижий авиакомпанияга сотилди. Бу келишув Хитой самолётсозлик тарихидаги янги даврнинг бошланиши сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, Камбоджанинг Камбодиа Аирвайс авиакомпанияси КОМАК билан 20 дона C909 самолётини сотиб олиш бўйича расмий шартнома имзолади. Бу мазкур русумдаги лайнерларнинг хорижий байроқ остида парвоз қиладиган илк ҳолати бўлади. Келишувга кўра, самолётларнинг биринчи партиясини етказиб бериш 2026-йилнинг иккинчи ярмидан бошланиши режалаштирилган.
Минтақавий парвозлар учун янги имкониятларC909 самолёти, илгари ARJ21 номи билан танилган бўлиб, у бутунлай Хитойда ишлаб чиқилган биринчи минтақавий реактив лайнер ҳисобланади. Ушбу ҳаво кемаси 78 нафардан 97 нафаргача йўловчини ташишга мўлжалланган. Унинг парвоз масофаси модификациясига қараб 2225 километрдан 3700 километргача етади, бу эса уни қисқа ва ўрта масофали йўналишлар учун идеал танловга айлантиради.
Камбодиа Аирвайс ушбу янги техникаларни ўз паркига қўшиш орқали йўналишлар тармоғини кенгайтиришни ва йўловчи ташиш қувватини сезиларли даражада оширишни мақсад қилган. Шунингдек, ушбу харид Камбоджа миллий ташувчисининг минтақадаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Boeing ва Аирбус учун жиддий рақобатчими?Гарчи C909 ҳозирча Boeing ва Аирбус компанияларининг йирик лайнерлари билан тўлиқ рақобатлаша олмаса-да, минтақавий сегментда уларнинг ўрнини эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. КОМАК маълумотларига кўра, ҳозирги кунга қадар ушбу русумдаги 186 та самолёт буюртмачиларга етказиб берилган. Ҳозирда улар ўндан ортиқ авиакомпания томонидан 860 дан зиёд йўналишларда муваффақиятли фойдаланилмоқда.
Статистик маълумотлар ҳам ушбу моделнинг ишончлилигини тасдиқламоқда:
- Самолётлар ҳар куни 500 дан ортиқ рейсларни амалга оширади;
- Улар дунёнинг 180 дан ортиқ шаҳарларини ўзаро боғлайди;
- Эксплуатация даврида жами 37 миллиондан ортиқ йўловчи ташилган.
…