Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?
ЖЧ–2026 финали арафасида Лионель Месси ҳақида катта шов-шувга сабаб бўлган хабар тарқалди. Унга кўра, аргентиналик футболчи Испанияга қарши ҳал қилувчи учрашув натижасидан қатъи назар, турнирнинг энг яхши ўйинчиси деб топилиши мумкин.
Бироқ муҳим жиҳат бор: ФИФА ҳозирча Мессининг «Олтин тўп»ни қўлга киритганини расман тасдиқлагани йўқ. Демак, хабар кучли инсайд бўлиши мумкин, аммо ҳозирча тайёр факт эмас.
Норасмий хабарда нима дейилмоқда?
The Touchline манбаси ФИФА техник экспертлари ЖЧ–2026 якунлари бўйича индивидуал совринлар масаласини муҳокама қилгани ва «Олтин тўп»ни Мессига топшириш режалаштирилганини маълум қилди.
Тарқалган хабарларда мазкур қарор финалда Аргентина ғалаба қозониши ёки мағлуб бўлишидан қатъи назар ўзгармаслиги айтилмоқда. Бироқ бу даъвони тасдиқловчи расмий баёнот ёки ФИФА ҳужжати эълон қилинмаган.
ФИФА ҳали ғолибни очиқламаган
ФИФАнинг расмий маълумотига кўра, ЖЧ–2026даги асосий индивидуал совринлар, жумладан «Олтин тўп» соҳиби Техник тадқиқотлар гуруҳи аъзолари томонидан танланади. Мазкур экспертлар турнирдаги барча 104 та учрашувни техник ва статистик жиҳатдан таҳлил қилиб борди.
ФИФА 14 июль куни эълон қилган материалда Мессини совриннинг ягона ғолиби деб эмас, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн ва Жуд Беллингем қаторидаги асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрсатган. Шу сабабли «соврин аллақачон Мессига берилди» деган хулоса чиқаришга ҳали эрта.
Мессининг рақамлари уни фаворитга айлантирди
39 ёшли Месси ЖЧ–2026 давомида саккизта гол уриб, тўртта голли узатмани амалга оширди. Унинг ҳисобида жами 12 та натижали ҳаракат бор ва у Аргентинанинг финалгача етиб келишида ҳал қилувчи футболчилардан бири бўлди.
Месси плей-офф босқичидаги барча учрашувларни тўлиқ ўтказди. Аргентинанинг икки баҳси қўшимча вақтга қадар давом этганига қарамай, сардор майдонда қолиб, жамоани ортидан эргаштирди.
Шу жиҳатдан қаралса, Мессининг «Олтин тўп» учун асосий фаворит экани шубҳасиз. Аммо фаворит бўлиш ва соврин расман берилгани — икки хил гап. Футбол инсайдлари баъзан голдан олдин байрам қилиб юборади, VAR эса ҳали текширмаган бўлади.
Финал натижаси қарорни ўзгартириши мумкинми?
Норасмий хабарда финал натижаси Мессининг соврин олишига таъсир қилмаслиги айтилган. Аммо ФИФА ғолибни эълон қилмагунича бу маълумотни кафолатланган қарор сифатида қабул қилиб бўлмайди.
Испанияга қарши финалдаги ўйин ҳам экспертларнинг якуний баҳосига таъсир қилиши мумкин. Айниқса, Месси гол урса, ассист берса ёки Аргентинани кетма-кет иккинчи чемпионликка олиб чиқса, унинг позицияси янада мустаҳкамланади. Бу — мавжуд маълумотлардан келиб чиққан эҳтимолий сценарий, холос.
Испания — Аргентина финали қачон?
ЖЧ–2026 финали 19 июль куни Нью-Йорк–Нью-Жерси стадионида ўтказилади. Учрашув маҳаллий вақт билан соат 15:00 да бошланади. Бу Ўзбекистон вақти билан 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси соат 00:00 га тўғри келади.
Аргентина кетма-кет иккинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Испания эса 2010 йилдан кейин иккинчи марта мундиал ғолиби бўлишни мақсад қилган.
Ҳозирча аниқ бўлгани битта: Месси «Олтин тўп»нинг бош фаворити. Аммо соврин унга финалдан олдинёқ кафолатлангани ҳақидаги хабар расмий тасдиғини кутмоқда.
Сизнингча, финал натижасидан қатъи назар, ЖЧ–2026 «Олтин тўп»и Мессига берилиши адолатлими?
…