АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулланди

·0·Техно
АҚШда ядровий реактор билан ишлайдиган улкан контейнер кемаси лойиҳаси маъқулланди

Дунёда денгиз транспортини экологик тоза ва юқори самарали энергия манбаларига ўтказиш йўлида муҳим қадам ташланди. Америка кемачилик бюроси (Американ Буреау оф Шиппинг, АБС) Жанубий Кореянинг КРИСО институти томонидан ишлаб чиқилган, икки дона кичик модулли реактор билан жиҳозланган улкан контейнер кемаси концепциясини расман маъқуллади. Ушбу лойиҳа фуқаролик савдо флотида ядровий энергиядан фойдаланиш бўйича янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод кемаси 15 000 ТEУ (20 футлик стандарт контейнер) сиғимига эга бўлиб, унинг асосий қувват манбаи сифатида эриган тузли реакторлар (Молтен Салт Реактор, МСР) танланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу технология анъанавий сув ости кемаларидаги реакторлардан фарқли ўлароқ, паст босим остида ишлайди. Бу эса авария ҳолатларида портлаш хавфини кескин камайтиради ва кема хавфсизлигини юқори даражага кўтаради.

Технологик устунлик ва хавфсизлик чоралари

МСР-реакторларининг энг катта афзаллиги шундаки, улар бир неча йил давомида қўшимча ёнилғи қуйишсиз ва мураккаб техник хизмат кўрсатишсиз узлуксиз ишлаш имкониятига эга. Бу халқаро юк ташувчи компаниялар учун ёнилғи харажатларини тежаш ва атмосферага чиқариладиган зарарли газлар миқдорини нолга тушириш имконини беради. Реакторлар махсус энергия жамлаш тизими билан бирлаштирилган бўлиб, у кема маневр қилаётган вақтда юкламани реактор ва аккумуляторлар ўртасида ақлли тақсимлайди.

Кема конструкцияси ҳам янги технологияга мослаб бутунлай қайта кўриб чиқилган. Анъанавий ёнилғи цистерналари ва тутун чиқадиган мўриларнинг йўқлиги қўшимча юк жойларини очишга хизмат қилди. Реактор бўлмаси корпуснинг энг хавфсиз қисмига — марказга жойлаштирилган. Бу ҳудудда деформация эҳтимоли паст ва ён томондан тўқнашув содир бўлган тақдирда реактор максимал даражада ҳимояланган бўлади.

Экипаж хавфсизлиги ва келажак режалари

Лойиҳа муаллифлари экипаж аъзоларининг саломатлигини ҳам биринчи ўринга қўйишган. Яшаш хоналари ва ишчи майдонлар кеманинг бурун қисмига, яни реактор бўлмасидан имкон қадар узоқроқ масофага кўчирилган. КРИСО мутахассислари гидродинамик синовлар ўтказиб, кеманинг ҳатто кучли тўлқинлар вақтида ҳам 25 узел (соатига қарийб 46 км) тезликни сақлаб қолишини исботлашди.

Ушбу лойиҳа Samsung Ҳеавй Индустриес ва Корея атом энергияси тадқиқот институти (КАEРИ) билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Ҳозирда МАРИНА деб номланган махсус реактор устида иш олиб борилмоқда. Навбатдаги босқичда барча тизимларни кема корпусига тўлиқ интеграция қилиш бўйича батафсил муҳандислик ишлари якунланади. Агар лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, Ўзбекистон каби мамлакатларга етказиб бериладиган маҳсулотларнинг логистика занжирида ҳам экологик тоза ва арзонроқ денгиз йўллари пайдо бўлиши мумкин.

ТехнологияЯдро ЭнергиясиДенгиз ФлотиКемаИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиSamsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошландиБугун, 13:27АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиИлон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиБугун, 11:54Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиХитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиБугун, 11:30Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда