Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?

·29·Спорт
Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?

«Манчестер Юнайтед» сардори Бруну Фернандешнинг келажаги яна трансфер муҳокамалари марказига чиқди. Туркиялик журналист Сулейман Родопнинг маълум қилишича, Англия клуби португалиялик ярим ҳимоячи учун кутилмаган даражада паст нарх белгилаган.

«Галатасарой» юлдуз футболчини Истанбулга олиб келишга қизиқмоқда. Бироқ трансфер суммасидан ҳам каттароқ муаммо бор — Брунунинг маош бўйича талаби.

«Манчестер Юнайтед» 50 миллион евро сўрамоқда

Сулейман Родопнинг айтишича, «Манчестер Юнайтед» Фернандешни 50 миллион евро — тахминан 42–43 миллион фунт эвазига сотишга тайёр бўлиши мумкин.

Журналист музокаралар айнан шу сумма атрофида олиб борилишини билдирган. Бироқ ҳозирча на Англия клуби, на футболчининг вакиллари Брунуни сотиш бўйича расмий музокаралар бошланганини тасдиқлади. Шу сабабли хабарни трансфер бозоридаги даъво сифатида қабул қилиш лозим.

«Галатасарой»нинг асосий тўсиғи маълум бўлди

Туркия гранди Брунуни янги ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида кўриб чиқмоқда. Аммо манбага кўра, португалиялик футболчи йилига қарийб 20 миллион евро соф маош талаб қилмоқда.

Бу миқдор «Галатасарой»нинг режалаштирган маош бюджетидан сезиларли даражада юқори. Аввалги хабарларда Истанбул клуби футболчига йилига 10 миллион евро атрофида таклиф киритишга тайёр экани айтилганди. Шу боис томонлар ўртасидаги молиявий фарқ келишувнинг асосий тўсиғи бўлиб турибди.

Брунунинг ўзи кетишни истаяптими?

Фернандешнинг «Манчестер Юнайтед» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнигача мўлжалланган. Клубда уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти ҳам бор.

Аввалроқ футболчининг «Олд Траффорд»да қолиш ва жамоани сардор сифатида бошқариш нияти борлиги хабар қилинган. «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти ҳам уни сақлаб қолишни хоҳлаётганини очиқ билдирган. Шунинг учун 42 миллион фунтлик нарх ҳақидаги хабар клубнинг расмий позицияси билан ҳозирча тўлиқ мос келмаяпти.

Катта трансфер учун икки келишув керак

«Галатасарой» Бруну Фернандешни қўлга киритиши учун аввало «Манчестер Юнайтед» билан трансфер суммаси бўйича келишиши лозим. Кейин эса футболчининг маош талабини сезиларли даражада пасайтиришга кўндириши керак бўлади.

Ҳозирча бу трансфер амалга ошиши мумкин бўлган, аммо молиявий жиҳатдан ўта мураккаб вариант бўлиб турибди. Расмий таклиф ёки келишув мавжуд эмас — трансфер бозорида ҳозирча гап кўп, имзо эса йўқ.

Энди асосий савол: «Манчестер Юнайтед» ҳақиқатан ҳам ўз сардорини 42 миллион фунтга қўйиб юборадими ёки бу хабар «Галатасарой»нинг музокара олдидан тарқатган навбатдаги сигнали бўлиб қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиКилиан Мбаппе Жаҳон чемпионатлари тарихидаги рекордни янгиладиБугун, 14:13Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Бугун, 13:21Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиМайкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкдиБугун, 13:16Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотЛионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотБугун, 13:11«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчиБугун, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди