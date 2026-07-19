Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?
«Манчестер Юнайтед» сардори Бруну Фернандешнинг келажаги яна трансфер муҳокамалари марказига чиқди. Туркиялик журналист Сулейман Родопнинг маълум қилишича, Англия клуби португалиялик ярим ҳимоячи учун кутилмаган даражада паст нарх белгилаган.
«Галатасарой» юлдуз футболчини Истанбулга олиб келишга қизиқмоқда. Бироқ трансфер суммасидан ҳам каттароқ муаммо бор — Брунунинг маош бўйича талаби.
«Манчестер Юнайтед» 50 миллион евро сўрамоқда
Сулейман Родопнинг айтишича, «Манчестер Юнайтед» Фернандешни 50 миллион евро — тахминан 42–43 миллион фунт эвазига сотишга тайёр бўлиши мумкин.
Журналист музокаралар айнан шу сумма атрофида олиб борилишини билдирган. Бироқ ҳозирча на Англия клуби, на футболчининг вакиллари Брунуни сотиш бўйича расмий музокаралар бошланганини тасдиқлади. Шу сабабли хабарни трансфер бозоридаги даъво сифатида қабул қилиш лозим.
«Галатасарой»нинг асосий тўсиғи маълум бўлди
Туркия гранди Брунуни янги ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида кўриб чиқмоқда. Аммо манбага кўра, португалиялик футболчи йилига қарийб 20 миллион евро соф маош талаб қилмоқда.
Бу миқдор «Галатасарой»нинг режалаштирган маош бюджетидан сезиларли даражада юқори. Аввалги хабарларда Истанбул клуби футболчига йилига 10 миллион евро атрофида таклиф киритишга тайёр экани айтилганди. Шу боис томонлар ўртасидаги молиявий фарқ келишувнинг асосий тўсиғи бўлиб турибди.
Брунунинг ўзи кетишни истаяптими?
Фернандешнинг «Манчестер Юнайтед» билан амалдаги шартномаси 2027 йилнинг июнигача мўлжалланган. Клубда уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти ҳам бор.
Аввалроқ футболчининг «Олд Траффорд»да қолиш ва жамоани сардор сифатида бошқариш нияти борлиги хабар қилинган. «Манчестер Юнайтед» раҳбарияти ҳам уни сақлаб қолишни хоҳлаётганини очиқ билдирган. Шунинг учун 42 миллион фунтлик нарх ҳақидаги хабар клубнинг расмий позицияси билан ҳозирча тўлиқ мос келмаяпти.
Катта трансфер учун икки келишув керак
«Галатасарой» Бруну Фернандешни қўлга киритиши учун аввало «Манчестер Юнайтед» билан трансфер суммаси бўйича келишиши лозим. Кейин эса футболчининг маош талабини сезиларли даражада пасайтиришга кўндириши керак бўлади.
Ҳозирча бу трансфер амалга ошиши мумкин бўлган, аммо молиявий жиҳатдан ўта мураккаб вариант бўлиб турибди. Расмий таклиф ёки келишув мавжуд эмас — трансфер бозорида ҳозирча гап кўп, имзо эса йўқ.
Энди асосий савол: «Манчестер Юнайтед» ҳақиқатан ҳам ўз сардорини 42 миллион фунтга қўйиб юборадими ёки бу хабар «Галатасарой»нинг музокара олдидан тарқатган навбатдаги сигнали бўлиб қоладими?
…