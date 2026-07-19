Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкди
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳс ҳақиқий драмага айланиб кетди. Англия ва Франция терма жамоалари ўртасидаги 10 та гол урилган триллерда инглизлар 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалларига эга чиқишди. Мазкур учрашув нафақат натижаси, балки Майкл Олисе томонидан ўрнатилган тарихий натижа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бавария клуби вингери Майкл Олисе ушбу баҳсда Килиан Мбаппе томонидан киритилган голларга иккита ассистентлик қилди. Шу тариқа, унинг турнирдаги жами ассистлари сони 7 тага етди. ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, Олисе битта Жаҳон чемпионатида энг кўп голли узатмани амалга ошириш бўйича афсонавий Пеленинг рекордини янгилади. Бразилиялик афсона 1970-йилги мундиалда 6 та ассист қайд этган эди.
Шахсий муваффақиятга қарамай, 24 ёшли футболчи ўйин якунлангач ўзини тутиб тура олмади. Маямида ўтган баҳснинг иккинчи бўлимида Олисе иккита жуда қулай имкониятдан фойдалана олмади. Франция ҳисобни 4:3 кўринишига келтириб, ўйинга қайтаётган бир пайтда, унинг 75 ва 81-дақиқалардаги хатолари жамоасининг мағлубиятига сабаб бўлди. Маълум қилинишича, футболчи кийиниш хонасида кўзёш тўккан.
Десчампснинг қўллаб-қувватлови ва жамоавий руҳФранция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ўйиндан сўнг тушкунликка тушган юлдузини қучоқлаб, унга далда берди. Мураббий футболчи билан алоҳида суҳбатлашганини ва унинг турнир давомидаги ҳиссасини юқори баҳолашини таъкидлади. Гарчи Франция турнирга асосий фаворит сифатида келган бўлса-да, тўртинчи ўрин билан кифояланишга мажбур бўлди.
Майкл Олисе Бундеслигадаги икки мавсуми давомида 42 та гол ва 54 та ассист қайд этиб, Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланган эди. Унинг мундиалдаги ўйини ҳам юқори даражада бўлди, бироқ у Лионель Месси томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатлари тарихидаги жами 12 та ассистлик рекордидан ҳали анча ортда қолмоқда.
Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, ушбу турнирдан сўнг Олисенинг трансфер қиймати янада кўтарилди. Ҳозирда футболчи Бавария таркибини тарк этиб, Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтишни ва у ерда терма жамоадоши Килиан Мбаппе билан бирга тўп суришни мақсад қилган. Испания гранди аллақачон иқтидорли вингернинг ҳаракатларини кузатишни бошлаган.
…