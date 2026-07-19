Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкди

·37·Спорт
Майкл Олисе Пеленинг рекордини янгилади, аммо аламли мағлубиятдан сўнг кўзёш тўкди

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун кечган баҳс ҳақиқий драмага айланиб кетди. Англия ва Франция терма жамоалари ўртасидаги 10 та гол урилган триллерда инглизлар 6:4 ҳисобида ғалаба қозониб, бронза медалларига эга чиқишди. Мазкур учрашув нафақат натижаси, балки Майкл Олисе томонидан ўрнатилган тарихий натижа билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бавария клуби вингери Майкл Олисе ушбу баҳсда Килиан Мбаппе томонидан киритилган голларга иккита ассистентлик қилди. Шу тариқа, унинг турнирдаги жами ассистлари сони 7 тага етди. ЛЪEқуипе нашри хабарига кўра, Олисе битта Жаҳон чемпионатида энг кўп голли узатмани амалга ошириш бўйича афсонавий Пеленинг рекордини янгилади. Бразилиялик афсона 1970-йилги мундиалда 6 та ассист қайд этган эди.

Шахсий муваффақиятга қарамай, 24 ёшли футболчи ўйин якунлангач ўзини тутиб тура олмади. Маямида ўтган баҳснинг иккинчи бўлимида Олисе иккита жуда қулай имкониятдан фойдалана олмади. Франция ҳисобни 4:3 кўринишига келтириб, ўйинга қайтаётган бир пайтда, унинг 75 ва 81-дақиқалардаги хатолари жамоасининг мағлубиятига сабаб бўлди. Маълум қилинишича, футболчи кийиниш хонасида кўзёш тўккан.

Десчампснинг қўллаб-қувватлови ва жамоавий руҳ

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс ўйиндан сўнг тушкунликка тушган юлдузини қучоқлаб, унга далда берди. Мураббий футболчи билан алоҳида суҳбатлашганини ва унинг турнир давомидаги ҳиссасини юқори баҳолашини таъкидлади. Гарчи Франция турнирга асосий фаворит сифатида келган бўлса-да, тўртинчи ўрин билан кифояланишга мажбур бўлди.

Майкл Олисе Бундеслигадаги икки мавсуми давомида 42 та гол ва 54 та ассист қайд этиб, Европанинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланган эди. Унинг мундиалдаги ўйини ҳам юқори даражада бўлди, бироқ у Лионель Месси томонидан ўрнатилган Жаҳон чемпионатлари тарихидаги жами 12 та ассистлик рекордидан ҳали анча ортда қолмоқда.

Goal.com нашрининг қўшимча қилишича, ушбу турнирдан сўнг Олисенинг трансфер қиймати янада кўтарилди. Ҳозирда футболчи Бавария таркибини тарк этиб, Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтишни ва у ерда терма жамоадоши Килиан Мбаппе билан бирга тўп суришни мақсад қилган. Испания гранди аллақачон иқтидорли вингернинг ҳаракатларини кузатишни бошлаган.

Майкл ОлисеПелеФранцияЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Мессига «Олтин тўп» финалдан олдин бериб қўйилдими?Бугун, 13:38Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Килиан Мбаппе оғир ҳақиқатни тан олди: у Дешамга нима деди?Бугун, 13:21Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бруну Фернандеш учун 42 млн фунт: «Галатасарой»ни нима тўхтатмоқда?Бугун, 13:17Лионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотЛионель Месси хайрлашувга ишора қилди: Аргентина ва Испания ўртасидаги финал олдидан баёнотБугун, 13:11«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчи«Истанбул Башакшеҳир» Марказий Осиёдан янги юлдузни трансфер қилмоқчиБугун, 13:02Уч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиУч мағлубиятнинг оғир баҳоси: Ўзбекистон IV гуруҳга тушдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди