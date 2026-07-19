Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошланди
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг оммабоп смартфонлари учун дастурий таъминот янгиланишлари устида фаол иш олиб бормоқда. Компания кутилмаганда ҳамёнбоп сегментга мансуб бўлган Galaxy A34 модели учун Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9 қобиғини ички синовдан ўтказишга киришди. Бу қадам қурилманинг узоқ муддатли қўллаб-қувватланишини таъминлаш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Тарун Ватс Samsung серверларида Galaxy A34 (СМ-A346E) модели учун мўлжалланган илк тест прошивкасини аниқлади. A346EXXUFGZG8 рақами остидаги ушбу йиғма компания халқаро бозордаги қурилмалар учун янги авлод интерфейсини тайёрлашни расман бошлаганидан далолат беради. Одатда, бундай тест жараёнларининг бошланиши оммавий бета-версия тақдимоти яқинлашаётганини англатади.
Янги имкониятлар ва сунъий интеллектOne UI 9 нафақат визуал ўзгаришларни, балки фойдаланувчи тажрибасини тубдан яхшилайдиган функцияларни ҳам вада қилмоқда. Маълумотларга кўра, янги қобиқда асосий эътибор сунъий интеллект (AI) имкониятларини кенгайтиришга қаратилади. Бу, айниқса, кундалик вазифаларни автоматлаштириш ва тизим самарадорлигини оширишда қўл келади. Шунингдек, хавфсизлик созламалари янада такомиллаштирилиб, фойдаланувчи маълумотларини ҳимоя қилишнинг янги механизмлари жорий этилади.
ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишда кўп вазифали режимда ишлаш (мультитаскинг) янада мослашувчан кўриниш олади. Гарчи Galaxy A34 буклама экранли қурилма бўлмаса-да, One UI 9 интерфейсидаги умумий оптималлаштиришлар ушбу моделда ҳам иловаларнинг тезроқ ва силлиқ ишлашини таъминлайди. Бу эса ўрта синф смартфонлари эгалари учун флагман даражасидаги дастурий имкониятлардан баҳраманд бўлиш имконини беради.
Ҳозирча Samsung компанияси Galaxy A34 учун One UI 9 нинг расмий чиқарилиш санасини очиқлагани йўқ. Бироқ, инсайдер Тарун Ватснинг прогнозлари кўпинча ўзини оқлаб келмоқда. Аввалроқ у Galaxy S24 ва Galaxy S25 серияларининг чиқиш саналарини ҳамда One UI 8.0 бета-версиясининг муддатидан олдин эълон қилинишини аниқ башорат қилган эди.
Ўзбекистон бозорида Galaxy A34 модели ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли жуда оммалашган. Шу сабабли, ушбу смартфон учун энг сўнгги Android версиясининг тақдим этилиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қувонарли янгиликдир. Бу Samsung смартфонларининг рақобатчилардан асосий устунлиги — узоқ йиллик дастурий таъминот кафолатини яна бир бор тасдиқлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Samsung ўзининг дастурий экотизимини барча тоифадаги қурилмаларда бирдек ривожлантиришга интилмоқда. Galaxy A34 учун Android 17 синовларининг бошланиши компаниянинг нафақат қимматбаҳо флагманлар, балки кенг омма фойдаланадиган моделлар ҳақида ҳам қайғураётганини кўрсатади.
…