Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошланди

·38·Техно
Samsung Galaxy A34 учун Android 17 асосидаги One UI 9 синовлари бошланди

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ўзининг оммабоп смартфонлари учун дастурий таъминот янгиланишлари устида фаол иш олиб бормоқда. Компания кутилмаганда ҳамёнбоп сегментга мансуб бўлган Galaxy A34 модели учун Android 17 операцион тизимига асосланган One UI 9 қобиғини ички синовдан ўтказишга киришди. Бу қадам қурилманинг узоқ муддатли қўллаб-қувватланишини таъминлаш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Тарун Ватс Samsung серверларида Galaxy A34 (СМ-A346E) модели учун мўлжалланган илк тест прошивкасини аниқлади. A346EXXUFGZG8 рақами остидаги ушбу йиғма компания халқаро бозордаги қурилмалар учун янги авлод интерфейсини тайёрлашни расман бошлаганидан далолат беради. Одатда, бундай тест жараёнларининг бошланиши оммавий бета-версия тақдимоти яқинлашаётганини англатади.

Янги имкониятлар ва сунъий интеллект

One UI 9 нафақат визуал ўзгаришларни, балки фойдаланувчи тажрибасини тубдан яхшилайдиган функцияларни ҳам вада қилмоқда. Маълумотларга кўра, янги қобиқда асосий эътибор сунъий интеллект (AI) имкониятларини кенгайтиришга қаратилади. Бу, айниқса, кундалик вазифаларни автоматлаштириш ва тизим самарадорлигини оширишда қўл келади. Шунингдек, хавфсизлик созламалари янада такомиллаштирилиб, фойдаланувчи маълумотларини ҳимоя қилишнинг янги механизмлари жорий этилади.

ixbt.com маълумотига кўра, янгиланишда кўп вазифали режимда ишлаш (мультитаскинг) янада мослашувчан кўриниш олади. Гарчи Galaxy A34 буклама экранли қурилма бўлмаса-да, One UI 9 интерфейсидаги умумий оптималлаштиришлар ушбу моделда ҳам иловаларнинг тезроқ ва силлиқ ишлашини таъминлайди. Бу эса ўрта синф смартфонлари эгалари учун флагман даражасидаги дастурий имкониятлардан баҳраманд бўлиш имконини беради.

Ҳозирча Samsung компанияси Galaxy A34 учун One UI 9 нинг расмий чиқарилиш санасини очиқлагани йўқ. Бироқ, инсайдер Тарун Ватснинг прогнозлари кўпинча ўзини оқлаб келмоқда. Аввалроқ у Galaxy S24 ва Galaxy S25 серияларининг чиқиш саналарини ҳамда One UI 8.0 бета-версиясининг муддатидан олдин эълон қилинишини аниқ башорат қилган эди.

Ўзбекистон бозорида Galaxy A34 модели ўзининг нарх ва сифат мутаносиблиги туфайли жуда оммалашган. Шу сабабли, ушбу смартфон учун энг сўнгги Android версиясининг тақдим этилиши маҳаллий фойдаланувчилар учун ҳам қувонарли янгиликдир. Бу Samsung смартфонларининг рақобатчилардан асосий устунлиги — узоқ йиллик дастурий таъминот кафолатини яна бир бор тасдиқлайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Samsung ўзининг дастурий экотизимини барча тоифадаги қурилмаларда бирдек ривожлантиришга интилмоқда. Galaxy A34 учун Android 17 синовларининг бошланиши компаниянинг нафақат қимматбаҳо флагманлар, балки кенг омма фойдаланадиган моделлар ҳақида ҳам қайғураётганини кўрсатади.

SamsungGalaxy A34Android 17One UI 9Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиХитой авиация саноатида тарихий бурилиш: C909 самолётлари илк бор хорижга сотилдиБугун, 13:57АҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиАҚШда сунъий интеллектга қарши кенг кўламли норозилик намойишлари бошландиБугун, 12:21Илон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиИлон Маск: SpaceX компаниясининг қиймати бутун Ер сайёрасидан қимматроқ бўладиБугун, 11:54Хитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиХитой коинотда сунъий интеллект тизимини ишга тушириб, Илон Маскни ортда қолдирдиБугун, 11:30Марсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиМарсда динозаврларни қириб юборган астероид миқёсидаги зарба излари топилдиБугун, 09:58Инфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингИнфиних Ноте 60 Pro янги дизайнда: 144 Гс экран ва ноёб ЛEД-панел билан танишингБугун, 08:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда