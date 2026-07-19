Россиядан Ўзбекистонга юборилган шоколадлар орасига яширилган наркотик чегарада фош этилди
Россиядан Ўзбекистонга юборилган халқаро жўнатма ичида гиёҳвандлик моддаси яширилгани аниқланди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати маълум қилди.
Маълум қилинишича, Хоразм вилоятида ўтказилган тезкор тадбир давомида Урганч шаҳрида яшовчи, 1997 йилда туғилган ва муқаддам гиёҳвандлик билан боғлиқ жиноят учун судланган шахс Россиядан келган посилкани қабул қилиб олаётган вақтида қўлга олинган.
Жўнатма батафсил кўздан кечирилганда, турли ширинликлар орасига шоколад кўринишида ниқобланган ҳолда яширилган 538 грамм гашиш моддаси борлиги маълум бўлган.
Яна бир ҳолат Тошкент вилоятининг Юқоричирчиқ туманида қайд этилди. Тезкор тадбир давомида Тошкент шаҳрида яшовчи 45 ёшли фуқаро наркокурьерлар томонидан мамлакатга ноқонуний олиб кирилиб, олдиндан яшириб қолдирилган 700 грамм гашишни қабул қилиб олаётган пайтда ушланган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ҳар икки ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилган. Айни вақтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда ва мазкур жиноятларга алоқадор бўлган бошқа шахсларни аниқлаш чоралари кўрилмоқда.
…