Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтарилади
20 июль куни Ўзбекистон бўйлаб жазирама иссиқ янада кучаяди. Ўзгидромет маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати +48 даражагача етиши кутилмоқда. Шунингдек, бир қатор вилоятларда кучли шамол ва чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.
Тошкент шаҳрида ҳаво кам булутли бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқий йўналишдан 3–8 метр/сония тезликда шамол эсади, айрим вақтларда унинг тезлиги 12–15 метр/сониягача кучайиши мумкин. Кечаси ҳаво +27…+29 даража, кундузи эса +41…+43 даража атрофида бўлади.
Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳаво қисман булутли бўлади. Ёмғир кутилмайди. Шамол баъзи жойларда 18 метр/сониягача кучайиб, чанг-тўзонлар юзага келиши мумкин. Кундузи ҳарорат +34…+39 даражагача исийди.
Бухоро ва Навоий вилоятларида эса иссиқлик янада кучли бўлади. Ҳаво ҳарорати кундузи +40…+45 даражагача кўтарилади. Айрим ҳудудларда шамолнинг тезлиги 20–22 метр/сониягача етиб, чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимол қилинмоқда.
Тошкент вилояти, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кундузи +40…+45 даража атрофида бўлади. Кучли шамол айрим жойларда чанг кўтариши мумкин.
Энг юқори ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кузатилиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳудудларда ҳаво +43…+48 даражагача қизийди. Шу билан бирга, шамолнинг кучайиши ва чанг-тўзонлар эҳтимоли ҳам сақланиб қолади.
Фарғона водийси вилоятлари — Андижон, Наманган ва Фарғонада ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Кундузи ҳаво +40…+45 даражагача исийди.
Тоғли ҳудудларда эса нисбатан салқинроқ об-ҳаво сақланади. Бу ерларда кундузи ҳарорат +30…+35 даража, айрим жойларда эса +37 даражагача кўтарилиши мумкин.
Синоптиклар аҳолидан куннинг энг иссиқ вақтларида узоқ вақт очиқ қуёш остида қолмаслик, кўпроқ сув истеъмол қилиш ҳамда кекса ёшдагилар, болалар ва сурункали касаллиги бор фуқароларнинг саломатлигига алоҳида эътибор қаратишни тавсия этмоқда.
…