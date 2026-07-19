Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтарилади

·34·Ўзбекистон
Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтарилади

20 июль куни Ўзбекистон бўйлаб жазирама иссиқ янада кучаяди. Ўзгидромет маълумотига кўра, айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати +48 даражагача етиши кутилмоқда. Шунингдек, бир қатор вилоятларда кучли шамол ва чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Тошкент шаҳрида ҳаво кам булутли бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқий йўналишдан 3–8 метр/сония тезликда шамол эсади, айрим вақтларда унинг тезлиги 12–15 метр/сониягача кучайиши мумкин. Кечаси ҳаво +27…+29 даража, кундузи эса +41…+43 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда Хоразм вилоятида ҳаво қисман булутли бўлади. Ёмғир кутилмайди. Шамол баъзи жойларда 18 метр/сониягача кучайиб, чанг-тўзонлар юзага келиши мумкин. Кундузи ҳарорат +34…+39 даражагача исийди.

Бухоро ва Навоий вилоятларида эса иссиқлик янада кучли бўлади. Ҳаво ҳарорати кундузи +40…+45 даражагача кўтарилади. Айрим ҳудудларда шамолнинг тезлиги 20–22 метр/сониягача етиб, чанг-тўзонлар кузатилиши эҳтимол қилинмоқда.

Тошкент вилояти, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кундузи +40…+45 даража атрофида бўлади. Кучли шамол айрим жойларда чанг кўтариши мумкин.

Энг юқори ҳарорат Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кузатилиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳудудларда ҳаво +43…+48 даражагача қизийди. Шу билан бирга, шамолнинг кучайиши ва чанг-тўзонлар эҳтимоли ҳам сақланиб қолади.

Фарғона водийси вилоятлари — Андижон, Наманган ва Фарғонада ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Кундузи ҳаво +40…+45 даражагача исийди.

Тоғли ҳудудларда эса нисбатан салқинроқ об-ҳаво сақланади. Бу ерларда кундузи ҳарорат +30…+35 даража, айрим жойларда эса +37 даражагача кўтарилиши мумкин.

Синоптиклар аҳолидан куннинг энг иссиқ вақтларида узоқ вақт очиқ қуёш остида қолмаслик, кўпроқ сув истеъмол қилиш ҳамда кекса ёшдагилар, болалар ва сурункали касаллиги бор фуқароларнинг саломатлигига алоҳида эътибор қаратишни тавсия этмоқда.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкентҚорақалпоғистонХоразм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиЎзбекистонда электр истеъмоли ва ишлаб чиқаришда янги рекорд ўрнатилдиКеча, 22:44Тошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиТошкентда қалбаки 20 минг доллар сотмоқчи бўлганлар ушландиКеча, 11:21Рустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент давлат хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиКеча, 10:34Тошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиТошкент ва Бекобод ўртасида янги электропоезд қатнови бошландиКеча, 10:18Рустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиРустам Жўраев Президент хавфсизлик хизмати раҳбари этиб тайинландиКеча, 10:10Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаАлишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқдаКеча, 05:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди