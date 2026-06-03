Диего Кочен Барселона клубини ижарага тарк этишга яқин турибди

·218·Спорт
Диего Кочен Барселона клубини ижарага тарк этишга яқин турибди
Аудио версияси

АҚШ терма жамоасининг истиқболли дарвозабони Диего Кочен шу ёзда Барселона клубини ижара асосида тарк этиши кутилмоқда. 20 ёшли посбон ўз маҳоратини ошириш ва кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун фаолиятининг янги босқичига тайёрланмоқда. Хабарларга кўра, Даниянинг "Люнгбю" клуби америкалик дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш бўлса энг асосий даъвогар бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кочен Барселона тизимида юқори баҳоланади ва ўтган мавсумнинг катта қисмини асосий жамоа ҳамда ўринбосарлар таркиби ўртасида ўтказди. У асосий жамоада расмий ўйинларда майдонга тушмаган бўлса-да, Жоан Гарсиа ва Вожсиеч Сзкзеснй каби посбонлардан кейин учинчи дарвозабон сифатида 40 та ўйин қайдномасига киритилган. Шунингдек, у Испания тўртинчи дивизионида "Барса Атлетик" сафида 20 та учрашувда иштирок этган.

ESPN нашрининг маълум қилишича, каталонияликлар раҳбарияти Коченнинг ривожланиши учун уни ижарага бериб юборишга тайёр. Дарвозабон АҚШнинг турли ёшдаги (У-16 дан У-23 гача) терма жамоаларида мунтазам ўйнаб келмоқда. Гарчи у Венесуэла ва Перу терма жамоаларида ўйнаш ҳуқуқига эга бўлса-да, бор эътиборини фақат АҚШ шарафини ҳимоя қилишга қаратган.

Ҳозирда Кочен АҚШ миллий терма жамоаси йиғинларида машғулот ўтамоқда ва тажриба тўпламоқда. Дания Суперлигасига йўлланма олган "Люнгбю" клуби уни бир мавсумга ижарага олишни режалаштирган, футболчининг ўзи ҳам ушбу вариантга ижобий қарамоқда. Маълумот учун, Диего Коченнинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар имзоланган.

БарселонаДиего КоченТрансферДания СуперлигасиАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флорентино Перез Реал Мадриднинг янги трансферларини тасдиқладиБугун, 07:51«World Boxing» рейтингида ўзбек боксчилари етакчиликни қўлга киритдиБугун, 07:46Бавария дарвозабони Даниел Перетз жамоани бутунлай тарк этмоқдаБугун, 07:38Андони Ираола Ливерпул бошқарувини қўлга олди: Олдинда турган асосий вазифаларБугун, 07:30Бавария дарвозабони Даниел Перетз Саутгемптон билан шартнома имзолайдиБугун, 07:19Эрлинг Холанд: Норвегия термонатори Жаҳон чемпионатида дебют қиладиБугун, 07:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди