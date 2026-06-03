Диего Кочен Барселона клубини ижарага тарк этишга яқин турибди
АҚШ терма жамоасининг истиқболли дарвозабони Диего Кочен шу ёзда Барселона клубини ижара асосида тарк этиши кутилмоқда. 20 ёшли посбон ўз маҳоратини ошириш ва кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш учун фаолиятининг янги босқичига тайёрланмоқда. Хабарларга кўра, Даниянинг "Люнгбю" клуби америкалик дарвозабонни ўз сафига қўшиб олиш бўлса энг асосий даъвогар бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кочен Барселона тизимида юқори баҳоланади ва ўтган мавсумнинг катта қисмини асосий жамоа ҳамда ўринбосарлар таркиби ўртасида ўтказди. У асосий жамоада расмий ўйинларда майдонга тушмаган бўлса-да, Жоан Гарсиа ва Вожсиеч Сзкзеснй каби посбонлардан кейин учинчи дарвозабон сифатида 40 та ўйин қайдномасига киритилган. Шунингдек, у Испания тўртинчи дивизионида "Барса Атлетик" сафида 20 та учрашувда иштирок этган.
ESPN нашрининг маълум қилишича, каталонияликлар раҳбарияти Коченнинг ривожланиши учун уни ижарага бериб юборишга тайёр. Дарвозабон АҚШнинг турли ёшдаги (У-16 дан У-23 гача) терма жамоаларида мунтазам ўйнаб келмоқда. Гарчи у Венесуэла ва Перу терма жамоаларида ўйнаш ҳуқуқига эга бўлса-да, бор эътиборини фақат АҚШ шарафини ҳимоя қилишга қаратган.
Ҳозирда Кочен АҚШ миллий терма жамоаси йиғинларида машғулот ўтамоқда ва тажриба тўпламоқда. Дания Суперлигасига йўлланма олган "Люнгбю" клуби уни бир мавсумга ижарага олишни режалаштирган, футболчининг ўзи ҳам ушбу вариантга ижобий қарамоқда. Маълумот учун, Диего Коченнинг Барселона билан амалдаги шартномаси 2028-йилга қадар имзоланган.
…