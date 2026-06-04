Флорентино Перес «Реал»нинг омадсиз мавсуми сабабларини очиқлаб берди
Мадриднинг «Реал» клуби мухлислари ва жаҳон футболи ихлосмандлари учун кутилмаган янгиликлар келишда давом этмоқда. Испания гранди ўзи учун анча омадсиз кечган 2025/2026 йилги футбол мавсумини бирорта ҳам кубок ёки нуфузли совринсиз якунлашга мажбур бўлди. Шундай оғир паллада «қироллик клуби» президенти Флорентино Перес матбуотга эксклюзив интервью бериб, жамоанинг бундай муваффақиятсиз натижаларга учраганининг асл омиллари ҳақида очиқ-ойдин гапирди.
«Бу футболчилар ёки мураббийнинг айби эмас»
Клуб раҳбари мағлубиятлардан фожиа ясаш керак эмаслигини ва спортда бундай пасайишлар табиий ҳол эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтди. Переснинг сўзларига кўра, омадсизликнинг замирида бир қанча жиддий объектив сабаблар ётибди:
«Мавсумдаги хатолар ҳақида гапирадиган бўлсак, мен доим бир фикрни такрорлайман — футболда ҳам, умуман спорт соҳасида ҳам ҳар доим фақат ғалаба қозонишнинг имкони йўқ. Тўғри, бу йил биз ўз олдимизга қўйган мақсадларга эриша олмадик, бироқ қаерда оқсаганимизни ва муаммолар нимада эканлигини аллақачон аниқлаб олдик», — дейди Флорентино Перес.
Мадрид грандига панд берган икки асосий муаммо
Флорентино Перес жамоанинг ортда қолган йил давомида қийналишига сабаб бўлган энг асосий тиббий ва ташкилий омилларни санаб ўтди:
Мавсумолди йиғинларининг йўқлиги: Клублар ўртасидаги кенгайтирилган жаҳон чемпионати сабабли жамоа ёзда тўлиқ ва сифатли мавсумолди тайёргарлик жараёнини ўтказа олмади. Бу эса бутун йил давомида футболчиларнинг жисмоний ҳолатига салбий таъсир кўрсатди.
Жароҳатлар эпидемияси: Мавсумнинг дастлабки ярим йиллигидаёқ таркибда қарийб 30 та турли даражадаги жароҳатлар қайд этилди. Уларнинг аксарияти узоқ муддатли ва оғир жароҳатлар бўлгани боис, ҳал қилувчи баҳсларда жамоанинг ўйинига жуда катта путур етказди.
«Бу вазиятда футболчиларни ёки мураббийлар штабини айблаш мутлақо нотўғри. Юқоридаги ноқулайликлар занжири бизга халақит берди. Аммо биз тўхтаб қолганимиз йўқ, янги мавсум чақириқларини енгиб ўтиш ва мухлисларимизни яна ғалабалар билан хушнуд этиш учун аллақачон тизимли ишларни бошлаб юборганмиз», — дея қўшимча қилди Перес.
Мадридда президентлик сайловлари яқинлашмоқда
Маълумот ўрнида айтиб ўтиш жоизки, мадридликлар ҳаётида фақат майдонда эмас, балки раҳбарият даражасида ҳам муҳим ўзгаришлар кутилмоқда. Клуб маъмурияти яқинлашиб келаётган якшанба куни, яъни шу йилнинг 7 июнь санасида расмий президентлик сайловлари бўлиб ўтишини эълон қилган.
Ушбу масъулиятли лавозим учун икки кучли номзод ўзаро кураш олиб боради:
Жамоани кўп йиллардан буён муваффақиятли бошқариб келаётган амалдаги президент Флорентино Перес.
Испаниялик таниқли ва йирик бизнесмен Энрике Рикельме.
Сайлов натижалари «Реал Мадрид» клубининг келаси йиллардаги трансфер сиёсати ва ривожланиш йўлини бутунлай белгилаб бериши шубҳасиз.
Мадриднинг «Реал» клубидаги энг сўнгги ўзгаришлар, сайлов жараёнлари ва трансфер ойнасидаги энг қайноқ хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…