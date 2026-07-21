Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкин

·38·Спорт
Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкин

Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан трансфер бозорида шов-шувли келишувлар амалга оширилмоқда. "Астон Вилла" жамоаси ўз етакчиси Морган Роджерсни рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига "Челси"га сотишга рози бўлгач, унинг ўрнини тўлдириш учун кутилмаган номзодни танлади. Унаи Эмерй бошчилигидаги клуб Лондоннинг бошқа бир вакили — Алежандро Гарначо трансфери бўйича музокараларни бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашри журналисти Джейкоб Тансвелл берган маълумотларга кўра, Роджерснинг "Стемфорд Бридж"га ўтиши ортидан Бирмингем клуби ғазнасига катта миқдорда маблағ келиб тушади. Британия футболи учун рекорд ҳисобланган ушбу келишувдан сўнг, "Астон Вилла" раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун юқори даражадаги футболчиларни қидиришга тушган. Айнан Алежандро Гарначо ҳозирда Унаи Эмерй учун асосий нишон бўлиб турибди.

Ҳужум чизиғидаги янги режалар

Гарчи жамоа таркибида Жоҳан Манзамби Роджерснинг бевосита ўринбосари сифатида кўрилаётган бўлса-да, Эмерй тезкор ва рақиб ҳимоясини ёриб ўта оладиган қанот ҳужумчисига эҳтиёж сезмоқда. Гарначо варианти пайдо бўлгунга қадар клуб "Вест Хем" аъзоси Крйсенсио Суммервилле ва "Пари Сен-Жермен" ёш иқтидори Ибраҳим Мбае номзодларини кўриб чиқаётган эди. Бироқ, Суммервиллега Италиянинг "Рома" клубидан аниқ таклиф тушгани ва Мбае билан боғлиқ мураккабликлар эътиборни Гарначога қаратишга мажбур қилди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Ибраҳим Мбае яқинда таниқли агент Жорге Мендес билан ҳамкорликни бошлади. Мендес айни пайтда Унаи Эмерйнинг ҳам манфаатларини ҳимоя қилади. Шунга қарамай, Гарначо бўйича музокаралар натижаси клубнинг трансфер стратегиясини белгилаб беради. Агар аргентиналик иқтидор билан келишув амалга ошмаса, "Астон Вилла" бор эътиборини "Челси"нинг яна бир ҳужумчиси Николас Жакксон номзодига қаратиши кутилмоқда.

Эмерйнинг эски таниши ва ҳужумдаги рақобат

Унаи Эмерй Николас Жакксоннинг ўйин услубига анчадан бери қизиқиб келади. Улар ўз вақтида Испаниянинг "Вилярреал" клубида бирга фаолият юритишган. Жакксоннинг жамоага келиши "Астон Вилла" ҳужум чизиғида катта рақобатни юзага келтиради. Ҳозирда жамоада Оллие Ваткинс ва Таммй Абраҳам каби ҳужумчилар бор, бироқ муносиб таклиф тушса, Абраҳам сотиб юборилиши мумкин.

Goal.com хабарига кўра, Бирмингем клуби раҳбарияти 2026-27-йилги мавсум бошлангунга қадар ҳужум чизиғини тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Роджерс каби асосий фигурани йўқотиш жамоа учун жиддий синов, шу сабабли янги келган футболчилар Премер-лиганинг август ойидаги илк турларигача таркибга мослашиб улгуришлари шарт. "Астон Вилла" янги мавсумни сафарда "Брайтон"га қарши ўйин билан бошлайди.

Астон ВиллаАлежандро ГарначоТрансферларАнглия Премер-лигасиУнаи Эмерй
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиАрсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошладиБугун, 16:55Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди