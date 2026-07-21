Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкин
Англия Премер-лигасининг навбатдаги мавсуми олдидан трансфер бозорида шов-шувли келишувлар амалга оширилмоқда. "Астон Вилла" жамоаси ўз етакчиси Морган Роджерсни рекорд даражадаги 117 миллион фунт стерлинг эвазига "Челси"га сотишга рози бўлгач, унинг ўрнини тўлдириш учун кутилмаган номзодни танлади. Унаи Эмерй бошчилигидаги клуб Лондоннинг бошқа бир вакили — Алежандро Гарначо трансфери бўйича музокараларни бошлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашри журналисти Джейкоб Тансвелл берган маълумотларга кўра, Роджерснинг "Стемфорд Бридж"га ўтиши ортидан Бирмингем клуби ғазнасига катта миқдорда маблағ келиб тушади. Британия футболи учун рекорд ҳисобланган ушбу келишувдан сўнг, "Астон Вилла" раҳбарияти ҳужум чизиғини кучайтириш учун юқори даражадаги футболчиларни қидиришга тушган. Айнан Алежандро Гарначо ҳозирда Унаи Эмерй учун асосий нишон бўлиб турибди.
Ҳужум чизиғидаги янги режаларГарчи жамоа таркибида Жоҳан Манзамби Роджерснинг бевосита ўринбосари сифатида кўрилаётган бўлса-да, Эмерй тезкор ва рақиб ҳимоясини ёриб ўта оладиган қанот ҳужумчисига эҳтиёж сезмоқда. Гарначо варианти пайдо бўлгунга қадар клуб "Вест Хем" аъзоси Крйсенсио Суммервилле ва "Пари Сен-Жермен" ёш иқтидори Ибраҳим Мбае номзодларини кўриб чиқаётган эди. Бироқ, Суммервиллега Италиянинг "Рома" клубидан аниқ таклиф тушгани ва Мбае билан боғлиқ мураккабликлар эътиборни Гарначога қаратишга мажбур қилди.
Қизиқарли жиҳати шундаки, Ибраҳим Мбае яқинда таниқли агент Жорге Мендес билан ҳамкорликни бошлади. Мендес айни пайтда Унаи Эмерйнинг ҳам манфаатларини ҳимоя қилади. Шунга қарамай, Гарначо бўйича музокаралар натижаси клубнинг трансфер стратегиясини белгилаб беради. Агар аргентиналик иқтидор билан келишув амалга ошмаса, "Астон Вилла" бор эътиборини "Челси"нинг яна бир ҳужумчиси Николас Жакксон номзодига қаратиши кутилмоқда.
Эмерйнинг эски таниши ва ҳужумдаги рақобатУнаи Эмерй Николас Жакксоннинг ўйин услубига анчадан бери қизиқиб келади. Улар ўз вақтида Испаниянинг "Вилярреал" клубида бирга фаолият юритишган. Жакксоннинг жамоага келиши "Астон Вилла" ҳужум чизиғида катта рақобатни юзага келтиради. Ҳозирда жамоада Оллие Ваткинс ва Таммй Абраҳам каби ҳужумчилар бор, бироқ муносиб таклиф тушса, Абраҳам сотиб юборилиши мумкин.
Goal.com хабарига кўра, Бирмингем клуби раҳбарияти 2026-27-йилги мавсум бошлангунга қадар ҳужум чизиғини тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Роджерс каби асосий фигурани йўқотиш жамоа учун жиддий синов, шу сабабли янги келган футболчилар Премер-лиганинг август ойидаги илк турларигача таркибга мослашиб улгуришлари шарт. "Астон Вилла" янги мавсумни сафарда "Брайтон"га қарши ўйин билан бошлайди.
…