Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсди

·29·Техно
Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсди

Россиянинг энг йирик видео-хостингларидан бири бўлган Рутубе платформаси 2026-йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўз аудиториясининг фаоллиги ва контент истеъмоли борасида рекорд натижаларни қайд этди. Платформа нафақат фойдаланувчилар сонини оширишга, балки уларнинг сервисда ўтказаётган вақтини ҳам сезиларли даражада узайтиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

"Газпром-Медиа Холдинг" рақамли активлари матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, жорий йилнинг январ-июн ойлари давомида видеоларни кўришлар сони 29 миллиардга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,4 фоизга кўпдир. Ушбу ўсиш платформанинг техник имкониятлари кенгайгани ва фойдаланувчилар учун қулай муҳит яратилганидан далолат беради.

Audiтория фаоллиги ва янги фойдаланувчилар

Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, ҳар куни платформага ташриф буюрувчи фаол фойдаланувчилар (ДАУ) сони 18 фоизга ошиб, 20,4 миллион кишини ташкил этган. Шу билан бирга, бир ой давомида камида бир марта сервисдан фойдаланувчилар (МАУ) сони ҳам 5 фоизга кўпайиб, 82,3 миллион нафарга етди. Бу рақамлар Рутубе рақобатбардошлигини ошириш йўлида муҳим қадам ташлаётганини кўрсатади.

Фойдаланувчиларнинг платформада ўтказаётган вақти ҳам ижобий динамика намойиш этмоқда. Ўртача ҳисобда бир киши сутка давомида сервисда 63 дақиқа вақт сарфламоқда, бу эса ўтган йилги кўрсаткичдан 10 фоизга кўпдир. Мазкур ҳолат контент сифатининг яхшилангани ва тавсия этиш алгоритмларининг аниқроқ ишлай бошлагани билан изоҳланади.

Контент ва муаллифлар ҳамжамиятининг кенгайиши

Платформадаги каналлар сони ҳам жадал суратлар билан кўпайиб бормоқда. Ҳисобот даврида каналлар сони 19 фоизга ошиб, жами 5 миллионтага етди. Рутубе маъмурияти ушбу муваффақиятни қуйидаги омиллар билан боғламоқда:

  • Контент кутубхонасининг сезиларли даражада кенгайтирилиши;
  • Муаллифлар ҳамжамиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш дастурлари;
  • Фойдаланувчилар учун интерфейс ва техник имкониятларнинг яхшиланиши;
  • Реклама берувчилар ва контент яратувчилар учун янги воситаларнинг жорий этилиши.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам Рутубе платформаси қўшимча контент манбаи сифатида хизмат қилиши мумкин, айниқса рус тилидаги таълимий ва кўнгилочар материалларга бўлган талаб юқорилигини ҳисобга олса, платформанинг ривожланиши минтақавий рақамли бозорда ҳам қизиқиш уйғотади.

Экспертларнинг фикрича, Рутубе келгусида ҳам ўзининг технологик базасини мустаҳкамлашда давом этади. Бу нафақат томошабинлар, балки профессионал видеоблогерлар учун ҳам YouTube каби глобал гигантларга муқобил майдон яратиш имконини беради. Платформанинг кейинги ривожланиш босқичларида сунъий интеллектга асосланган сервислар ва интерактив функцияларни жорий этиш кутилмоқда.

РутубеТехнологияВидео-хостингСтатистикаРақамли Медиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобApple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилобБугун, 16:53Гритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиГритт стартапи қуёш панелларини ўрнатувчи ақлли роботлар учун 34 миллион доллар жалб қилдиБугун, 15:22Skyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиSkyворт смарт-телевизорида хотира миқдори айтилганидан тўрт баравар кам бўлиб чиқдиБугун, 15:22Россияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларРоссияда янги авлод сунъий йўлдош модеми синовдан ўтказилди: ИоТ учун янги имкониятларБугун, 14:54NVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиNVIDIA сунъий интеллект томонидан яратилган видеоларни аниқлайдиган технологияни тақдим этдиБугун, 14:30Honor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиHonor Робот Пҳоне рекорд ўрнатди: Янги флагман компания тарихидаги энг оммабоп смартфонга айландиБугун, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди