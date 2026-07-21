Рутубе платформасининг кўрсаткичлари сезиларли даражада ўсди
Россиянинг энг йирик видео-хостингларидан бири бўлган Рутубе платформаси 2026-йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича ўз аудиториясининг фаоллиги ва контент истеъмоли борасида рекорд натижаларни қайд этди. Платформа нафақат фойдаланувчилар сонини оширишга, балки уларнинг сервисда ўтказаётган вақтини ҳам сезиларли даражада узайтиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
"Газпром-Медиа Холдинг" рақамли активлари матбуот хизмати тақдим этган маълумотларга кўра, жорий йилнинг январ-июн ойлари давомида видеоларни кўришлар сони 29 миллиардга етган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 10,4 фоизга кўпдир. Ушбу ўсиш платформанинг техник имкониятлари кенгайгани ва фойдаланувчилар учун қулай муҳит яратилганидан далолат беради.
Audiтория фаоллиги ва янги фойдаланувчиларСтатистик маълумотлар шуни кўрсатадики, ҳар куни платформага ташриф буюрувчи фаол фойдаланувчилар (ДАУ) сони 18 фоизга ошиб, 20,4 миллион кишини ташкил этган. Шу билан бирга, бир ой давомида камида бир марта сервисдан фойдаланувчилар (МАУ) сони ҳам 5 фоизга кўпайиб, 82,3 миллион нафарга етди. Бу рақамлар Рутубе рақобатбардошлигини ошириш йўлида муҳим қадам ташлаётганини кўрсатади.
Фойдаланувчиларнинг платформада ўтказаётган вақти ҳам ижобий динамика намойиш этмоқда. Ўртача ҳисобда бир киши сутка давомида сервисда 63 дақиқа вақт сарфламоқда, бу эса ўтган йилги кўрсаткичдан 10 фоизга кўпдир. Мазкур ҳолат контент сифатининг яхшилангани ва тавсия этиш алгоритмларининг аниқроқ ишлай бошлагани билан изоҳланади.
Контент ва муаллифлар ҳамжамиятининг кенгайишиПлатформадаги каналлар сони ҳам жадал суратлар билан кўпайиб бормоқда. Ҳисобот даврида каналлар сони 19 фоизга ошиб, жами 5 миллионтага етди. Рутубе маъмурияти ушбу муваффақиятни қуйидаги омиллар билан боғламоқда:
- Контент кутубхонасининг сезиларли даражада кенгайтирилиши;
- Муаллифлар ҳамжамиятини қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш дастурлари;
- Фойдаланувчилар учун интерфейс ва техник имкониятларнинг яхшиланиши;
- Реклама берувчилар ва контент яратувчилар учун янги воситаларнинг жорий этилиши.
Экспертларнинг фикрича, Рутубе келгусида ҳам ўзининг технологик базасини мустаҳкамлашда давом этади. Бу нафақат томошабинлар, балки профессионал видеоблогерлар учун ҳам YouTube каби глобал гигантларга муқобил майдон яратиш имконини беради. Платформанинг кейинги ривожланиш босқичларида сунъий интеллектга асосланган сервислар ва интерактив функцияларни жорий этиш кутилмоқда.
…