Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди
Бразилиянинг Сан-Паулу шаҳридаги қаҳвахоналардан бирида ишга қабул қилинмаган аёлнинг кескин ҳаракатлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Аёлнинг сўзларига кўра, у бир кун давомида қаҳвахонада тўлиқ сменада ишлаб, барча вазифаларни бажарган. Бироқ иш куни якунида муассаса раҳбарияти уни ишга қабул қилмаслигини маълум қилган. Аёл эса кун бўйи бепул меҳнат қилдирилганини, ўзини "қулдек ишлатишганини" даъво қилган.
Шундан сўнг жаҳли чиққан аёл қаҳвахона ичидаги буюмларни ағдариб ташлаган, жиҳозларга зарар етказган ва можаро давомида иш бошқарувчисига пичоқ билан таҳдид қилган. Ҳодиса жойига ҳуқуқ-тартибот ходимлари етиб келган. Воқеа юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Тарқалган видеолар эса интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.
…