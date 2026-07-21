Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди

·52·Дунё
Ишга қабул қилинмаган аёл қаҳвахонани остин-устин қилди

Бразилиянинг Сан-Паулу шаҳридаги қаҳвахоналардан бирида ишга қабул қилинмаган аёлнинг кескин ҳаракатлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Аёлнинг сўзларига кўра, у бир кун давомида қаҳвахонада тўлиқ сменада ишлаб, барча вазифаларни бажарган. Бироқ иш куни якунида муассаса раҳбарияти уни ишга қабул қилмаслигини маълум қилган. Аёл эса кун бўйи бепул меҳнат қилдирилганини, ўзини "қулдек ишлатишганини" даъво қилган.

Шундан сўнг жаҳли чиққан аёл қаҳвахона ичидаги буюмларни ағдариб ташлаган, жиҳозларга зарар етказган ва можаро давомида иш бошқарувчисига пичоқ билан таҳдид қилган. Ҳодиса жойига ҳуқуқ-тартибот ходимлари етиб келган. Воқеа юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда. Тарқалган видеолар эса интернет фойдаланувчилари орасида қизғин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиКана чақиши сабабли юзага келган гўшт аллергияси илк бор ўлимга олиб келдиБугун, 14:53150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солди150 йил яшаган акула ўлими олимларни ҳайратга солдиБугун, 14:36Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Қизил майдонда эчки билан сайр қилган эркак 5 суткага қамалди (видео)Бугун, 14:27Гайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиГайанада паром ағдарилди: 27 киши ҳалок бўлди, 83 киши эса бедарак йўқолдиБугун, 14:25Даниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиДаниэл Ортега Никарагуада сайловлар энди бўлмаслигини айтдиБугун, 14:20Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Мессининг бу самимий ҳаракати яна бир бор мухлислар меҳрини қозонди (видео)Бугун, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?