Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошлади
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал таркибни кучайтириш йўлида фаол қадамлар ташламоқда. Лондон клуби Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гуимарãес трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Бразилиялик футболчининг ўзи ҳам янги мавсум олдидан "тўпчилар" сафига қўшилиш истагини раҳбариятга маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, аввалроқ ушбу трансфер бўйича мулоқотлар фақат воситачилар орқали амалга оширилган эди. Нюкасл раҳбарияти футболчини сотмасликка ҳаракат қилган бўлса-да, Арсеналнинг тўғридан-тўғри алоқага чиқиши вазиятни ўзгартирди. 28 ёшли футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр ва трансфер амалга ошиши учун босим ўтказмоқда.
Трансфер нархи ва рақобатАрсенал ҳозирча бразилиялик юлдуз учун 60 миллион фунт стерлинг таклиф қилишга тайёр. Бироқ, Нюкасл ўзининг етакчи ўйинчиси учун анча юқори маблағ талаб қилиши кутилмоқда. Музокараларнинг мураккаб кечиши кутилаётган бўлса-да, Лондонликлар трансфер ойнаси якунига қадар келишувга эришишга умид қилмоқда.
Микел Артета жамоасининг ярим ҳимоя марказига бўлган қизиқиши тасодиф эмас. Арсенал бундан аввал Морган Роджерс трансфери борасида Челси билан курашда мағлуб бўлган эди. Шунингдек, Матеус Фернандес учун сўралган 85 миллион фунтлик нарх ҳам клуб учун жуда қимматлик қилди. Шу сабабли, Бруно Гуимарãес варианти ҳозирда жамоа учун асосий устувор вазифа бўлиб турибди.
Ҳужум чизиғидаги янгиликларЯрим ҳимоя билан боғлиқ музокаралар давом этаётган бир пайтда, Арсенал ҳужум чизиғини кучайтириб улгурди. Клуб Бругге вингери Чристос Тзолис билан 34 миллион фунтлик келишувга эришилди. Маълум қилинишича, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Лондонга етиб келган ва тез орада шартнома имзоланиши кутилмоқда.
Арсенал янги мавсумни 21-август куни ўз майдонида Премер-лигага қайтган Ковентри Сити жамоасига қарши ўйин билан бошлайди. Нюкасл эса икки кундан сўнг Ливерпулни қабул қилади. Ҳар икки клуб ҳам чемпионат стартига қадар таркибни тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Гуимарãеснинг трансфери яқин кунлар ичида ҳал бўлиши кутилаётган энг йирик битимлардан бири бўлиб турибди.
…