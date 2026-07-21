Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошлади

·1·Спорт
Арсенал Бруно Гуимарãес трансфери бўйича Нюкасл билан музокараларни бошлади

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Арсенал таркибни кучайтириш йўлида фаол қадамлар ташламоқда. Лондон клуби Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гуимарãес трансфери бўйича расмий музокараларга киришди. Бразилиялик футболчининг ўзи ҳам янги мавсум олдидан "тўпчилар" сафига қўшилиш истагини раҳбариятга маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, аввалроқ ушбу трансфер бўйича мулоқотлар фақат воситачилар орқали амалга оширилган эди. Нюкасл раҳбарияти футболчини сотмасликка ҳаракат қилган бўлса-да, Арсеналнинг тўғридан-тўғри алоқага чиқиши вазиятни ўзгартирди. 28 ёшли футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга тайёр ва трансфер амалга ошиши учун босим ўтказмоқда.

Трансфер нархи ва рақобат

Арсенал ҳозирча бразилиялик юлдуз учун 60 миллион фунт стерлинг таклиф қилишга тайёр. Бироқ, Нюкасл ўзининг етакчи ўйинчиси учун анча юқори маблағ талаб қилиши кутилмоқда. Музокараларнинг мураккаб кечиши кутилаётган бўлса-да, Лондонликлар трансфер ойнаси якунига қадар келишувга эришишга умид қилмоқда.

Микел Артета жамоасининг ярим ҳимоя марказига бўлган қизиқиши тасодиф эмас. Арсенал бундан аввал Морган Роджерс трансфери борасида Челси билан курашда мағлуб бўлган эди. Шунингдек, Матеус Фернандес учун сўралган 85 миллион фунтлик нарх ҳам клуб учун жуда қимматлик қилди. Шу сабабли, Бруно Гуимарãес варианти ҳозирда жамоа учун асосий устувор вазифа бўлиб турибди.

Ҳужум чизиғидаги янгиликлар

Ярим ҳимоя билан боғлиқ музокаралар давом этаётган бир пайтда, Арсенал ҳужум чизиғини кучайтириб улгурди. Клуб Бругге вингери Чристос Тзолис билан 34 миллион фунтлик келишувга эришилди. Маълум қилинишича, футболчи тиббий кўрикдан ўтиш учун Лондонга етиб келган ва тез орада шартнома имзоланиши кутилмоқда.

Арсенал янги мавсумни 21-август куни ўз майдонида Премер-лигага қайтган Ковентри Сити жамоасига қарши ўйин билан бошлайди. Нюкасл эса икки кундан сўнг Ливерпулни қабул қилади. Ҳар икки клуб ҳам чемпионат стартига қадар таркибни тўлиқ шакллантириб олишни мақсад қилган. Гуимарãеснинг трансфери яқин кунлар ичида ҳал бўлиши кутилаётган энг йирик битимлардан бири бўлиб турибди.

АрсеналНюкаслБруно ГуимараесТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00Шомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинШомуродовнинг голи ЖЧ–2026да энг чиройлиси бўлиши мумкинБугун, 16:40ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилдиБугун, 16:32Астон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинАстон Вилла кутилмаган трансферга қўл урмоқда: Гарначо Бирмингемга кўчиб ўтиши мумкинБугун, 16:13«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?«Реал» Ферран Торресга қизиқмоқда: «Барселона» уни сотадими?Бугун, 16:03«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олди«Машъал» Черногориядан 193 см бўйли ҳимоячи олдиБугун, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди