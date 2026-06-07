Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчи

·79·Спорт
Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчи

Европа футболида трансфер ойнаси яқинлашгани сайин йирик клублар ва дунё юлдузлари иштирокидаги шов-шувли хабарлар оқими кучаймоқда. Бу сафарги трансфер бомбаси марказида Лондоннинг «Челси» клуби ҳамда Аргентина миллий терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес турибди. Иқтидорли футболчи фаолиятида туб бурилиш ясаб, Туманли Альбионни тарк этган ҳолда Испания Ла Лигасида тўп суришни мақсад қилган.

Нуфузли хориж нашрларидан бири ҳисобланган «El Debate» тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, жаҳон чемпиони бўлмиш аргентиналик юлдуз Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилишга тўлиқ қарор қилган. Футболчи «қироллик клуби» билан 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолашга мажбурий розилик беришга ҳам тайёр.

Шартнома муддати узоқ, лекин трансфер баҳоси осмонда

Гарчи футболчининг хоҳиши қатъий ва Мадрид томонининг қизиқиши жиддий бўлса-да, ушбу йирик келишувнинг амалга ошиши йўлида жуда жиддий молиявий тўсиқ мавжуд. Лондон аристократлари ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас:

  • «Челси» қўйган талаб: Лондонликлар Энцо Фернандеснинг трансфер баҳосини нақд 138 миллион евро этиб белгилаган ва ушбу суммадан камига келишиш ниятида эмасликларини билдиришган.

  • Амалдаги мажбурият: Трансфер устида Лондон клубининг устунлиги шундаки, ярим ҳимоячининг «Челси» билан амалдаги меҳнат шартномаси 2032 йилнинг ўртасига қадар мўлжалланган. Бу эса харидор клубдан катта маблағ талаб этади.

Энцо Фернандеснинг ўтган мавсумдаги супер статистикаси

Аргентиналик плеймейкернинг нима сабабдан бунчалик юқори баҳоланаётганини унинг майдондаги сермаҳсуллиги ҳам яққол исботлаб турибди. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали футболчининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари билан танишишингиз мумкин:

Футболчининг майдондаги ҳолати

Кўрсаткич сони

Жамоадаги аҳамияти ва даражаси

Жами ўтказилган учрашувлар

54 та ўйин

Жамоанинг майдон марказидаги асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди.

Урилган голлар сони

15 та гол

Ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, сермаҳсулликда ҳужумчиларга яқинлашди.

Ассистлар (Голли узатмалар)

7 та пас

Жамоадошларини голли вазиятлар билан таъминлашда юқори фаоллик кўрсатди.

Замин шарҳи: Энцо Фернандеснинг «Реал Мадрид»дек гранд жамоага ўтиш истаги тушунарли — ҳар бир футболчи ўз фаолиятида совринлар кафолатланган чўққини кўзлайди. Аммо «Челси» раҳбариятининг 138 миллион евролик талаби Мадрид клуби президенти Флорентино Пересни ўйлантириб қўйиши табиий. Шундай бўлса-да, Энцонинг ўтган мавсумдаги 15 та гол ва 7 та голли узатмадан иборат супер статистикаси унинг ҳар қандай суммага лойиқ эканини кўрсатади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Мадрид клуби маркази янада даҳшатли кучга айланади. Вазият ривожини кузатишда давом этамиз.

Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, клублар ўртасидаги яширин музокаралар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Энцо ФернандесЧелсиРеалАргентинаМадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиЭронлик футбол мулозимларига АҚШ визаси берилмадиБугун, 11:20Челси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиЧелси Швециянинг ёш юлдузи учун рекорд даражадаги таклиф юбордиБугун, 08:38Арсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаАрсенал ҳужумни кучайтириш учун Морган Гиббс-Whите номзодини кўриб чиқмоқдаБугун, 08:34Майкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинМайкл Олисе фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:23Англия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинАнглия Премер-лигаси гиганти Бавария нишонидаги ҳимоячини олиб қочиши мумкинБугун, 08:18Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинСавио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкинБугун, 08:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)