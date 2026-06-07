Энцо Фернандес фаолиятини Мадриднинг «Реал» клубида давом эттирмоқчи
Европа футболида трансфер ойнаси яқинлашгани сайин йирик клублар ва дунё юлдузлари иштирокидаги шов-шувли хабарлар оқими кучаймоқда. Бу сафарги трансфер бомбаси марказида Лондоннинг «Челси» клуби ҳамда Аргентина миллий терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес турибди. Иқтидорли футболчи фаолиятида туб бурилиш ясаб, Туманли Альбионни тарк этган ҳолда Испания Ла Лигасида тўп суришни мақсад қилган.
Нуфузли хориж нашрларидан бири ҳисобланган «El Debate» тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, жаҳон чемпиони бўлмиш аргентиналик юлдуз Мадриднинг «Реал» клуби таклифини қабул қилишга тўлиқ қарор қилган. Футболчи «қироллик клуби» билан 5 йиллик узоқ муддатли шартнома имзолашга мажбурий розилик беришга ҳам тайёр.
Шартнома муддати узоқ, лекин трансфер баҳоси осмонда
Гарчи футболчининг хоҳиши қатъий ва Мадрид томонининг қизиқиши жиддий бўлса-да, ушбу йирик келишувнинг амалга ошиши йўлида жуда жиддий молиявий тўсиқ мавжуд. Лондон аристократлари ўз етакчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас:
«Челси» қўйган талаб: Лондонликлар Энцо Фернандеснинг трансфер баҳосини нақд 138 миллион евро этиб белгилаган ва ушбу суммадан камига келишиш ниятида эмасликларини билдиришган.
Амалдаги мажбурият: Трансфер устида Лондон клубининг устунлиги шундаки, ярим ҳимоячининг «Челси» билан амалдаги меҳнат шартномаси 2032 йилнинг ўртасига қадар мўлжалланган. Бу эса харидор клубдан катта маблағ талаб этади.
Энцо Фернандеснинг ўтган мавсумдаги супер статистикаси
Аргентиналик плеймейкернинг нима сабабдан бунчалик юқори баҳоланаётганини унинг майдондаги сермаҳсуллиги ҳам яққол исботлаб турибди. Қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали футболчининг ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари билан танишишингиз мумкин:
Футболчининг майдондаги ҳолати
Кўрсаткич сони
Жамоадаги аҳамияти ва даражаси
Жами ўтказилган учрашувлар
54 та ўйин
Жамоанинг майдон марказидаги асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлди.
Урилган голлар сони
15 та гол
Ярим ҳимоячи бўлишига қарамай, сермаҳсулликда ҳужумчиларга яқинлашди.
Ассистлар (Голли узатмалар)
7 та пас
Жамоадошларини голли вазиятлар билан таъминлашда юқори фаоллик кўрсатди.
Замин шарҳи: Энцо Фернандеснинг «Реал Мадрид»дек гранд жамоага ўтиш истаги тушунарли — ҳар бир футболчи ўз фаолиятида совринлар кафолатланган чўққини кўзлайди. Аммо «Челси» раҳбариятининг 138 миллион евролик талаби Мадрид клуби президенти Флорентино Пересни ўйлантириб қўйиши табиий. Шундай бўлса-да, Энцонинг ўтган мавсумдаги 15 та гол ва 7 та голли узатмадан иборат супер статистикаси унинг ҳар қандай суммага лойиқ эканини кўрсатади. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Мадрид клуби маркази янада даҳшатли кучга айланади. Вазият ривожини кузатишда давом этамиз.
Европа футболидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, клублар ўртасидаги яширин музокаралар ва севимли юлдузларингиз ҳаётига оид эксклюзив хабарларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…