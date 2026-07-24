«Реал» Родри учун ҳаракатни бошлади: учрашув ўтказилди...

·63·Спорт
«Реал» Родри учун ҳаракатни бошлади: учрашув ўтказилди...

Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича дастлабки қадамларни ташлади. Хабарларга кўра, клуб вакиллари футболчининг агентлари билан Испания пойтахти яқинида учрашув ўтказган.

«Қироллик клуби» Родрини асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида белгилаган. Бироқ ҳозирча «Реал» ва «Манчестер Сити» ўртасида тўғридан тўғри музокаралар бошланмаган.

Родрининг агентлари билан учрашув бўлди

Sky Sport маълумотига кўра, сешанба куни «Реал» вакиллари Мадрид яқинидаги ресторанда Родрининг агентлари билан музокара ўтказган.

Учрашувда эҳтимолий трансфер шартлари ва футболчининг Испанияга қайтиш имконияти муҳокама қилингани айтилмоқда.

Ҳозирда Мадрид клуби аввало Родри ва унинг вакиллари билан шахсий шартлар бўйича келишувга эришиш устида ишламоқда.

«Реал» 2030 йилгача шартнома таклиф қилиши мумкин

Манбага кўра, «Реал» 30 ёшли яримҳимоячига 2030 йилгача мўлжалланган шартнома таклиф қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Родрининг ўзи ҳам Испанияга қайтишга тайёр экани билдирилган. Аммо футболчининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йилгача давом этади.

Англия клуби бир неча ҳафта аввал унга янги келишув таклиф қилган, бироқ ҳозирча томонлар шартномани узайтириш бўйича якуний қарорга келмаган.

Клублар ўртасида ҳали музокара бўлмаган

Айни пайтда трансфер жараёни дастлабки босқичда турибди.

«Реал» футболчининг вакиллари билан алоқани йўлга қўйган, аммо «Манчестер Сити»га ҳали расмий таклиф киритмаган.

Шу сабаб Родрининг Мадридга ўтиши ҳозирча ҳал қилинган масала эмас. Агар футболчи билан шахсий шартлар келишилса, кейинги босқичда клублар ўртасида трансфер нархи бўйича музокаралар бошланиши мумкин.

Родри ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?

Испаниялик яримҳимоячи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 21 та учрашувда майдонга тушиб, 1 та гол урди.

2026 йилги Жаҳон чемпионатида эса у Испания миллий жамоасининг барча 8 та ўйинида иштирок этди ва турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Кўрсаткич

Натижа

АПЛдаги ўйинлари

21 та

Голлари

1 та

«Сити» билан шартнома

2027 йилгача

Эҳтимолий янги шартнома

2030 йилгача

Родри «Реал»нинг асосий мақсадига айланди

Мадрид клуби яримҳимоя марказини кучайтириш учун Родри номзодини устувор деб ҳисобламоқда. Футболчининг тажрибаси, тўп назорати ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти уни «Реал» учун муҳим трансферга айлантириши мумкин.

Бироқ битимнинг амалга ошиши футболчининг якуний қарори, «Манчестер Сити»нинг позицияси ва эҳтимолий трансфер суммасига боғлиқ бўлади.

Сизнингча, Родри «Манчестер Сити»ни тарк этиб, «Реал»га ўтиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуриньо Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди