«Реал» Родри учун ҳаракатни бошлади: учрашув ўтказилди...
Мадриднинг «Реал» клуби «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олиш бўйича дастлабки қадамларни ташлади. Хабарларга кўра, клуб вакиллари футболчининг агентлари билан Испания пойтахти яқинида учрашув ўтказган.
«Қироллик клуби» Родрини асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида белгилаган. Бироқ ҳозирча «Реал» ва «Манчестер Сити» ўртасида тўғридан тўғри музокаралар бошланмаган.
Родрининг агентлари билан учрашув бўлди
Sky Sport маълумотига кўра, сешанба куни «Реал» вакиллари Мадрид яқинидаги ресторанда Родрининг агентлари билан музокара ўтказган.
Учрашувда эҳтимолий трансфер шартлари ва футболчининг Испанияга қайтиш имконияти муҳокама қилингани айтилмоқда.
Ҳозирда Мадрид клуби аввало Родри ва унинг вакиллари билан шахсий шартлар бўйича келишувга эришиш устида ишламоқда.
«Реал» 2030 йилгача шартнома таклиф қилиши мумкин
Манбага кўра, «Реал» 30 ёшли яримҳимоячига 2030 йилгача мўлжалланган шартнома таклиф қилиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Родрининг ўзи ҳам Испанияга қайтишга тайёр экани билдирилган. Аммо футболчининг «Манчестер Сити» билан амалдаги шартномаси 2027 йилгача давом этади.
Англия клуби бир неча ҳафта аввал унга янги келишув таклиф қилган, бироқ ҳозирча томонлар шартномани узайтириш бўйича якуний қарорга келмаган.
Клублар ўртасида ҳали музокара бўлмаган
Айни пайтда трансфер жараёни дастлабки босқичда турибди.
«Реал» футболчининг вакиллари билан алоқани йўлга қўйган, аммо «Манчестер Сити»га ҳали расмий таклиф киритмаган.
Шу сабаб Родрининг Мадридга ўтиши ҳозирча ҳал қилинган масала эмас. Агар футболчи билан шахсий шартлар келишилса, кейинги босқичда клублар ўртасида трансфер нархи бўйича музокаралар бошланиши мумкин.
Родри ўтган мавсумда қандай натижа қайд этди?
Испаниялик яримҳимоячи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасида 21 та учрашувда майдонга тушиб, 1 та гол урди.
2026 йилги Жаҳон чемпионатида эса у Испания миллий жамоасининг барча 8 та ўйинида иштирок этди ва турнирнинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Кўрсаткич
Натижа
АПЛдаги ўйинлари
21 та
Голлари
1 та
«Сити» билан шартнома
2027 йилгача
Эҳтимолий янги шартнома
2030 йилгача
Родри «Реал»нинг асосий мақсадига айланди
Мадрид клуби яримҳимоя марказини кучайтириш учун Родри номзодини устувор деб ҳисобламоқда. Футболчининг тажрибаси, тўп назорати ва ўйин суръатини бошқариш қобилияти уни «Реал» учун муҳим трансферга айлантириши мумкин.
Бироқ битимнинг амалга ошиши футболчининг якуний қарори, «Манчестер Сити»нинг позицияси ва эҳтимолий трансфер суммасига боғлиқ бўлади.
Сизнингча, Родри «Манчестер Сити»ни тарк этиб, «Реал»га ўтиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…